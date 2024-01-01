Як вибрати пневматичний фарбопульт для ідеального фарбування авто: топ помилок при покупці





Як вибирати правильно пневматичний фарбопульт

Продукція такого плану надається від різних виробників, передбачаючи велике модельне різноманіття. Головна дія, за яку відповідає пневматичний фарбопульт - перетворення в аерозоль лаку або фарби. Особливості конструкції дають змогу максимально рівно розпилювати матеріал по поверхні. Незалежно від виду моделі, до складу апаратів входить спеціальна головка з соплом, регулюючі клапани для фарби і повітря, а також гачок для вмикання подачі робочого матеріалу.



Результат залежатиме від того, як працює пристрій, та від його опцій. Перед вибором потрібно визначитися, з яким типом фарби використовуватиметься пневматичний фарбопульт для авто. Також велике значення має правильне налаштування інструменту - за необхідності можна міняти форму факелу, налаштувати рівень подачі повітря, міняти форсунки. Все це і дещо інше береться до уваги під час пошуку потрібної моделі приладу.



Найчастіші помилки при виборі

На початку визначається тип матеріалу, з яким буде працювати розпилювач. Для кожного окремого виду фарби передбачається особлива форсунка - діапазон цих елементів може бути від 0.5 до 2.5 мм по діаметру. При неправильному підборі якість нанесення фарби буде низькою, тому важливо запам’ятати такі параметри:



для акрилових фарб - 1.4-1.5 мм;

для рідкої шпаклівки - 1.7-2.5 мм;

фарба «металік» - 1.2-1.3 мм;

акрилова ґрунтовка - 1.5-1.7 мм.

Часто помилки при виборі допускаються і в інших випадках, які потрібно відзначити окремо:



1. Технологія розпилення фарби. Цей акцент передбачає спосіб подачі робочого матеріалу на поверхню, яка обробляється. Від неї напряму залежить вид основного інструменту, який можна придбати у таких форматах:



НР - передбачає значний потік та високий тиск повітря на виході. Відноситься до категорії універсальних виробів.

HVLP - відзначається великим потоком повітря і низьким рівнем на виході. Призначається для нанесення тонкого шару фарби, забезпечуючи її економію на рівні 30%;

LVLP - пневматичний фарбопульт з невеликим потоком повітря і низьким тиском на виході, який вважається найбільш економічним та екологічно чистим.

За рекомендаціями спеціалістів, якщо необхідно просто пофарбувати кузов машини, то для такого випадку підійде формат LVLP. Якщо ж ви плануєте займатися такою справою професійно, на регулярній основі, то тоді для фарбування авто варто придбати HVLP тип.



Окрім того, необхідно враховувати кількість повітря, яку витрачає пристрій. Багато користувачів вважає, що чим більшим буде цей показник, тим ефективніше працюватиме інструмент. Насправді потреба у стисненому повітрі має бути меншою за показники компресора.



2. Вид фарбопульта. Моделі вирізняються за місцем розташування бачка. Воно може бути боковим, нижнім та верхнім. При цьому важливо пам’ятати, що повністю вся фарба використовується при верхній подачі. Тобто, скільки матеріалу буде залито до бачка, рівно стільки ж його буде витрачено.



3. Вага. Багато хто з користувачів не надає цьому моменту потрібної уваги. Дехто вважає, що якісний професійний фарбопульт має добре важити, оскільки це є головним показником «реальної речі». Насправді, чим важчим буде інструмент, тим швидше стомлюватиметься рука майстра. А це значить, що робочий процес буде уповільнено.



4. Тиск повітря. Максимальний показник тиску повітря в дорогих моделях може сягати до 10 бар. Чим більшим буде цей параметр, тим більше задач зможе виконати користувач.



5. Наявність додаткових комплектуючих. Ігнорування корисних опцій часто призводить до неефективного використання ресурсів пристрою повною мірою. Наприклад, якщо фарбопульт оснащений манометром, то він забезпечує можливість налаштування правильного тиску під час роботи. Без нього витрати фарби і товщину шару буде дуже важко контролювати.



Більшість брендів постачає свою продукцію в пакувальних коробках, завдяки чому пристрої легко зберігати та транспортувати. До комплекту базового інструменту часто йдуть запасні деталі, щіточки для очищення, різні ключі та регулятори тиску.



Відповідь на питання, як вибрати пневматичний фарбопульт, залежить також від його вартості. Дешева модель не дасть потрібної якості, адже секрет ефективної роботи полягає в професійності маляра і добротності вибраного інструменту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Якщо у вас є фарбопульт, то процес ремонту автомобіля стає набагато простішим і дешевшим. За наявності гарної техніки, ви легко зміните чи обновите колір поверхні кузова й капоту, зможете повністю самостійно впоратися з задачею фарбування. Головне, що потрібно врахувати при цьому - особливості вибору правильної моделі фарбопульта. Асортимент цих виробів дивіться тут , а щоб зрозуміти, яких помилок при виборі варто уникнути, читайте нижче.Продукція такого плану надається від різних виробників, передбачаючи велике модельне різноманіття. Головна дія, за яку відповідає пневматичний фарбопульт - перетворення в аерозоль лаку або фарби. Особливості конструкції дають змогу максимально рівно розпилювати матеріал по поверхні. Незалежно від виду моделі, до складу апаратів входить спеціальна головка з соплом, регулюючі клапани для фарби і повітря, а також гачок для вмикання подачі робочого матеріалу.Результат залежатиме від того, як працює пристрій, та від його опцій. Перед вибором потрібно визначитися, з яким типом фарби використовуватиметься пневматичний фарбопульт для авто. Також велике значення має правильне налаштування інструменту - за необхідності можна міняти форму факелу, налаштувати рівень подачі повітря, міняти форсунки. Все це і дещо інше береться до уваги під час пошуку потрібної моделі приладу.На початку визначається тип матеріалу, з яким буде працювати розпилювач. Для кожного окремого виду фарби передбачається особлива форсунка - діапазон цих елементів може бути від 0.5 до 2.5 мм по діаметру. При неправильному підборі якість нанесення фарби буде низькою, тому важливо запам’ятати такі параметри:Часто помилки при виборі допускаються і в інших випадках, які потрібно відзначити окремо:Цей акцент передбачає спосіб подачі робочого матеріалу на поверхню, яка обробляється. Від неї напряму залежить вид основного інструменту, який можна придбати у таких форматах:За рекомендаціями спеціалістів, якщо необхідно просто пофарбувати кузов машини, то для такого випадку підійде формат LVLP. Якщо ж ви плануєте займатися такою справою професійно, на регулярній основі, то тоді для фарбування авто варто придбати HVLP тип.Окрім того, необхідно враховувати кількість повітря, яку витрачає пристрій. Багато користувачів вважає, що чим більшим буде цей показник, тим ефективніше працюватиме інструмент. Насправді потреба у стисненому повітрі має бути меншою за показники компресора.Моделі вирізняються за місцем розташування бачка. Воно може бути боковим, нижнім та верхнім. При цьому важливо пам’ятати, що повністю вся фарба використовується при верхній подачі. Тобто, скільки матеріалу буде залито до бачка, рівно стільки ж його буде витрачено.Багато хто з користувачів не надає цьому моменту потрібної уваги. Дехто вважає, що якісний професійний фарбопульт має добре важити, оскільки це є головним показником «реальної речі». Насправді, чим важчим буде інструмент, тим швидше стомлюватиметься рука майстра. А це значить, що робочий процес буде уповільнено.Максимальний показник тиску повітря в дорогих моделях може сягати до 10 бар. Чим більшим буде цей параметр, тим більше задач зможе виконати користувач.Ігнорування корисних опцій часто призводить до неефективного використання ресурсів пристрою повною мірою. Наприклад, якщо фарбопульт оснащений манометром, то він забезпечує можливість налаштування правильного тиску під час роботи. Без нього витрати фарби і товщину шару буде дуже важко контролювати.Більшість брендів постачає свою продукцію в пакувальних коробках, завдяки чому пристрої легко зберігати та транспортувати. До комплекту базового інструменту часто йдуть запасні деталі, щіточки для очищення, різні ключі та регулятори тиску.Відповідь на питання, як вибрати пневматичний фарбопульт, залежить також від його вартості. Дешева модель не дасть потрібної якості, адже секрет ефективної роботи полягає в професійності маляра і добротності вибраного інструменту.

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