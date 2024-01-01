М'ясо по-французьки: 2 покрокові рецепти





Основні інгредієнти для м'яса по-французьки

Щоб приготувати класичне



М'ясо (свинина або яловичина) – основа страви, яка надає ніжність і соковитість.

Цибуля – додає солодкуватий аромат і соковитість.

Майонез або сметана – для кремової текстури і підливи. Для ідеального смаку обирайте перевірених і якісних виробників, наприклад, майонез від Торчин ідеально доповнить вашу страву.

Сир – створює смачну, золотисту скоринку.

Сіль, перець, спеції – щоб підкреслити смак м’яса.

Рецепт №1: класичне м'ясо по-французьки

Інгредієнти:



500 г свинини (можна взяти й інше м'ясо);

2 середні цибулини;

150 г твердого сиру;

4 ст. л. майонезу;

копчена паприка, часник гранульований, сіль, перець. Можна додати приправи на смак.

Свинину поріжте на тонкі шматки (товщиною близько 1 см). Якщо м'ясо товстіше, можна трохи відбити його кухонним молотком. Приправте сіллю, перцем та вашими улюбленими спеціями.



Очистіть цибулю та поріжте її півкільцями. Викладіть шматочки м’яса на деко або у форму для запікання. Поверх м'яса розкладіть цибулю рівномірним шаром.

Нанесіть тонкий шар майонезу на цибулю.



Натріть сир на тертці та рясно посипте ним страву зверху. Сир при запіканні утворить апетитну скоринку, від якої неможливо відірватися.



Розігрійте духовку до 180°C і поставте страву запікатися на 30-40 хвилин, поки м'ясо не стане м’яким, а сир – золотистим.



Дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути та наріжте на порційні шматочки. Подавати можна з овочами або картопляним пюре.



Рецепт №2: м'ясо по-французьки з картоплею

Інгредієнти:



500 г свинини (можна замінити куркою);

4-5 середніх картоплин;

2 середні цибулини;

150 г твердого сиру;

5 ст. л. майонезу або сметани;

приправи до свого смаку.

Наріжте м’ясо на шматочки товщиною приблизно 1 см, як і в класичному рецепті. Легко відбийте, щоб воно було ніжним. Приправте сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями.



Очистіть картоплю та поріжте її тонкими кружальцями, щоб вона рівномірно пропеклася разом з м’ясом. Посоліть її і злегка поперчіть.



Цибулю наріжте півкільцями. На дно форми для запікання викладіть рівномірний шар картоплі. На картоплю покладіть шматочки свинини, зверху – шар цибулі.

Покрийте цибулю шаром майонезу або сметани. Це зробить страву ще соковитішою та ніжнішою.



Натріть сир на тертці та щедро посипте ним верхній шар страви. Поставте форму в розігріту до 180°C духовку і запікайте 40-50 хвилин. Перевіряйте готовність картоплі – вона має бути м'якою.



Після того, як страва готова, дайте їй декілька хвилин охолонути, щоб картопля не розвалювалась при нарізанні. Подавайте з улюбленими овочами або салатом.



М’ясо по-французьки – ситна, апетитна страва, яка чудово підходить як для свят, так і для сімейних вечерь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. М'ясо по-французьки – це справжня класика на нашому столі. Воно з’явилося в меню ще у XVIII столітті, але й досі залишається однією з найулюбленіших страв на свята. Хоча назва може звучати трохи складно, насправді приготування цієї страви досить просте, і навіть кулінар-початківець легко впорається! З ніжним м’ясом, соковитою цибулею та сиром, що утворює апетитну скоринку, м'ясо по-французьки точно стане зіркою вашого столу. А тепер час дізнатися, як приготувати цю смакоту крок за кроком!Щоб приготувати класичне м'ясо по французьки , вам знадобляться прості інгредієнти, які є майже в кожному холодильнику.Інгредієнти:Свинину поріжте на тонкі шматки (товщиною близько 1 см). Якщо м'ясо товстіше, можна трохи відбити його кухонним молотком. Приправте сіллю, перцем та вашими улюбленими спеціями.Очистіть цибулю та поріжте її півкільцями. Викладіть шматочки м’яса на деко або у форму для запікання. Поверх м'яса розкладіть цибулю рівномірним шаром.Нанесіть тонкий шар майонезу на цибулю.Натріть сир на тертці та рясно посипте ним страву зверху. Сир при запіканні утворить апетитну скоринку, від якої неможливо відірватися.Розігрійте духовку до 180°C і поставте страву запікатися на 30-40 хвилин, поки м'ясо не стане м’яким, а сир – золотистим.Дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути та наріжте на порційні шматочки. Подавати можна з овочами або картопляним пюре.Інгредієнти:Наріжте м’ясо на шматочки товщиною приблизно 1 см, як і в класичному рецепті. Легко відбийте, щоб воно було ніжним. Приправте сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями.Очистіть картоплю та поріжте її тонкими кружальцями, щоб вона рівномірно пропеклася разом з м’ясом. Посоліть її і злегка поперчіть.Цибулю наріжте півкільцями. На дно форми для запікання викладіть рівномірний шар картоплі. На картоплю покладіть шматочки свинини, зверху – шар цибулі.Покрийте цибулю шаром майонезу або сметани. Це зробить страву ще соковитішою та ніжнішою.Натріть сир на тертці та щедро посипте ним верхній шар страви. Поставте форму в розігріту до 180°C духовку і запікайте 40-50 хвилин. Перевіряйте готовність картоплі – вона має бути м'якою.Після того, як страва готова, дайте їй декілька хвилин охолонути, щоб картопля не розвалювалась при нарізанні. Подавайте з улюбленими овочами або салатом.М’ясо по-французьки – ситна, апетитна страва, яка чудово підходить як для свят, так і для сімейних вечерь.

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