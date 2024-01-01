Доглядові процедури, без яких не обійтися

Доглядові процедури, без яких не обійтися
Красива зовнішність – це подарунок природи або геніальність пластичного хірурга. А от доглянутість – це вже результат ваших старань. Та в першу чергу експерти радять підібрати правильну косметику, яка виготовлена з натуральних компонентів в тандемі з інноваційними інгредієнтами.

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Етапи, які не можна пропускати під час догляду


Б’юті рутина у кожної людини своя і включає ті чи інші процедури в залежності від віку, статі та навіть способу життя. Але є процедури, без яких не вийде обійтися в будь-якому випадку:

  1. очищення;

  2. зволоження;

  3. живлення;

  4. догляд за делікатними ділянками;

  5. захист.


Отже будь-який догляд починається з очищення. Залишки макіяжу, домішки та забруднення дуже послаблюють шкіру, тому її потрібно добре очистити. Вранці для видалення токсинів, які з’являються на шкірі за ніч, а ввечері - для видалення всього, що вразило шкіру протягом дня (пил, тональний крем тощо). Щоб завершити цю процедуру очищення обличчя, не забувайте про пілінг, принаймні раз на тиждень. Він очистить пори і дозволить шкірі дихати.

Зволоження шкіри та її живлення теж відносяться до обов’язкових б’юті процедур. Але, вибираючи косметичні засоби, враховуйте свій тип шкіри. Дуже живильний крем для сухої шкіри та легкий і рідкий засіб для більш жирної шкіри. Інакше є ризик нашкодити шкірі, особливо якщо при догляді за обличчям з висипаннями та жирним блиском використовувати дуже насичені засоби на масляній основі.

Щодо делікатних зон, то це в першу чергу шкіра навколо очей. Шкіра навколо очей дуже тонка і потребує особливого догляду, зокрема для запобігання появі зморшок. Тому ви повинні вибрати крем, спеціально розроблений для цієї дуже чутливої ​​зони.

Окремо мануфактури пропонують засоби для догляду за тілом та волоссям. Їх також підбирають в залежності від типу, стану і завдань, які треба вирішити.

І, нарешті макіяж… Підбираючи засоби для мейкапу враховують багато чинників:

  • тренди;

  • колористику (колір очей, волосся, шкіри);

  • ситуацію (день/вечір, офіс/театр).

    • Та як і у випадку з доглядовими косметичними засобами експерти радять обирати продукцію преміумкласу, яка теж доступна в каталозі інтернет бутику Давіані.

    Ніжні текстури, приємні аромати, витривалість та здатність адаптуватися до шкіри конкретної людини – саме такі основи під макіяж стають ідеальною базою, яка дозволяє мати неперевершений вигляд протягом тривалого часу. Ну а те що всі недоліки будуть надійно сховані, а красиві риси зовнішності – підкреслені, це гарантовано. Бо це не просто якісна косметика, а преміальна.
    Доглядові процедури, без яких не обійтися

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    Теги: косметика доглядова, реклама
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