Сільськогосподарська техніка для роботи у зимових умовах: як підготуватися до сезону





Обов’язкові заходи підготовки до сезонної консервації

Перше, що потрібно виконати в кінці робочого сезону — провести технічний огляд обладнання. При цьому слід оцінити стан окремих частин, кількість та якість технологічних рідин і масел. Якщо деталі потрібно міняти або ремонтувати, необхідно оцінити їх приблизну вартість. Алгоритм огляду залежить від типу обладнання та специфіки його роботи. Однак у загальному випадку



Очищення зовнішньої поверхні всіх деталей кузова, у тому числі коліс, від бруду, плям мастила та інших технологічних рідин.

Мийка зовнішньої поверхні всіх деталей кузова з подальшою сушкою.

Непофарбовані деталі обробляються спеціальними антикорозійними засобами. Наразі на ринку автохімії доступний широкий асортимент відповідних речовин.

Після первинних заходів необхідно перейти до оцінки технічного стану окремих деталей та механізмів, а також машини в цілому. Зокрема, необхідно провести такі процедури:



Огляд та при необхідності заміна витратних матеріалів — фільтрів, гумових ущільнювачів, прокладок, технологічних рідин (антифриз, гальмівна рідина, масло у двигуні та трансмісії).

Ревізія шасі. Ходова частина є найбільш уразливим місцем сільськогосподарської техніки. Тому в ідеалі необхідно виконати перевірку всіх відповідних деталей, особливо рухомих частин, шарнірів тощо.

Перевірка та ревізія двигуна. При його огляді необхідно враховувати загальний пробіг, у тому числі після капітального ремонту при його наявності. Під перевірку підпадають циліндри, ГБЦ, клапани, поршні та інші деталі. Корисно перевірити й значення компресії. При виявленні несправностей потрібно виконати ремонтні роботи до настання весняно-польових робіт.

Ревізія електричної та електронної частини. Починаючи від системи запалювання і закінчуючи перевіркою всіх зовнішніх освітлювальних приладів та панелі приладів.



Перераховані дії рекомендується виконувати не лише при підготовці техніки до консервації, а й у випадку, якщо планується продаж сільськогосподарської техніки. Також перевірку можна виконувати й в теплу пору року, під час регулярного використання обладнання.



Що рекомендується демонтувати

Більшість деталей, що виконані з гуми, каучуку і брезенту погано переносять складні погодні умови, зокрема, одночасний вплив морозу та вологи. Тому перед встановлення техніки на зимову консервацію рекомендується виконати демонтаж наступних деталей:



великі електричні прилади;

приводні ремені (генератора, ГРМ, ГПК та інші);

каучукові, полімерні та гумові шланги, трубки.

При цьому слід оцінювати складність демонтажу. Якщо ті чи інші деталі знімати досить складно, то краще залишити їх на місці. Також варто враховувати умови зберігання. Якщо техніка зимою зберігається в теплих боксах (гаражах), то вимоги щодо демонтажу деталей менші, ніж у випадку, якщо машина буде всю зиму знаходитись на відкритому просторі.



Загальні поради

Для максимально успішного зберігання сільськогосподарської техніки взимку рекомендується дотримуватися таких загальних порад:



Паливний бак повинен бути наповнений до країв. В іншому випадку на його внутрішніх стінках з’явиться конденсат, що буде змішуватись з бензином або дизелем. Це може призвести до серйозних проблем з паливною системою.

Перед встановленням техніки на консервацію бажано обробити антикорозійними засобами всі деталі. Особливо відкриті та рухомі (тип мастила, необхідність змащування та його періодичність часто висвітлюється у документації до техніки або окремої деталі).

Акумуляторну батарею необхідно обов’язково демонтувати та зберігати у теплому місці. При цьому слід враховувати тип АКБ, тому що кислотні батареї не рекомендується довгий час зберігати у житлових приміщеннях.

Компресор (турбіна) потребує періодичного змащування. В іншому випадку є вірогідність виходу його з ладу після запуску навесні. Також важливо, щоб до нього був доступ повітря.

Захист покришок. Виконувати його можна двома способами. У першому випадку раму техніки встановлюють на спеціальні опори, щоб вони брали на себе всю вагу машини. А колеса залишаються у напівзваженому стані. Якщо опори великі, то колеса можна демонтувати. При другому варіанті у покришках зменшують тиск приблизно до 1 атмосфери. Цього достатньо для збереження форми шини у довготривалій перспективі.



Також рекомендується закрити всі приточні та видувні отвори вентиляційних систем. Приводні ремені слід ослабити. За необхідності варто оновити фарбу на корпусі техніки, особливо, якщо є значні подряпини. ЛФП виконує не лише декоративну, а й захисну функцію. Виконання перерахованих рекомендацій дозволить зберегти техніку в працездатному стані до настання весни.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. З приходом холодів власники сільськогосподарської техніки стикаються з необхідністю її «консервування» на відповідний період. Ця процедура потрібна для зберігання технічних якостей обладнання та продовження строку його експлуатації. Більшість машин, що застосовуються для сільгоспробіт, мають сезонне використання. Серед них комбайни, культиватори, сіялки, косарки, тощо. Незалежно від сезону можуть використовуватись лише автомобільна техніка та причепи. Вони повинні проходити технічний огляд (ТО) відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».Перше, що потрібно виконати в кінці робочого сезону — провести технічний огляд обладнання. При цьому слід оцінити стан окремих частин, кількість та якість технологічних рідин і масел. Якщо деталі потрібно міняти або ремонтувати, необхідно оцінити їх приблизну вартість. Алгоритм огляду залежить від типу обладнання та специфіки його роботи. Однак у загальному випадку техніка для фермерства перевіряється та обслуговується за допомогою таких маніпуляцій:Після первинних заходів необхідно перейти до оцінки технічного стану окремих деталей та механізмів, а також машини в цілому. Зокрема, необхідно провести такі процедури:Перераховані дії рекомендується виконувати не лише при підготовці техніки до консервації, а й у випадку, якщо планується продаж сільськогосподарської техніки. Також перевірку можна виконувати й в теплу пору року, під час регулярного використання обладнання.Більшість деталей, що виконані з гуми, каучуку і брезенту погано переносять складні погодні умови, зокрема, одночасний вплив морозу та вологи. Тому перед встановлення техніки на зимову консервацію рекомендується виконати демонтаж наступних деталей:При цьому слід оцінювати складність демонтажу. Якщо ті чи інші деталі знімати досить складно, то краще залишити їх на місці. Також варто враховувати умови зберігання. Якщо техніка зимою зберігається в теплих боксах (гаражах), то вимоги щодо демонтажу деталей менші, ніж у випадку, якщо машина буде всю зиму знаходитись на відкритому просторі.Для максимально успішного зберігання сільськогосподарської техніки взимку рекомендується дотримуватися таких загальних порад:Також рекомендується закрити всі приточні та видувні отвори вентиляційних систем. Приводні ремені слід ослабити. За необхідності варто оновити фарбу на корпусі техніки, особливо, якщо є значні подряпини. ЛФП виконує не лише декоративну, а й захисну функцію. Виконання перерахованих рекомендацій дозволить зберегти техніку в працездатному стані до настання весни.

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