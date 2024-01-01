Що відвідати в Німеччині





Німеччина багата на визначні міста, кожне з яких має свій особливий шарм, та починати варто саме зі столиці. Берлін – серце країни, яке поєднує в собі багату історію, сучасне мистецтво й технології. Він був розділений під час Холодної війни, але тепер – це символ єдності й свободи, місто, яке ніколи не спить і постійно змінюється.



Символом возз'єднання країни стали Бранденбурзькі ворота – монументальна арка, яку побудували в XVIII столітті. Будучи міськими воротами, після падіння Берлінського муру, вони набули нового символічного значення. Залишки ж останнього назавжди залишаться пам’яттю про поділ міста на східну й західну частини.



Щоб насолодитися панорамним виглядом на Берлін, варто відвідати рейхстаг – історичну будівлю німецького парламенту з вражаючим скляним куполом, який символізує прозорість влади. Місто славиться своєю багатою культурою, неймовірною архітектурою та численними музеями. Останні в великій кількості розміщені на Музейному острові посеред річки Шпрее. Серед них – Пергамський музей та Старий музей. Тут зібрані всесвітньо відомі твори мистецтва, археологічні експонати й античні реліквії.



Мюнхен – столиця Баварії зі своїми особливими традиціями та культурою

Мюнхен – місто, де кожен куточок дихає історією. Його архітектурна велич і традиційна баварська гостинність – вражають. З сучасним ритмом життя тут успішно поєднується атмосфера старої Німеччини.



Що подивитися в Мюнхені? Завітайте до колишньої королівської резиденції баварських монархів, що вражає своїми розкішними інтер’єрами, величними залами і скарбницями, де зберігаються коштовності. Також обов’язково відвідайте Англійський сад – один із найбільших міських парків у світі, що пропонує спокійні прогулянки вздовж річки й затишні куточки для відпочинку. Не залиште без уваги й головну площу міста, де знаходиться Нова ратуша з величезним годинником. Щодня об 11:00 на вежі відбувається вистава фігурок, яка привертає увагу туристів. А в вересні-жовтні в Мюнхені проходить пивний фестиваль, Октоберфест – найбільший пивний фестиваль у світі, де мільйони відвідувачів насолоджуються пивом і традиційними баварськими стравами.



Гамбург – портове місто з морською душею

Гамбург є найбільшим портовим містом Німеччини. Воно має морський дух, а також унікальну архітектуру й безліч цікавих локацій. Це місто каналів і мостів, яких тут більше, ніж у Венеції.



Порт Гамбургу відомий як «ворота до світу». Він є другим за величиною в Європі. Відвідувачі можуть здійснити круїз і побачити вражаючі кораблі, склади й контейнерні термінали. Окремо варто відвідати район Шпайхерштадт – найбільший у світі комплекс складів на воді, побудований у неоготичному стилі. Ця частина Гамбургу внесена до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО і приваблює туристів своєю унікальною атмосферою. Також у цьому місті знаходиться найбільша в світі модель залізниці – фантастичний музей, де представлені мініатюрні моделі різних країн, міст і природних ландшафтів з неймовірною деталізацією.



Ще один об’єкт, який не оминають туристи – філармонія. Вона розташована на набережній і пропонує відвідувачам неймовірні концерти, а також панорамний огляд міста й порту з оглядової платформи. Це один із найвідоміших сучасних архітектурних шедеврів у світі.



Кожне з міст має свій неповторний характер і може здивувати навіть найвибагливішого туриста. Обов’язково відвідайте їх, якщо замовили поїздку до Німеччини від Starlinebus. Ця країна пропонує безліч культурних, історичних і природних вражень. Вам неодмінно тут сподобається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Автобусні перевезення Німеччина Україна мають стабільний попит, адже чимало людей переїздить за кордон чи подорожує між країнами, для вирішення робочих питань. Що б не привело вас до Німеччини, за можливості, відвідайте хоча б кілька локацій, які так приваблюють туристів.Німеччина багата на визначні міста, кожне з яких має свій особливий шарм, та починати варто саме зі столиці. Берлін – серце країни, яке поєднує в собі багату історію, сучасне мистецтво й технології. Він був розділений під час Холодної війни, але тепер – це символ єдності й свободи, місто, яке ніколи не спить і постійно змінюється.Символом возз'єднання країни стали Бранденбурзькі ворота – монументальна арка, яку побудували в XVIII столітті. Будучи міськими воротами, після падіння Берлінського муру, вони набули нового символічного значення. Залишки ж останнього назавжди залишаться пам’яттю про поділ міста на східну й західну частини.Щоб насолодитися панорамним виглядом на Берлін, варто відвідати рейхстаг – історичну будівлю німецького парламенту з вражаючим скляним куполом, який символізує прозорість влади. Місто славиться своєю багатою культурою, неймовірною архітектурою та численними музеями. Останні в великій кількості розміщені на Музейному острові посеред річки Шпрее. Серед них – Пергамський музей та Старий музей. Тут зібрані всесвітньо відомі твори мистецтва, археологічні експонати й античні реліквії.Мюнхен – місто, де кожен куточок дихає історією. Його архітектурна велич і традиційна баварська гостинність – вражають. З сучасним ритмом життя тут успішно поєднується атмосфера старої Німеччини.Що подивитися в Мюнхені? Завітайте до колишньої королівської резиденції баварських монархів, що вражає своїми розкішними інтер’єрами, величними залами і скарбницями, де зберігаються коштовності. Також обов’язково відвідайте Англійський сад – один із найбільших міських парків у світі, що пропонує спокійні прогулянки вздовж річки й затишні куточки для відпочинку. Не залиште без уваги й головну площу міста, де знаходиться Нова ратуша з величезним годинником. Щодня об 11:00 на вежі відбувається вистава фігурок, яка привертає увагу туристів. А в вересні-жовтні в Мюнхені проходить пивний фестиваль, Октоберфест – найбільший пивний фестиваль у світі, де мільйони відвідувачів насолоджуються пивом і традиційними баварськими стравами.Гамбург є найбільшим портовим містом Німеччини. Воно має морський дух, а також унікальну архітектуру й безліч цікавих локацій. Це місто каналів і мостів, яких тут більше, ніж у Венеції.Порт Гамбургу відомий як «ворота до світу». Він є другим за величиною в Європі. Відвідувачі можуть здійснити круїз і побачити вражаючі кораблі, склади й контейнерні термінали. Окремо варто відвідати район Шпайхерштадт – найбільший у світі комплекс складів на воді, побудований у неоготичному стилі. Ця частина Гамбургу внесена до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО і приваблює туристів своєю унікальною атмосферою. Також у цьому місті знаходиться найбільша в світі модель залізниці – фантастичний музей, де представлені мініатюрні моделі різних країн, міст і природних ландшафтів з неймовірною деталізацією.Ще один об’єкт, який не оминають туристи – філармонія. Вона розташована на набережній і пропонує відвідувачам неймовірні концерти, а також панорамний огляд міста й порту з оглядової платформи. Це один із найвідоміших сучасних архітектурних шедеврів у світі.Кожне з міст має свій неповторний характер і може здивувати навіть найвибагливішого туриста. Обов’язково відвідайте їх, якщо замовили поїздку до Німеччини від Starlinebus. Ця країна пропонує безліч культурних, історичних і природних вражень. Вам неодмінно тут сподобається.

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