Навіщо додавати замінник молока до котячого корму





Збагачення раціону кошенят

Замінник молока є обов’язковою їжею для кошенят впродовж перших чотирьох тижнів життя, якщо їх за певних причин не годує мама-кішка. Самостійно доволі складно підібрати відповідну їжу, адже травний тракт тварин дуже ніжний. Замінник молока має оптимальний склад і легко засвоюється. Він містить необхідні білки, жири, мікроелементи та мінерали. Тут відсутня лактоза на противагу коров’ячому молоку. Якщо ви підібрали мале кошеня, яке вже пробує харчуватися самостійно, і хочете підтримати його здоров’я, можна додавати замінник молока до твердої їжі. Розмочіть її, щоб полегшити споживання та наситити корисними речовинами. Додавання спеціальної суміші сприятиме правильному зростанню та розвитку малечі. Вона стане джерелом енергії та поживних речовин для хворих і худих кошенят.



Підтримка слабких тварин

У деяких випадках молочний замінник може знадобитися і дорослим вихованцям. Це такі ситуації, як:



ослаблений імунітет;

порушення системи травлення та потреба у поживних речовинах, що легко засвоюються;

покращення смакових властивостей корму для хворих і вибагливих тварин.



Замінник молока можна використовувати після операції, якщо кішці важко їсти. Або після сильного стресу, коли домашня тварина відмовляється від корму. Старим кішкам, які мають проблеми із зубами та засвоєнням твердої їжі, продукт слугуватиме додатковим джерелом поживних речовин. Він має привабливі смак і запах, стимулює апетит, не спричиняє проблем із травленням і добре насичує.



Для вагітних кішок і тих, хто годує

Замінник молока не є обов’язковим компонентом раціону, але підтримає за особливих обставин. Під час вагітності та лактації зростає потреба у нутрієнтах і калоріях. Якщо кішка погано їсть через токсикоз або ви хочете підтримати її здоров’я та посприяти розвитку кошенят, час від часу давайте їй поживну суміш на додаток до основного раціону. Введення цього продукту потребує консультації з ветеринаром. Варто врахувати реальні потреби домашнього улюбленця та знайти найліпший спосіб його підтримати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. За нормальних умов новонароджені кошенята харчуються материнським молоком приблизно до місячного віку чи довше. Якщо ж кішка не годує малюків, за посиланням https://www.zootovary.com/uk/cat-home-c-23.html можна купити повноцінний замінник. Але трапляються випадки, коли спеціальну суміш додають до корму старших тваринок. Розглянемо причини такого рішення.Замінник молока є обов’язковою їжею для кошенят впродовж перших чотирьох тижнів життя, якщо їх за певних причин не годує мама-кішка. Самостійно доволі складно підібрати відповідну їжу, адже травний тракт тварин дуже ніжний. Замінник молока має оптимальний склад і легко засвоюється. Він містить необхідні білки, жири, мікроелементи та мінерали. Тут відсутня лактоза на противагу коров’ячому молоку. Якщо ви підібрали мале кошеня, яке вже пробує харчуватися самостійно, і хочете підтримати його здоров’я, можна додавати замінник молока до твердої їжі. Розмочіть її, щоб полегшити споживання та наситити корисними речовинами. Додавання спеціальної суміші сприятиме правильному зростанню та розвитку малечі. Вона стане джерелом енергії та поживних речовин для хворих і худих кошенят.У деяких випадках молочний замінник може знадобитися і дорослим вихованцям. Це такі ситуації, як:Замінник молока можна використовувати після операції, якщо кішці важко їсти. Або після сильного стресу, коли домашня тварина відмовляється від корму. Старим кішкам, які мають проблеми із зубами та засвоєнням твердої їжі, продукт слугуватиме додатковим джерелом поживних речовин. Він має привабливі смак і запах, стимулює апетит, не спричиняє проблем із травленням і добре насичує.Замінник молока не є обов’язковим компонентом раціону, але підтримає за особливих обставин. Під час вагітності та лактації зростає потреба у нутрієнтах і калоріях. Якщо кішка погано їсть через токсикоз або ви хочете підтримати її здоров’я та посприяти розвитку кошенят, час від часу давайте їй поживну суміш на додаток до основного раціону. Введення цього продукту потребує консультації з ветеринаром. Варто врахувати реальні потреби домашнього улюбленця та знайти найліпший спосіб його підтримати.

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