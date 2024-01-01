З якими хворобами жінки звертаються до уролога





часте й болісне сечовипускання;

відчуття печіння під час сечовипускання;

помутніння чи неприємний запах сечі;

болі внизу живота або в попереку.

Жінки більш схильні до ІСШ через анатомічні особливості (коротша уретра, близьке розташування до ануса), що полегшує потрапляння бактерій у сечовий міхур. Після пологів же вони часто стикаються з нетриманням сечі, що відбувається при фізичних навантаженнях, кашлі, сміху або чханні. Причиною є слабкість м’язів тазового дна, самі пологи або вікові зміни. Іноді жінка відчуває раптове сильне бажання сечовипускання, яке важко контролювати, що може бути ознакою гіперактивності сечового міхура. Цей стан характеризується частими та інтенсивними позивами до сечовипускання, навіть при малій кількості сечі в міхурі. Він є наслідком подразнення нервів або м’язів сечового міхура. Симптоми включають:



часті позиви до сечовипускання (більше 8 разів на день);

термінові позиви, які важко контролювати;

нічні походи до туалету (ніктурія).

Цистит, пієлонефрит та уретрит

Наступні захворювання зустрічаються в жінок не менш часто. Цистит може бути гострим або хронічним. Гострий цистит зазвичай викликаний бактеріями, а хронічний буває наслідком недостатнього лікування інфекції чи подразнення сечового міхура іншими чинниками (медикаменти, харчові подразники). Симптоми включають часте й болюче сечовипускання, відчуття важкості внизу живота, навіть появу крові в сечі.



Пієлонефрит є інфекцією нирок, яка зазвичай розвивається через ускладнення нелікованої інфекції сечовивідних шляхів. Хвороба вимагає негайного лікування, оскільки може призвести до серйозних ускладнень, таких як ураження нирок. Симптоми включають:



високу температуру;

біль у боці або попереку;

нудоту та блювання;

часте й болісне сечовипускання.

Ще одна хвороба, спричинена інфекціями – уретрит. Його викликають бактерії чи інфекції, що передаються статевим шляхом. Пацієнтка спостерігає виділення з уретри, часті позиви до сечовипускання чи печіння під час цього процесу. Через інфекції сечовивідних шляхів чи структурні аномалії може розвиватися міхурово-сечовідний рефлюкс. Це стан, коли сеча повертається назад з сечового міхура до сечоводів і нирок, що сприяє ураженню останніх.



Інші поширені хвороби

Доволі часто жінки страждають на уролітаз – сечокам’яну хворобу, коли камені формуються в нирках або сечовому міхурі. Захворювання супроводжується гострим болем у попереку (ниркова коліка), болем при сечовипусканні, появою крові в сечі, нудотою або блюванням.



Після пологів або в період менопаузи в представниць прекрасної статі виникає опущення сечового міхура чи інших тазових органів. Це відбувається через ослаблення м'язів тазового дна, що підтримують органи. Симптоми включають:



відчуття тиску або важкості в тазовій області;

проблеми з сечовипусканням;

нетримання сечі.

Не рідкістю є й ниркова недостатність – стан, коли вони втрачають здатність очищувати кров від відходів, інтерстиціальний цистит, онкологічні захворювання. Жінки звертаються до урологів з різними проблемами, що пов’язані із сечовивідною системою, починаючи від інфекцій сечовивідних шляхів та завершуючи більш серйозними захворюваннями, такими як сечокам'яна хвороба й рак. Важливо не ігнорувати симптоми та вчасно звертатися до лікаря для діагностики й лікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Хоча клініка урологія традиційно асоціюється з чоловічим здоров’ям, жінки також часто звертаються до урологів через певні захворювання сечовивідної системи. Уролог спеціалізується на лікуванні хвороб нирок, сечового міхура, сечоводів та уретри, а також може допомогти з проблемами, що стосуються статевих органів, особливо якщо вони пов'язані з сечовивідною системою. Найбільш поширена причина звернення жінок до уролога – інфекції сечовидільних шляхів. ІСШ можуть виникати в будь-якій частині сечовивідної системи, включаючи сечовий міхур (цистит) або нирки (пієлонефрит). Симптоми включають:Жінки більш схильні до ІСШ через анатомічні особливості (коротша уретра, близьке розташування до ануса), що полегшує потрапляння бактерій у сечовий міхур. Після пологів же вони часто стикаються з нетриманням сечі, що відбувається при фізичних навантаженнях, кашлі, сміху або чханні. Причиною є слабкість м’язів тазового дна, самі пологи або вікові зміни. Іноді жінка відчуває раптове сильне бажання сечовипускання, яке важко контролювати, що може бути ознакою гіперактивності сечового міхура. Цей стан характеризується частими та інтенсивними позивами до сечовипускання, навіть при малій кількості сечі в міхурі. Він є наслідком подразнення нервів або м’язів сечового міхура. Симптоми включають:Наступні захворювання зустрічаються в жінок не менш часто. Цистит може бути гострим або хронічним. Гострий цистит зазвичай викликаний бактеріями, а хронічний буває наслідком недостатнього лікування інфекції чи подразнення сечового міхура іншими чинниками (медикаменти, харчові подразники). Симптоми включають часте й болюче сечовипускання, відчуття важкості внизу живота, навіть появу крові в сечі.Пієлонефрит є інфекцією нирок, яка зазвичай розвивається через ускладнення нелікованої інфекції сечовивідних шляхів. Хвороба вимагає негайного лікування, оскільки може призвести до серйозних ускладнень, таких як ураження нирок. Симптоми включають:Ще одна хвороба, спричинена інфекціями – уретрит. Його викликають бактерії чи інфекції, що передаються статевим шляхом. Пацієнтка спостерігає виділення з уретри, часті позиви до сечовипускання чи печіння під час цього процесу. Через інфекції сечовивідних шляхів чи структурні аномалії може розвиватися міхурово-сечовідний рефлюкс. Це стан, коли сеча повертається назад з сечового міхура до сечоводів і нирок, що сприяє ураженню останніх.Доволі часто жінки страждають на уролітаз – сечокам’яну хворобу, коли камені формуються в нирках або сечовому міхурі. Захворювання супроводжується гострим болем у попереку (ниркова коліка), болем при сечовипусканні, появою крові в сечі, нудотою або блюванням.Після пологів або в період менопаузи в представниць прекрасної статі виникає опущення сечового міхура чи інших тазових органів. Це відбувається через ослаблення м'язів тазового дна, що підтримують органи. Симптоми включають:Не рідкістю є й ниркова недостатність – стан, коли вони втрачають здатність очищувати кров від відходів, інтерстиціальний цистит, онкологічні захворювання. Жінки звертаються до урологів з різними проблемами, що пов’язані із сечовивідною системою, починаючи від інфекцій сечовивідних шляхів та завершуючи більш серйозними захворюваннями, такими як сечокам'яна хвороба й рак. Важливо не ігнорувати симптоми та вчасно звертатися до лікаря для діагностики й лікування.

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