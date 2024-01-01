Корзини для білизни: на які характеристики зважати при виборі





Вимоги до корзин

Їх не багато, але вони важливі. Серед основних:



оптимальна місткість;

легка вага;

невимоглива до догляду;

наявність вентиляційних отворів, щоб не утворювався неприємний запах всередині, не розвивався грибок.

Також треба враховувати дизайн та колір. Корзина для білизни має пасувати під загальну концепцію дизайну ванної кімнати, виглядати гармонійно. Щоб виріб відповідав цим вимогам, треба правильно його вибрати. А для цього, в свою чергу, варто розумітися на властивостях корзин, які впливають відповідність до вимог.



Основні характеристики виробу

Щоб



висота;

об’єм;

наявність кришки;

матеріал.

Вибирати корзину по висоті треба з урахуванням місця її розташування. Якщо потрібна модель, яка буде стояти на пральній машинці чи буде схована в шафу, то краще надати перевагу невисоким, але широким кошикам. А от високі вироби підійдуть, якщо планується встановлення на підлогу. При цьому вони можуть бути доволі вузькими (якщо місце в кімнаті обмежене), але за рахунок висоти такі вироби досить місткі.



Другий фактор, на який треба зважати об’єм. Визначається він в літрах і від нього залежить розмір корзини. В такому випадку варто зважати на кількість членів родини, кількість брудного одягу, який зазвичай збирається та частоту прання. Для невеликої сім’ї з 1-2 чоловік, достатньо буде корзини на 20-30 літрів. А от для великої родини, особливо з дітьми, треба вибирати більш містку модель. Проте при цьому варто зважати на місце в кімнаті, де вона буде розташована, адже чим більший кошик, тим більше місця він потребує.



Наявність кришки теж важлива характеристика особливо для корзин, які будуть розташовані на виду, а не в шафі, наприклад. Кришка буде ховати вміст від сторонніх поглядів, захищатиме одяг від пилу та бризок води. Також вона запобігатиме розповсюдженню запахів з кошика.



Ще одна важлива характеристика – матеріали. Від них залежать такі важливі властивості, як простота в догляді, довговічність та міцність. Виготовляють корзини для білизни з різних матеріалів:



пластик;

лоза;

тканина.

Кожний тип сировини має свої відмінні властивості. Так, пластикові корзини найбільш розповсюджені. Вони досить дешеві, представлені у величезному різноманітті моделей та варіантів дизайну. Такі вироби мають невелику вагу, навіть якщо наповнені, а ще не піддаються гниттю, не бояться перепадів температури, вологи, не поглинають запахи. За ними просто доглядати, можна навіть мити в душі, вони швидко сохнуть.



Моделі з лози виглядають більш презентабельно та стильно. Але зазвичай вони важчі, дорожчі та більш вимогливі до догляду. Так, їх краще не мити в душі, а обмежитися протиранням сухою чи злегка вологою ганчіркою. Ще вони дуже довго сохнуть, а якщо просохнуть погано, то можуть розбухати, деформуватися, покриватися пліснявою. Також корзини з лози не можна ставити близько до радіаторів опалення, бо вони можуть пересихати і розпадатися.



Розповсюдженими є текстильні кошики. Вони легкі, доступні у великому варіанті дизайну. Але за рахунок відсутності жорсткості стінок, легко деформуються, особливо, якщо в них покласти багато речей. При виборі текстильного кошику варто також зважати на те, чи можна його прати і в якому режимі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Корзини для білизни – це більше органайзери, які допомагають збирати та певний час зберігати брудні речі в порядку. Це зручно, оскільки дозволяє уникнути гармидеру та розкиданого несвіжого одягу по всьому дому. Також корзина може стати тією ненав’язливою деталлю інтер’єра, яка підкреслить стиль ванної кімнати, зробить дизайн завершеним. Саме тому, якщо такої речі досі немає вдома, то треба її купити. Це не важко, оскільки корзини для білизни продаються в багатьох господарських магазинах, на маркетплейсах, вони доступні в асортименті. Але при цьому також варто знати на які деталі зважати при покупці, щоб вибрати дійсно практичний та зручний побутовий атрибут.Їх не багато, але вони важливі. Серед основних:Також треба враховувати дизайн та колір. Корзина для білизни має пасувати під загальну концепцію дизайну ванної кімнати, виглядати гармонійно. Щоб виріб відповідав цим вимогам, треба правильно його вибрати. А для цього, в свою чергу, варто розумітися на властивостях корзин, які впливають відповідність до вимог.Щоб корзина для білизни була зручною та практичною, варто детально вивчити властивості, які на ці поняття впливають. Їх кілька:Вибирати корзину по висоті треба з урахуванням місця її розташування. Якщо потрібна модель, яка буде стояти на пральній машинці чи буде схована в шафу, то краще надати перевагу невисоким, але широким кошикам. А от високі вироби підійдуть, якщо планується встановлення на підлогу. При цьому вони можуть бути доволі вузькими (якщо місце в кімнаті обмежене), але за рахунок висоти такі вироби досить місткі.Другий фактор, на який треба зважати об’єм. Визначається він в літрах і від нього залежить розмір корзини. В такому випадку варто зважати на кількість членів родини, кількість брудного одягу, який зазвичай збирається та частоту прання. Для невеликої сім’ї з 1-2 чоловік, достатньо буде корзини на 20-30 літрів. А от для великої родини, особливо з дітьми, треба вибирати більш містку модель. Проте при цьому варто зважати на місце в кімнаті, де вона буде розташована, адже чим більший кошик, тим більше місця він потребує.Наявність кришки теж важлива характеристика особливо для корзин, які будуть розташовані на виду, а не в шафі, наприклад. Кришка буде ховати вміст від сторонніх поглядів, захищатиме одяг від пилу та бризок води. Також вона запобігатиме розповсюдженню запахів з кошика.Ще одна важлива характеристика – матеріали. Від них залежать такі важливі властивості, як простота в догляді, довговічність та міцність. Виготовляють корзини для білизни з різних матеріалів:Кожний тип сировини має свої відмінні властивості. Так, пластикові корзини найбільш розповсюджені. Вони досить дешеві, представлені у величезному різноманітті моделей та варіантів дизайну. Такі вироби мають невелику вагу, навіть якщо наповнені, а ще не піддаються гниттю, не бояться перепадів температури, вологи, не поглинають запахи. За ними просто доглядати, можна навіть мити в душі, вони швидко сохнуть.Моделі з лози виглядають більш презентабельно та стильно. Але зазвичай вони важчі, дорожчі та більш вимогливі до догляду. Так, їх краще не мити в душі, а обмежитися протиранням сухою чи злегка вологою ганчіркою. Ще вони дуже довго сохнуть, а якщо просохнуть погано, то можуть розбухати, деформуватися, покриватися пліснявою. Також корзини з лози не можна ставити близько до радіаторів опалення, бо вони можуть пересихати і розпадатися.Розповсюдженими є текстильні кошики. Вони легкі, доступні у великому варіанті дизайну. Але за рахунок відсутності жорсткості стінок, легко деформуються, особливо, якщо в них покласти багато речей. При виборі текстильного кошику варто також зважати на те, чи можна його прати і в якому режимі.

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