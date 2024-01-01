Життя з електрокардіостимулятором: поради для пацієнтів





Ми поговорили з представниками провідної компанії дистриб'ютора медичних товарів Cor-medical.ua, щоб дізнатися більше про ключові аспекти догляду за собою та зміни, які можуть вплинути на ваш щоденний ритм життя.



Що потрібно знати після імплантації

Після того, як вам поставили



Відвідуйте лікаря за графіком. Перший контроль зазвичай проводять через декілька тижнів після процедури. Під час обстеження лікар перевірить роботу стимулятора та ваше загальне самопочуття.

Уникайте сильних фізичних навантажень. У перші пару тижнів потрібно берегти місце імплантації. Руки не слід сильно підіймати вище плечей, особливо на стороні, де розташований пристрій.

Слідкуйте за самопочуттям. Якщо ви відчуваєте запаморочення, нерегулярний пульс або слабкість, негайно зверніться до лікаря.



Обмеження та зміни в повсякденному житті

Життя з електрокардіостимулятором вимагає певних коректив, але більшість пацієнтів швидко звикають до них:



фізична активність. Через деякий час після процедури ви зможете повернутися до звичних фізичних вправ. Однак важкі види спорту, які можуть викликати травми в зоні пристрою, варто уникати. Перед початком тренувань проконсультуйтеся з лікарем;

увага до електроприладів. Електрокардіостимулятор може чутливо реагувати на сильні магнітні поля. Уникайте наближення до великих магнітів, наприклад, у виробничих умовах чи поблизу деяких медичних приладів;

побутові прилади. Більшість сучасної техніки, як-от мікрохвильовки чи телевізори, безпечні для використання. Однак телефони радять тримати не ближче 15 см до пристрою;

подорожі. Металодетектори в аеропортах можуть впливати на пристрій. Повідомте працівників, що у вас є електрокардіостимулятор, і за потреби покажіть відповідний медичний документ.

Реабілітація після імплантації

Після імплантації важливо правильно організувати реабілітаційний період, щоб швидше повернутися до звичного життя.



Дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Виконуйте всі вказівки, зокрема щодо догляду за раною в зоні імплантації. Не мочіть її до повного загоєння.

Поступово повертайте фізичну активність. Прогулянки на свіжому повітрі — ідеальний початок.

Харчуйтесь збалансовано. Правильна дієта з низьким вмістом солі й жирів допоможе покращити самопочуття.

Контролюйте свій психологічний стан. У деяких людей може виникнути тривожність щодо пристрою. Якщо це ваш випадок, не соромтеся звернутися до психолога.



Реабілітація — це не лише фізичне відновлення, а й адаптація до нового ритму життя. Електрокардіостимулятор допомагає підтримувати здоровий ритм серця. Дотримуйтесь порад лікарів і правил безпеки, щоб почуватися комфортно та безпечно кожного дня.



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