Аромати для холодних днів: які парфуми вибрати восени і взимку





Чому варто змінювати аромати з приходом холодів

Коли за вікном стає прохолодно, наша улюблена літня



Осінь: час для теплих і солодких нот

У прохолодні осінні дні можна сміливо експериментувати з парфумами, що поєднують пряні й квіткові ноти. Наприклад, Giorgio Armani Sì Intense – це шипрово-східний аромат, у якому поєднуються чорна смородина та троянда, надаючи запаху глибини й витонченості​.

Якщо ж віддаєте перевагу більш солодким ароматам, зверніть увагу на Calvin Klein Euphoria. Цей парфум відкривається насиченими нотами граната і орхідеї, що надають йому солодкого й водночас інтригуючого звучання.



Для чоловіків восени підходять запахи, що поєднують глибокі, деревні та пряні ноти, які створюють відчуття тепла і впевненості в прохолодну пору року. Наприклад, розгляньте Dior Sauvage — класичний чоловічий аромат з нотами бергамота, амбри й перцю, який надає свіжості, але з теплим деревним шлейфом, що ідеально підходить для осені. Або Hugo Boss Bottled — цей парфум має фруктові й деревні ноти з яблуком і корицею, що надають йому пряного й трохи солодкого звучання, яке ідеально підходить для осені.



А підібрати ці запахи можна у магазині парфумерії Brocard, де на вас чекає широкий вибір ароматів від відомих брендів.



Зима: час для інтенсивних і насичених ароматів

Натомість зимові парфуми мають бути дуже стійкими, насиченими і глибокими, які залишають по собі тривалий і багатогранний шлейф. Для жінок розгляньте, наприклад, Dolce & Gabbana The One — це класичний зимовий парфум із нотами амбри та ванілі. Він ідеально підходить для святкових вечорів, додаючи вашому образу витонченості й теплоти. Ще один варіант — Yves Saint Laurent Black Opium — парфум з інтенсивними нотами кави, ванілі та білого квіткового букета, який додає енергії та тепла в холодні зимові дні.



Для чоловіків оберіть, припустимо, Dior Fahrenheit — класичний парфум, який поєднує теплі й пряні ноти шкіри, мускусу та деревини. Він чудово розкривається в холодну пору і надає відчуття впевненості. Або Giorgio Armani Code Profumo — інтенсивний і теплий аромат з нотами кардамону, бурштину й шкіри, який створює відчуття елегантності та розкоші. Ідеально підходить для вечірок.



Теплі, насичені ноти парфумів допомагають зігрітися та створити особливу атмосферу навколо вас. А в магазині Brocard ви знайдете широкий вибір парфумів від відомих брендів і перевірених виробників зі всього світу. У їхньому каталозі легко вибрати ідеальний аромат за допомогою зручних фільтрів або за порадою досвідчених консультантів. Тут кожен знайде щось особливе для себе на будь-який сезон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Коли на вулиці стає прохолодно, і теплі светри повертаються в наші шафи, саме час подумати й про свій "ароматний запас". Восени і взимку хочеться чогось затишного і, можливо, навіть трішки солодкого і пряного. Це ті аромати, що зігрівають не лише тіло, а й душу. Давайте розберемося, які парфуми найкраще підходять для холодних днів.Коли за вікном стає прохолодно, наша улюблена літня парфумерія починає відчуватися зовсім інакше. Наприклад, ви наносите свій свіжий цитрусовий парфум, але запах майже не відчувається. Це не тому, що аромат неякісний, а просто у холодну пору аромати випаровуються повільніше через низькі температури. Та наші рецептори менш чутливі до запахів. Тому, восени та взимку ідеально підходять більш насичені, теплі аромати, які можуть залишити по собі приємний, затишний шлейф.У прохолодні осінні дні можна сміливо експериментувати з парфумами, що поєднують пряні й квіткові ноти. Наприклад, Giorgio Armani Sì Intense – це шипрово-східний аромат, у якому поєднуються чорна смородина та троянда, надаючи запаху глибини й витонченості​.Якщо ж віддаєте перевагу більш солодким ароматам, зверніть увагу на Calvin Klein Euphoria. Цей парфум відкривається насиченими нотами граната і орхідеї, що надають йому солодкого й водночас інтригуючого звучання.Для чоловіків восени підходять запахи, що поєднують глибокі, деревні та пряні ноти, які створюють відчуття тепла і впевненості в прохолодну пору року. Наприклад, розгляньте Dior Sauvage — класичний чоловічий аромат з нотами бергамота, амбри й перцю, який надає свіжості, але з теплим деревним шлейфом, що ідеально підходить для осені. Або Hugo Boss Bottled — цей парфум має фруктові й деревні ноти з яблуком і корицею, що надають йому пряного й трохи солодкого звучання, яке ідеально підходить для осені.А підібрати ці запахи можна у магазині парфумерії Brocard, де на вас чекає широкий вибір ароматів від відомих брендів.Натомість зимові парфуми мають бути дуже стійкими, насиченими і глибокими, які залишають по собі тривалий і багатогранний шлейф. Для жінок розгляньте, наприклад, Dolce & Gabbana The One — це класичний зимовий парфум із нотами амбри та ванілі. Він ідеально підходить для святкових вечорів, додаючи вашому образу витонченості й теплоти. Ще один варіант — Yves Saint Laurent Black Opium — парфум з інтенсивними нотами кави, ванілі та білого квіткового букета, який додає енергії та тепла в холодні зимові дні.Для чоловіків оберіть, припустимо, Dior Fahrenheit — класичний парфум, який поєднує теплі й пряні ноти шкіри, мускусу та деревини. Він чудово розкривається в холодну пору і надає відчуття впевненості. Або Giorgio Armani Code Profumo — інтенсивний і теплий аромат з нотами кардамону, бурштину й шкіри, який створює відчуття елегантності та розкоші. Ідеально підходить для вечірок.Теплі, насичені ноти парфумів допомагають зігрітися та створити особливу атмосферу навколо вас. А в магазині Brocard ви знайдете широкий вибір парфумів від відомих брендів і перевірених виробників зі всього світу. У їхньому каталозі легко вибрати ідеальний аромат за допомогою зручних фільтрів або за порадою досвідчених консультантів. Тут кожен знайде щось особливе для себе на будь-який сезон.

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