Як вибрати дитячі шльопанці для дівчаток





Правильний вибір розміру

Досить важливий момент – вибір оптимального розміру взуття, адже шльопанці мають бути комфортними у щоденному використанні. Важливо, щоб нога не “вилазила” за межі підошви, однак і зайвого простору на підошві не повинно бути. Оптимальне рішення – або міряти взуття у вечірній час, коли нога трішки збільшується у розмірі, або брати моделі із незначним запасом (до 1 сантиметра), щоб дитина могла зручно ходити у такому взутті.



Вибираємо матеріали шльопанців

Наступний критерій – вибір якісних матеріалів. Краще віддавати перевагу натуральним матеріалам, наприклад, шкірі чи текстилю. Важливо, щоб матеріал дозволяв ногам “дихати” та не провокувати алергічних реакцій.



Також приділіть увагу підошві, адже вона повинна бути міцною, але і гнучкою водночас. Віддавайте перевагу моделям із гуми чи EVA, адже такі варіанти гарантують чудову амортизацію та комфорт у носінні.



Підтримка та форма

Варто шукати шльопанці, що мають анатомічну підошву, яка буде чудово підтримувати арку стопи, що є дуже важливим для дівчаток, адже у ранньому віці у них тільки формуватиметься стопа.

Звертайте увагу також на ремінці, адже вони мають чудово фіксувати ногу, не перетискаючи її. Шльопанці, що мають ремені через п'яту, гарантуватимуть відмінну фіксацію та максимальну зручність у носінні.



Додаткові критерії вибору

Також при виборі шльопанців потрібно враховувати ще такі аспекти:



антиковзання, адже підошва має бути нековзною, щоб мінімізувати ризик падіння, адже дівчатка бувають дуже активні;

мінімум мілких деталей, варто уникати шльопанців, що мають дрібні декоративні елементи, адже вони можуть відриватися та створювати небезпечні ситуації для дівчаток;

зручний дизайн, варто віддавати перевагу зручності, а не надто модному дизайну, особливо коли йдеться про щоденне носіння шльопанців.

Також враховуйте колірну палітру при виборі. Шльопанці можуть бути як яскравих відтінків, так і нейтральних, це залежить від загального образу дівчинки. Великий вибір якісних шльопанців для дівчаток представлений в інтернет-магазині ILoveMommy, де представлені брендові моделі від топових виробників. Доставлення здійснюється по всій Україні за допомогою Нової та Укр. пошти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Дитячі шльопанці – літнє взуття, яке також використовується для садочка, басейну чи як домашній атрибут у будь-яку пору року. У цій статті ми розповімо, як вибрати якісні дитячі шльопанці для дівчаток , які прослужать максимально довго та будуть комфортними у носінні.Досить важливий момент – вибір оптимального розміру взуття, адже шльопанці мають бути комфортними у щоденному використанні. Важливо, щоб нога не “вилазила” за межі підошви, однак і зайвого простору на підошві не повинно бути. Оптимальне рішення – або міряти взуття у вечірній час, коли нога трішки збільшується у розмірі, або брати моделі із незначним запасом (до 1 сантиметра), щоб дитина могла зручно ходити у такому взутті.Наступний критерій – вибір якісних матеріалів. Краще віддавати перевагу натуральним матеріалам, наприклад, шкірі чи текстилю. Важливо, щоб матеріал дозволяв ногам “дихати” та не провокувати алергічних реакцій.Також приділіть увагу підошві, адже вона повинна бути міцною, але і гнучкою водночас. Віддавайте перевагу моделям із гуми чи EVA, адже такі варіанти гарантують чудову амортизацію та комфорт у носінні.Варто шукати шльопанці, що мають анатомічну підошву, яка буде чудово підтримувати арку стопи, що є дуже важливим для дівчаток, адже у ранньому віці у них тільки формуватиметься стопа.Звертайте увагу також на ремінці, адже вони мають чудово фіксувати ногу, не перетискаючи її. Шльопанці, що мають ремені через п'яту, гарантуватимуть відмінну фіксацію та максимальну зручність у носінні.Також при виборі шльопанців потрібно враховувати ще такі аспекти:Також враховуйте колірну палітру при виборі. Шльопанці можуть бути як яскравих відтінків, так і нейтральних, це залежить від загального образу дівчинки. Великий вибір якісних шльопанців для дівчаток представлений в інтернет-магазині ILoveMommy, де представлені брендові моделі від топових виробників. Доставлення здійснюється по всій Україні за допомогою Нової та Укр. пошти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію