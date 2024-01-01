Рекомендації та поради від METRO, як смачно приготувати котлети зі свинини





Якщо ви шукаєте якісні продукти для приготування, METRO пропонує перевірену продукцію, яка відповідає високим стандартам. Саме тут ви знайдете свіжу свинину, яка стане основою для ідеальних котлет.



Як приготувати смачні котлети

Ключ полягає у правильному виборі м'яса



Воно повинно бути високої якості. Найкраще вибирати свіжу свинину, яка має яскравий рожевий колір та приємний запах.

Ідеальним вибором є частини м'якоті без надмірної кількості жиру. Наприклад, підійде карбонат – це відносно пісний шматок м'яса, який містить мінімум жиру, але залишається соковитим після приготування. Також можна використовувати шийку, яка має трохи більше жиру, що зробить котлети ще більш соковитими та м'якими.



Щоб котлети зі свинини вийшли соковитими та ніжними, важливо не тільки правильно вибрати м'ясо, але й вміло його підготувати.



Спершу потрібно ретельно промити м'ясо під проточною водою, щоб видалити зайві домішки. Потім слід обсушити паперовим рушником.

Наступним кроком є нарізання на менші шматки, які потім потрібно пропустити через м'ясорубку. Якщо хочете, щоб котлети мали більш традиційну текстуру, можна пропустити м'ясо через м'ясорубку двічі.

Для досягнення ідеального смаку можна додати до фаршу спеції та маринад. Використання його може покращити смак м'яса та надати йому додаткової ніжності. Найпростішим маринадом є поєднання солі, перцю, часнику та зелені. Залиште м'ясо у маринаді на 30 хвилин, щоб свинина ввібрала аромати.



Рецепт котлет зі свинини

Ось покроковий рецепт, який допоможе вам приготувати ідеальну страву для всієї родини.



Інгредієнти:



Свіжа свинина – 500 г;

Цибуля – 1 шт.;

Часник – 2 зубчики;

Яйце – 1 шт.;

Панірувальні сухарі – 100 г;

Сіль, перець – на смак;

Олія для смаження.

Спосіб приготування:



Пропустіть м'ясо через м'ясорубку разом із цибулею і часником. Додайте до фаршу яйце, сіль та перець на смак. Якщо хочете, щоб котлети були більш ніжними, можна додати до фаршу трохи води або молока.

З отриманого фаршу сформуйте невеликі кульки, які потім обваляйте в панірувальних сухарях. Це допоможе отримати хрустку скоринку під час смаження.

Розігрійте сковороду з олією та обсмажуйте котлети на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Для того, щоб котлети приготувалися всередині, можна накрити сковороду кришкою і зменшити вогонь.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Котлети зі свинини є однією з найбільш улюблених страв у багатьох українських родинах. Вона давно стала традиційною на наших столах завдяки своїй універсальності, ситності та простоті приготування та підходить як для звичайної сімейної вечері, так і для святкового столу, додаючи вишуканості до будь-якого обіду.Якщо ви шукаєте якісні продукти для приготування, METRO пропонує перевірену продукцію, яка відповідає високим стандартам. Саме тут ви знайдете свіжу свинину, яка стане основою для ідеальних котлет.Ключ полягає у правильному виборі м'яса свинини . Для цього варто звернути увагу на декілька важливих моментів.Щоб котлети зі свинини вийшли соковитими та ніжними, важливо не тільки правильно вибрати м'ясо, але й вміло його підготувати.Ось покроковий рецепт, який допоможе вам приготувати ідеальну страву для всієї родини.Інгредієнти:Спосіб приготування:Запрошуємо вас відвідати сайтmetro.ua для ознайомлення з асортиментом свіжого м'яса та акційними каталогами. Скористайтеся спеціальними пропозиціями та акціями, доступними для клієнтів HoReCa та роздрібних покупців у торгових центрах METRO, щоб купити свинину в METRO за вигідною ціною.

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