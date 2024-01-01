Новорічний декор бренду Komozja — вишуканість у кожній деталі





Огляд декору Komozja

Бренд створили Генрі Козак, Владислав Мостовський і його дружина Казимира Зіявіна, які спершу заснували склодувну мануфактуру, що спеціалізувалась на виготовленні переважно лабораторного обладнання. Однак процес створення новорічних прикрас ручної роботи налагодили лише в 1981 році, коли вдалося відновити сімейний бізнес після попередньої націоналізації потужностей виробництва. Секрети створення унікального скляного декору не розголошуються по сьогодні. Нині бренд Komozja випускає понад 4000 ялинкових прикрас у різних варіантах виконання.



Кожна іграшка Komozja нагадує витвір художнього мистецтва. Декор ручної роботи майстри створюють з любов’ю та увагою до кожної деталі, вкладаючи часточку душі. Прикраси елітного бренду з багатою історією виконані здебільшого в стилі ретро. Серед популярних варто виділити:



Фігурки персонажів казок. Такі прикраси ніколи не втрачають актуальності. Декор дарує позитивні емоції та відчуття довгоочікуваного новорічного дива. Ефектно доповнює дизайн будь-якої ялинки.

Новорічні композиції. Іграшки приємно вражають складним художнім виконанням. Для створення талановиті майстри бренду Komozja використовують сюжети казок, пісень та інших творів, присвячених різдвяній тематиці. Такі іграшки точно не залишаться без уваги, адже дивують різномаїттям кольорів і ексклюзивним оформленням.

Ретромобілі. Яскраві машинки з новорічними подарунками — це популярні серед поціновувачів декору ручної роботи прикраси. Іграшки зроблять будь-яку святкову ялинку незвичайною.

Фігурки тварин. Прикраси у вигляді симпатичних собак і кішок різних порід не втрачають актуальності, адже асоціюються з добром і турботою. Саме такими прикрасами багато хто бажає декорувати святкове деревце.

В асортименті бренду Komozja у різних варіантах виконання також представлені снігові кулі. Це популярний новорічний декор в ексклюзивному дизайні, який дарує естетичне задоволення та допомагає відчути неповторну атмосферу свята.



Бестселери серед люксових прикрас Komozja



У колекціях відомого бренду представлені ялинкові іграшки на будь-який смак. Серед популярних виділяють сюжетну композицію, створену з фігурок милого сніговика та кумедних звірят.



Іграшка привертає увагу яскравими барвами та гарним художнім виконанням. Ексклюзивна прикраса ручної роботи стане оригінальним пам’ятним презентом близькій людині.



Прихильникам ретромобілів сподобається блакитна машинка, на даху якої містяться новорічні подарунки. Саме така іграшка красномовно нагадає про свято і водночас гарно доповнить ялинку.



Любителі тварин звернуть увагу на прикрасу, виконану у вигляді симпатичного білого кошеняти. Тваринка тримає лапками червоний клубок із нитками. Іграшка додасть оригінальні ноти в декорування святкового деревця.



Великий вибір прикрас Komozja чекає на кожного в асортименті інтернет-магазину ZELENA. Тут представлені лише ексклюзивні речі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Прикрашання новорічної ялинки допомагає відчути особливий святковий настрій. Стильно й ефектно доповнюють дизайн деревця різноманітні кульки, фігурки різдвяних персонажів, тварин, птахів тощо. Якщо цікавить гармонійне поєднання високої якості та краси, варто звернути увагу на ексклюзивні брендові іграшки на ялинку . Саме такий декор доступний в асортименті відомого польського виробника Komozja з понад 70-річною історією діяльності.Бренд створили Генрі Козак, Владислав Мостовський і його дружина Казимира Зіявіна, які спершу заснували склодувну мануфактуру, що спеціалізувалась на виготовленні переважно лабораторного обладнання. Однак процес створення новорічних прикрас ручної роботи налагодили лише в 1981 році, коли вдалося відновити сімейний бізнес після попередньої націоналізації потужностей виробництва. Секрети створення унікального скляного декору не розголошуються по сьогодні. Нині бренд Komozja випускає понад 4000 ялинкових прикрас у різних варіантах виконання.Кожна іграшка Komozja нагадує витвір художнього мистецтва. Декор ручної роботи майстри створюють з любов’ю та увагою до кожної деталі, вкладаючи часточку душі. Прикраси елітного бренду з багатою історією виконані здебільшого в стилі ретро. Серед популярних варто виділити:В асортименті бренду Komozja у різних варіантах виконання також представлені снігові кулі. Це популярний новорічний декор в ексклюзивному дизайні, який дарує естетичне задоволення та допомагає відчути неповторну атмосферу свята.У колекціях відомого бренду представлені ялинкові іграшки на будь-який смак. Серед популярних виділяють сюжетну композицію, створену з фігурок милого сніговика та кумедних звірят.Іграшка привертає увагу яскравими барвами та гарним художнім виконанням. Ексклюзивна прикраса ручної роботи стане оригінальним пам’ятним презентом близькій людині.Прихильникам ретромобілів сподобається блакитна машинка, на даху якої містяться новорічні подарунки. Саме така іграшка красномовно нагадає про свято і водночас гарно доповнить ялинку.Любителі тварин звернуть увагу на прикрасу, виконану у вигляді симпатичного білого кошеняти. Тваринка тримає лапками червоний клубок із нитками. Іграшка додасть оригінальні ноти в декорування святкового деревця.Великий вибір прикрас Komozja чекає на кожного в асортименті інтернет-магазину ZELENA. Тут представлені лише ексклюзивні речі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію