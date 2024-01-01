Що вміє робити сучасна розумна годівниця та поїлка для котів





Автоматична годівниця: головні особливості

Ці пристрої необхідні, щоб нагодувати кота у певний час без участі людини. Багато з них вміють дозувати їжу, щоб тварина з’їла достатньо і при цьому не переїла. Годівнички можуть бути:



механічні;

автоматичні.

Перші мають вигляд миски, зверху котрої розташований контейнер. Корм під тиском поступає у нижній відсік. Цей аксесуар не коштує дорого, лаконічний у використанні та не залежить від електрики чи батарейок. Їжі всередині контейнера вистачить до двох діб. Недолік лише у тому, що механічні варіанти підійдуть тільки для сухого корму.



Автоматична годівниця відзначається легким принципом використання. У відсіки, котрі відкриваються за розкладом, можна засипати як сухий, так і вологий корм. Час подачі їжі можна задати прямо на пристрої. Деякі моделі дозволяють отримати синхронізацію зі смартфоном та керувати через спеціальний додаток. Бюджетні варіанти передбачають видачу їжі тільки через однакові проміжки часу. Моделі за вищою ціною дають можливість індивідуально коригувати час.



Основні типи годівниць:



Контейнер з мискою під ним. При виборі такої моделі варто звернути увагу на її вагу. Надто легку конструкцію допитлива тварина може легко перевернути.

Контейнер з однією суцільною кришкою. Вона автоматично піднімається у зазначений час і кіт отримує доступ до їжі. Розмір порції пристрій не контролює, тому домашній улюбленець зможе з’їсти одразу все, що залишив власник.

Годівничка з секторами. Кришка має лише один отвір, котрий при повертанні відкриває нові відсіки з їжею. Така модель досить стійка, тому не доведеться хвилюватись, що тварина може випадково перекинути її. Даний варіант розрахований від 4 до 6 порцій.

Якщо є потреба залишити тварину без нагляду на два або більше дні, то варто придивитись до дорожчих моделей. Ці автоматичні годівниці мають дозатор та охолоджувальні елементи. Можна самостійно визначати розмір порції та, навіть, керувати пристроєм через спеціальний додаток.



Чому необхідні поїлки та годівниці для котів

Розумні пристрої здатні забезпечити основні потреби кота навіть коли власника немає вдома. Вони створюють чудові умови для годування та допомагають зберігати чистоту оселі. Також відмінно справляються з контролем за харчуванням та питним режимом.



Автоматична



Головні відмінності автоматичної поїлки від звичайної:



Коли кіт п’є, то у контейнер поступає свіжа вода. Ці прості пристрої малогабаритні та легко миються.

Фонтан з куполом. Помпа виштовхує воду на купол, а потім вона стікає в резервуар.

Фонтан зі струменем. Тут вода постійно ллється потрапляючи у чашу. Така модель дозволяє не тільки втамувати спрагу, але і зацікавить домашнього улюбленця грою. Використання фонтанів дозволить максимально наблизити процес до природного, адже вода, що стікає задовольняє тваринні інстинкти кота.





Необмежений доступ до свіжої води;

Різноманітність моделей дозволяє вибрати ідеальний варіант навіть якщо вдома більше, ніж один пухнастий;

Можливість забезпечити тварину питною водою на кілька днів;

Розумна поїлка зацікавить як кошенят, так і дорослих котів та мотивує пити більше води;

Лаконічність та безпека у використанні.

Сучасні поїлки мають вугільні фільтри та виконані з антибактеріального пластику, що добре для здоров’я домашнього улюбленця.



І наостанок розглянемо переваги розумної годівниці для кота:



Корм всередині надійно захищений від пересихання чи потрапляння вологи;

Моделі з декількома відсіками дають можливість закладати як вологий, так і сухий корм;

Автоматична подача корму гарантує, що тварина не переїсть;

Можливість залишити пухнастого наодинці на більший час і не хвилюватись, що він залишиться голодним.

Купуючи сучасну годівницю чи фонтан варто звертати увагу не тільки на вартість, але і на функції. Пристрої мають бути виконані з якісних матеріалів і задовольняти конкретні потреби.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Автоматична годівниця — це ідеальний вибір для тих, хто стежить за станом здоров’я тварини, але не має можливості завжди знаходитись вдома, щоб вчасно нагодувати кота. Пристрій дозволяє з точністю дозувати їжу та видавати її пухнастику у встановлений час. Для деяких домашніх улюбленців, наприклад з особливостями здоров’я, вкрай важливо дотримуватись графіку харчування. Автоматизований помічник дозволить більше не хвилюватись про те, що вусатий може переїсти або залишитись голодним. Годівниця для котів — хороше рішення для людей, котрі вимушені проводити багато часу на роботі або їздити у відрядження. Далі ми розглянемо які є характеристики та переваги.Ці пристрої необхідні, щоб нагодувати кота у певний час без участі людини. Багато з них вміють дозувати їжу, щоб тварина з’їла достатньо і при цьому не переїла. Годівнички можуть бути:Перші мають вигляд миски, зверху котрої розташований контейнер. Корм під тиском поступає у нижній відсік. Цей аксесуар не коштує дорого, лаконічний у використанні та не залежить від електрики чи батарейок. Їжі всередині контейнера вистачить до двох діб. Недолік лише у тому, що механічні варіанти підійдуть тільки для сухого корму.Автоматична годівниця відзначається легким принципом використання. У відсіки, котрі відкриваються за розкладом, можна засипати як сухий, так і вологий корм. Час подачі їжі можна задати прямо на пристрої. Деякі моделі дозволяють отримати синхронізацію зі смартфоном та керувати через спеціальний додаток. Бюджетні варіанти передбачають видачу їжі тільки через однакові проміжки часу. Моделі за вищою ціною дають можливість індивідуально коригувати час.Основні типи годівниць:Якщо є потреба залишити тварину без нагляду на два або більше дні, то варто придивитись до дорожчих моделей. Ці автоматичні годівниці мають дозатор та охолоджувальні елементи. Можна самостійно визначати розмір порції та, навіть, керувати пристроєм через спеціальний додаток.Розумні пристрої здатні забезпечити основні потреби кота навіть коли власника немає вдома. Вони створюють чудові умови для годування та допомагають зберігати чистоту оселі. Також відмінно справляються з контролем за харчуванням та питним режимом.Автоматична поїлка для котів корисна не тільки для дорослих тварин, але і допомагає маленьким пухнастим навчитись пити воду.Головні відмінності автоматичної поїлки від звичайної: Питний фонтан для котів має наступні переваги:Сучасні поїлки мають вугільні фільтри та виконані з антибактеріального пластику, що добре для здоров’я домашнього улюбленця.І наостанок розглянемо переваги розумної годівниці для кота:Купуючи сучасну годівницю чи фонтан варто звертати увагу не тільки на вартість, але і на функції. Пристрої мають бути виконані з якісних матеріалів і задовольняти конкретні потреби.

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