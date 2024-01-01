Юна учасниця програми від центру Дія.Бізнес у Луцьку хоче створити онлайн-сервіс для автовласниць

Аліна Тендюк стала наймолодшою учасницею другого сезону освітньої програми «Відважна», що відбувалася в



На заваді школярці не стали ні НМТ (Національний мультипредметний тест), ні іспити, ні клопоти зі вступом. Адже вона твердо вирішила здобути нові знання у сфері бізнесу та започатковувати власну справу.



Аліна прагне створити онлайн-сервіс для жінок-водійок під назвою «TENDICAR». На цій платформі автомобілістки зможуть отримати швидку консультацію про технічний стан своєї машини чи несправності, а також рекомендації щодо їх усунення.



Журналісти ВолиньPost поспілкувалися з дівчиною та дізналися про її бізнес-ідею, а також участь у «Відважній».



Про саморозвиток, любов до авто та колекцію машинок

Упродовж всього свого шкільного життя Аліна була відмінницею, по завершенню навчання отримала золоту медаль. Дівчина веде активний спосіб життя та завжди шукає можливості для саморозвитку: пробує себе в мистецтві, спорті, любить різноманітні тренінги.



«Я завжди намагаюся бути в русі. Я ціную саморозвиток, тому активно беру участь у подіях Молодіжного центру Волині, де іноді виступаю ще й організаторкою. Також я є членкинею Молодіжної ради при Луцькій міській раді. Я пробувала себе в різних напрямках: танцях, малюванні, спорті тощо. Пройшла курс в IT-компанії. Де я тільки не побувала», – сміється дівчина.



Проте найбільше захоплення юної лучанки – це автомобілі. Вдома у нашої героїні є ціла колекція іграшкових машинок. Таку любов до залізних коней дівчина успадкувала від батька, який вже багато років займається ремонтами авто.



«Пам'ятаю, коли була малою, то завжди полюбляла бігати біля тата, дивилася, як він працює. Мені це все було дуже цікаво. Батько завжди розказував мені про всі процеси, коли лагодив авто. Він – в минулому викладач, то має цю вчительську жилку, любить пояснювати та навчати», – пригадує Аліна.



Подорослішавши, Аліна вирішила, що хоче перетворити маленьке СТО на щось більш масштабне, розвинути та диджиталізувати цю справу. Дівчина вже мала деякі думки з цього приводу, але остаточно сформувати бізнес-ідею їй допомогла участь у другому сезоні візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та диджиталізація», що відбувався на базі центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку.



Довідково:

Програма «Відважна» об’єднала навколо себе діючих підприємиць (категорія «Візіонерки») і тих, хто лише планує створити власну справу (категорія «Дебютантки»). Упродовж трьох місяців жінки отримували знання від експертів з різних галузей бізнесу та створювали бізнес-план. По завершенню програми лише одна учасниця з кожної категорії змогла залучити грант у 100 000 гривень на розвиток своєї справи.



«Рішення зареєструватися на «Відважну» було для мене спонтанним. Коли я пройшла зі своїм проєктом, то ще не до кінця розуміла, куди потрапила. Але ця програма стала рушійною точкою моєї ідеї, я побачила, як писати бізнес-план, як створити свій бізнес, що для цього треба робити. Саме під час програми я познайомилася з центром Дія. Бізнес у Луцьку. Зараз я активно ходжу на їхні зустрічі, відвідую фахові консультації», – говорить Аліна Тендюк.



Саме під час навчання у «Відважній», каже дівчина вона зрозуміла, що точно хоче пов’язати своє життя з бізнесом та надалі здобувати знання у цій сфері. Тож сьогодні Аліна вже студентка Факультету міжнародних відносин та спеціальності Міжнародний бізнес у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Під час отримання сертифікату по завершенню програми

Про бізнес, ідеї та їхнє втілення

Бізнес-проєкт Аліни «TENDICAR» полягає у створенні консультаційного онлайн-сервісу для для жінок-водійок. На цій платформі автовласниці зможуть оперативно отримати пояснення щодо неполадок чи технічного стану свого авто, а також рекомендації про заміну запчастин.



«Це буде сайт, куди жінка зможе зайти, зареєструватися, ввести базові дані свого авто (марку, модель тощо) і отримати консультацію. Наприклад, уявімо, що водійка замінила мастило, а згодом на панелі приладів з’явилося повідомлення про несправність. Вона зможе зайти на платформу та отримати відповіді на свої запитання. Звісно, скористатися послугами матимуть змогу і чоловіки. Але сервіс буде орієнтований саме на панянок, адже зараз, в час війни, багато автовласниць залишаються без допомоги», – каже Аліна.



Базові послуги та поради в «TENDICAR» дівчина планує зробити безплатними, а от більш глибинну консультацію користувачі зможуть отримати вже за гроші.



Аліна каже, сьогодні бізнес-ідея лише вимальовується, але вона вже має бачення, як усе має бути. Нещодавно дівчина створила сторінку своєї майбутньої компанії в



Зараз Аліна планує зайнятися маркетингом, щоб популяризувати сервіс. Вона перебуває у пошуку ІТ-фахівця, який зможе зробити онлайн-сервіс якісно, але не за всі гроші світу, а також самотужки розробляє дизайн майбутнього сайту.



«Я думаю, що 2025 рік стане роком старту, розвитку, роком напрацювання клієнтської бази. Я впевнена, що зможу реалізувати свою мрію і створити сервіс, який справді допоможе людям. Кожен крок, який я роблю, наближає мене до мети. Не важливо, скільки перепон буде на шляху — головне не зупинятися і вірити у свої сили. Майбутнє належить тим, хто діє!» — підсумовує Аліна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Лучанкастала наймолодшою учасницею другого сезону освітньої програми «Відважна», що відбувалася в центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку . На момент старту програми дівчині було всього 17 і вона саме завершувала 11 клас.На заваді школярці не стали ні НМТ (Національний мультипредметний тест), ні іспити, ні клопоти зі вступом. Адже вона твердо вирішила здобути нові знання у сфері бізнесу та започатковувати власну справу.Аліна прагне створити онлайн-сервіс для жінок-водійок під назвою «TENDICAR». На цій платформі автомобілістки зможуть отримати швидку консультацію про технічний стан своєї машини чи несправності, а також рекомендації щодо їх усунення.Журналістипоспілкувалися з дівчиною та дізналися про її бізнес-ідею, а також участь у «Відважній».Упродовж всього свого шкільного життя Аліна була відмінницею, по завершенню навчання отримала золоту медаль. Дівчина веде активний спосіб життя та завжди шукає можливості для саморозвитку: пробує себе в мистецтві, спорті, любить різноманітні тренінги.«Я завжди намагаюся бути в русі. Я ціную саморозвиток, тому активно беру участь у подіях Молодіжного центру Волині, де іноді виступаю ще й організаторкою. Також я є членкинею Молодіжної ради при Луцькій міській раді. Я пробувала себе в різних напрямках: танцях, малюванні, спорті тощо. Пройшла курс в IT-компанії. Де я тільки не побувала», – сміється дівчина.Проте найбільше захоплення юної лучанки – це автомобілі. Вдома у нашої героїні є ціла колекція іграшкових машинок. Таку любов до залізних коней дівчина успадкувала від батька, який вже багато років займається ремонтами авто.«Пам'ятаю, коли була малою, то завжди полюбляла бігати біля тата, дивилася, як він працює. Мені це все було дуже цікаво. Батько завжди розказував мені про всі процеси, коли лагодив авто. Він – в минулому викладач, то має цю вчительську жилку, любить пояснювати та навчати», – пригадує Аліна.Подорослішавши, Аліна вирішила, що хоче перетворити маленьке СТО на щось більш масштабне, розвинути та диджиталізувати цю справу. Дівчина вже мала деякі думки з цього приводу, але остаточно сформувати бізнес-ідею їй допомогла участь у другому сезоні візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та диджиталізація», що відбувався на базі центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку.«Рішення зареєструватися на «Відважну» було для мене спонтанним. Коли я пройшла зі своїм проєктом, то ще не до кінця розуміла, куди потрапила. Але ця програма стала рушійною точкою моєї ідеї, я побачила, як писати бізнес-план, як створити свій бізнес, що для цього треба робити. Саме під час програми я познайомилася з центром Дія. Бізнес у Луцьку. Зараз я активно ходжу на їхні зустрічі, відвідую фахові консультації», – говорить Аліна Тендюк.Саме під час навчання у «Відважній», каже дівчина вона зрозуміла, що точно хоче пов’язати своє життя з бізнесом та надалі здобувати знання у цій сфері. Тож сьогодні Аліна вже студентка Факультету міжнародних відносин та спеціальності Міжнародний бізнес у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Бізнес-проєкт Аліни «TENDICAR» полягає у створенні консультаційного онлайн-сервісу для для жінок-водійок. На цій платформі автовласниці зможуть оперативно отримати пояснення щодо неполадок чи технічного стану свого авто, а також рекомендації про заміну запчастин.«Це буде сайт, куди жінка зможе зайти, зареєструватися, ввести базові дані свого авто (марку, модель тощо) і отримати консультацію. Наприклад, уявімо, що водійка замінила мастило, а згодом на панелі приладів з’явилося повідомлення про несправність. Вона зможе зайти на платформу та отримати відповіді на свої запитання. Звісно, скористатися послугами матимуть змогу і чоловіки. Але сервіс буде орієнтований саме на панянок, адже зараз, в час війни, багато автовласниць залишаються без допомоги», – каже Аліна.Базові послуги та поради в «TENDICAR» дівчина планує зробити безплатними, а от більш глибинну консультацію користувачі зможуть отримати вже за гроші.Аліна каже, сьогодні бізнес-ідея лише вимальовується, але вона вже має бачення, як усе має бути. Нещодавно дівчина створила сторінку своєї майбутньої компанії в Instagram . Там планує розміщувати не лише інформацію про підприємство та його послуги, а й різні цікаві матеріали, що будуть корисними кожному автовласнику. Також дівчина власноруч розробила Telegram-бот, який вже почав роботу в тестовому режимі.Зараз Аліна планує зайнятися маркетингом, щоб популяризувати сервіс. Вона перебуває у пошуку ІТ-фахівця, який зможе зробити онлайн-сервіс якісно, але не за всі гроші світу, а також самотужки розробляє дизайн майбутнього сайту.«Я думаю, що 2025 рік стане роком старту, розвитку, роком напрацювання клієнтської бази. Я впевнена, що зможу реалізувати свою мрію і створити сервіс, який справді допоможе людям. Кожен крок, який я роблю, наближає мене до мети. Не важливо, скільки перепон буде на шляху — головне не зупинятися і вірити у свої сили. Майбутнє належить тим, хто діє!» — підсумовує Аліна.

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