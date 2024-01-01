Поради щодо зйомки якісних фото на камеру телефону





Різниця між цифровим і оптичним зумом

Можливість збільшувати об'єкт на фотографії нівелює необхідність наближатися до нього під час знімання. За певних особливостей експозиції невелике збільшення може підкреслити потрібні деталі знімка. Але щоб досягти ефекту, слід знати відмінності цифрового та оптичного збільшення, а також правила з їх використання.



Під час розсування пальців по дисплею камера виділяє окремий сегмент кадру, вирізаючи і розтягуючи його до потрібної кількості мегапікселів на сенсорі. Відбувається це програмним шляхом. Проблема в тому, що обрізка і адаптація кадру під доступну роздільну здатність погіршують його якість, розтягуючи початкові пікселі і підвищуючи зернистість. У перших моделях камерафонів це було єдиним способом знімати об'єкти на відстані, і цей рудимент зберегли сучасні девайси.



Оптичний зум дає змогу збільшити фокусну відстань без втрати якості. Лінзи накладаються одна на одну в об'єктиві, умовно наближаючи користувача до об'єкта. Для цього й потрібні ті самі кілька лінз на корпусі, оскільки під час збільшення відбувається відносне перемикання між кількома видами об'єктивів. Це дає змогу знімати далекі предмети без втрати якості.



Як грамотно підійти до створення мобільної фотографії

Щоб вивести якість знімків, зроблених на смартфон, на новий рівень, слід взяти до уваги такі рекомендації:



Використання сітки. Для кращого кадрування варто скористатися сіткою, щоб створити поліпшену експозицію. Поділ кадру на однакові квадрати дасть змогу експериментувати із симетрією.

Ручне фокусування. Нехай автофокус на сучасних моделях і виглядає вражаюче, він істотно обмежує творчі можливості. Для реалізації свого унікального бачення краще налаштувати його вручну.

Режим RAW. Щоб отримати можливість обробляти фотографії в первозданному вигляді, рівно з тим балансом білого, який вловив датчик камери, варто використовувати формат RAW. Такі світлини мають більшу вагу, оскільки формат не передбачає стиснення файлів, яке незмінно відбивається на підсумковій якості знімка.

Важливо не боятися експериментувати з можливостями і режимами камери. Тільки так можна виробити яскравий авторський стиль фотографії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Технологічні рішення для модулів мобільних камер смартфонів з кожним роком стають дедалі складнішими. Соцмережі рясніють результатами робіт контентмейкерів, які вже активно використовують можливості мобільних пристроїв для отримання соковитих деталізованих знімків. Камера — це інструмент, і важливо вміти ним правильно розпорядитися. На щастя, це зробити не так складно, як може здатися, на перший погляд, якщо знати деякі хитрощі, а підібрати якісний смартфон для фото легко тут: https://rozetka.com.ua/ua/mobile-phones/c80003/populyarnie-zaprosi-257693=iphone-16-pro/ Можливість збільшувати об'єкт на фотографії нівелює необхідність наближатися до нього під час знімання. За певних особливостей експозиції невелике збільшення може підкреслити потрібні деталі знімка. Але щоб досягти ефекту, слід знати відмінності цифрового та оптичного збільшення, а також правила з їх використання.Під час розсування пальців по дисплею камера виділяє окремий сегмент кадру, вирізаючи і розтягуючи його до потрібної кількості мегапікселів на сенсорі. Відбувається це програмним шляхом. Проблема в тому, що обрізка і адаптація кадру під доступну роздільну здатність погіршують його якість, розтягуючи початкові пікселі і підвищуючи зернистість. У перших моделях камерафонів це було єдиним способом знімати об'єкти на відстані, і цей рудимент зберегли сучасні девайси.Оптичний зум дає змогу збільшити фокусну відстань без втрати якості. Лінзи накладаються одна на одну в об'єктиві, умовно наближаючи користувача до об'єкта. Для цього й потрібні ті самі кілька лінз на корпусі, оскільки під час збільшення відбувається відносне перемикання між кількома видами об'єктивів. Це дає змогу знімати далекі предмети без втрати якості.Щоб вивести якість знімків, зроблених на смартфон, на новий рівень, слід взяти до уваги такі рекомендації:

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