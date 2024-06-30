Громадянство за інвестиції: ТОП-3 країн для отримання другого паспорта





Для того, щоб процес оформлення відбувся за всіма правилами, важливо реалізувати його за підтримки



Туреччина – популярний вибір експатів

Шляхом натуралізації громадянство Туреччини доступне через 5 років. Інвестиції дозволяють отримати цей статус значно швидше – за 6-8 міс. Для цього можна:



Придбати нерухомість за $400000.

Купити паї інвестфондів, держоблігації або відкрити депозит на $500000.

Вкластися в активи турецьких компаній або створити свою на $500000.

Інвестиційною програмою Туреччини передбачено повернення коштів, вкладених в опції, через 3 роки. Понад 90% заявників віддають перевагу купівлі нерухомості.



Громадянство Туреччини за інвестиції відкриває доступ до бізнес-візи E-2 та туристичної В-1/В-2 до США. Також дозволяється відвідування без віз 127 країн, у т. ч. Японії, Кореї, Австралії. Окрім інвестора, учасниками програми можуть бути його дружина/чоловік, діти до 18 років.



Паспорт Вануату – оперативно і для всієї родини

Громадянство Вануату на підставі інвестицій можна отримати за 1 місяць. Заявнику слід надати декларацію про накопичення від $250000 та вибрати один з варіантів:



Безповоротний внесок до Нацфонду розвитку. Від $130000 за інвестора, $20000 за дружину (чоловіка), по $15000 за інших учасників.

Купівлю акцій холдингу CNO Future Fund. На 4 осіб необхідно $157000, доплата з 5-го – по $25000. Через 5 років $50000 можна повернути.

Придбання держоблігацій на 150-180 тис. AUD з терміном погашення 36, 30, 24 міс. Очікується призначення агента для цієї опції.

Паспорти може одночасно отримати подружжя, діти до 25 років, батьки від 50 років. Це громадянство дає право на в'їзд без віз до 109 країн. У Вануату вигідно реєструвати міжнародні компанії. Це дозволяє її власникам протягом 20 років більшість податків замінити внеском $300 на рік.



Гренада – одна з найкращих карибських програм

Карибське інвестиційне громадянство видається у Сент-Кітсі і Невісі, Сент-Люсії, Домініці, Антигуа і Барбуді, Гренаді. Спеціаліст з інвестиційного громадянства Злата Ерлах (компанія «Іммігрант Інвест») вважає, що в програмі Гренади максимально збалансовані вимоги для отримання і можливості. Основне про неї:



Статус може бути оформлений за 6 міс. повністю віддалено (за допомогою акредитованого агента).

Для участі в програмі можна зробити безповоротний внесок (від $150000 у Нацфонд, з 30.06.2024 – $200000). Або від $220000 в нерухомість, яку через 5 років дозволено продати.

Громадянство, окрім інвестора, може бути видане його дружині/чоловікові, дітям до 30 років, батькам, прабатькам, братам і сестрам від 18 років не в шлюбі.

Гренадське громадянство дозволяє отримати бізнес-візу E-2 та 10-річну туристичну B-1/B-2 до США, без віз мандрувати 149 державами. В цьому списку країни ЄС, Китай, Сингапур.



Вибір програми для інвестиційного громадянства – процес багатоступеневий. Необхідно зважити фінансові та інші умови, можливості з паспортом. Інвестиційний шлях – оптимальний спосіб забезпечити собі і своїм близьким гідні умови існування, альтернативне місце проживання. Туреччина, Вануату, Кариби дають доступ до цих переваг у короткі терміни і за відносно невеликі кошти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Громадянством за інвестиції називають імміграційний статус, який надається за фінансові внески в економіку певної країни. Для його отримання кандидати купують нерухомість, акції, паї, держоблігації, вкладаються у відкриття підприємств тощо. Найчастіше такий паспорт можна отримати без відмови від наявного.Для того, щоб процес оформлення відбувся за всіма правилами, важливо реалізувати його за підтримки юридичної компанії , яка має відповідний досвід та ліцензії, наприклад, агенції «Іммігрант Інвест». Її спеціалісти радять звернути увагу на 3 провідні країни з інвестиційного громадянства.Шляхом натуралізації громадянство Туреччини доступне через 5 років. Інвестиції дозволяють отримати цей статус значно швидше – за 6-8 міс. Для цього можна:Інвестиційною програмою Туреччини передбачено повернення коштів, вкладених в опції, через 3 роки. Понад 90% заявників віддають перевагу купівлі нерухомості.Громадянство Туреччини за інвестиції відкриває доступ до бізнес-візи E-2 та туристичної В-1/В-2 до США. Також дозволяється відвідування без віз 127 країн, у т. ч. Японії, Кореї, Австралії. Окрім інвестора, учасниками програми можуть бути його дружина/чоловік, діти до 18 років.Громадянство Вануату на підставі інвестицій можна отримати за 1 місяць. Заявнику слід надати декларацію про накопичення від $250000 та вибрати один з варіантів:Паспорти може одночасно отримати подружжя, діти до 25 років, батьки від 50 років. Це громадянство дає право на в'їзд без віз до 109 країн. У Вануату вигідно реєструвати міжнародні компанії. Це дозволяє її власникам протягом 20 років більшість податків замінити внеском $300 на рік.Карибське інвестиційне громадянство видається у Сент-Кітсі і Невісі, Сент-Люсії, Домініці, Антигуа і Барбуді, Гренаді. Спеціаліст з інвестиційного громадянства Злата Ерлах (компанія «Іммігрант Інвест») вважає, що в програмі Гренади максимально збалансовані вимоги для отримання і можливості. Основне про неї:Гренадське громадянство дозволяє отримати бізнес-візу E-2 та 10-річну туристичну B-1/B-2 до США, без віз мандрувати 149 державами. В цьому списку країни ЄС, Китай, Сингапур.Вибір програми для інвестиційного громадянства – процес багатоступеневий. Необхідно зважити фінансові та інші умови, можливості з паспортом. Інвестиційний шлях – оптимальний спосіб забезпечити собі і своїм близьким гідні умови існування, альтернативне місце проживання. Туреччина, Вануату, Кариби дають доступ до цих переваг у короткі терміни і за відносно невеликі кошти.

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