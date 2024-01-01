Бути чи не бути: коли варто змінити тарифний план





З чого почати

Будь-які зміни вимагають вихідних даних. Коли мова йде про тариф мобільного оператора, слід спочатку дізнатися, що ви отримуєте за абонентську плату. Клієнтам Київстар зручно зробити це через додаток чи у своєму профілі на сайті. Після авторизації стане доступна вся інформація за номером: від поточного балансу до актуальних пропозицій оператора. Всі тарифи оператора поділені за напрямками:



мобільний зв'язок;

Домашній Інтернет;

Київстар ТВ;

плани, що об'єднують одразу кілька послуг на вигідних умовах — Все разом;

пропозиції для бізнесу.

Кожен з них має різне співвідношення послуг, щоб було зручно підбирати варіант під конкретні вимоги. Більшість тарифів Київстар мають основну сталу частину та змінну — Суперсили. Це набір послуг, що можна підключати залежно від поточних потреб. При цьому абонентська плата залишається незмінною.



Аналізуємо потреби

Якщо доводиться постійно поповнювати рахунок між внесенням абонплати чи дозамовляти додаткові об'єми послуг, то варто звернути увагу на ту саму гнучку частину тарифу — Суперсили. До їх складу входять такі послуги на вибір:



безліміт на дзвінки чи повідомлення, чи мобільну передачу даних (без обмеження швидкості перших 80 ГБ);

телебачення від Київстар — понад 380 каналів, бібліотека фільмів, серіалів та шоу, що постійно оновлюється;

додатки для перегляду відео на ходу;

50 хвилин для дзвінків на номери за кордон (Польща, Чехія, Узбекистан, Словаччина, Ізраїль, США, Італія, Німеччина, Канада, Китай, Румунія, Індія);

5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу та 12 додатків (трафік за користування не знімається);

SIM для другого смартфона з інтернетом і вихідними дзвінками;

карта для планшета чи ноутбука з мобільною передачею даних;

Домашній Інтернет, якщо за вибраною адресою є покриття;

спілкування в месенджерах та соцмережах без плати за трафік.

Абоненти передплати можуть обрати одну додаткову послугу, а за контрактними планами одразу дві. Можна змінювати Суперсилу кожні 4 тижні або користуватися нею на постійній основі.



Вагання зайві

Якщо ж серед перелічених додаткових послуг не знайшлося вигідної пропозиції під потреби клієнта, то варто розглянути зміну чинного тарифу. Київстар постійно оновлює пропозиції та створює нові плани для того, щоб врахувати різноманітні потреби клієнтів. Міграція від одного тарифу до іншого не займає багато часу. Найзручніший спосіб зробити це — додаток Мій Київстар або особистий кабінет на сайті. Там можна переглянути доступні до підключення тарифи та одразу активувати обраний варіант.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Чи використовуєте ви весь потенціал мобільного зв'язку? Чи задумувалися над тим, щоб змінити тариф ? Пропонуємо прості кроки, що допоможуть провести аудит та удосконалити умови свого плану, щоб раціонально витрачати кошти та отримати більше комфортних умов.Будь-які зміни вимагають вихідних даних. Коли мова йде про тариф мобільного оператора, слід спочатку дізнатися, що ви отримуєте за абонентську плату. Клієнтам Київстар зручно зробити це через додаток чи у своєму профілі на сайті. Після авторизації стане доступна вся інформація за номером: від поточного балансу до актуальних пропозицій оператора. Всі тарифи оператора поділені за напрямками:Кожен з них має різне співвідношення послуг, щоб було зручно підбирати варіант під конкретні вимоги. Більшість тарифів Київстар мають основну сталу частину та змінну — Суперсили. Це набір послуг, що можна підключати залежно від поточних потреб. При цьому абонентська плата залишається незмінною.Якщо доводиться постійно поповнювати рахунок між внесенням абонплати чи дозамовляти додаткові об'єми послуг, то варто звернути увагу на ту саму гнучку частину тарифу — Суперсили. До їх складу входять такі послуги на вибір:Абоненти передплати можуть обрати одну додаткову послугу, а за контрактними планами одразу дві. Можна змінювати Суперсилу кожні 4 тижні або користуватися нею на постійній основі.Якщо ж серед перелічених додаткових послуг не знайшлося вигідної пропозиції під потреби клієнта, то варто розглянути зміну чинного тарифу. Київстар постійно оновлює пропозиції та створює нові плани для того, щоб врахувати різноманітні потреби клієнтів. Міграція від одного тарифу до іншого не займає багато часу. Найзручніший спосіб зробити це — додаток Мій Київстар або особистий кабінет на сайті. Там можна переглянути доступні до підключення тарифи та одразу активувати обраний варіант.

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