У чому різниця між люлькою та прогулянковою коляскою





Що таке люлька

Люлька розрахована на немовлят до шести місяців. Саме тому для новонароджених є найкращим вибором. Вона має горизонтальне положення та ергономічну вкладку. Люлька зазвичай більш простора, ніж прогулянкова коляска, що дозволяє малюкові вільно рухати руками й ногами.



Більшість люльок мають додаткові елементи для теплоізоляції – м’які бортики, глибокий капюшон, додаткові утеплювальні чохли. В люльці можна спати хоч всю прогулянку, та ще й у будь-яку погоду.



Здавалося б, сумнівів не повинно бути. Та все ж вони з’являються, коли батьки замислюються над місцем зберігання коляски. Люлька потребує простору. А ще вона важка. Тому для громадського транспорту, маленької квартири на високих поверхах люлька не завжди зручна. Якщо є можливість зберігати шасі коляски в під’їзді, то купуйте люльку. Та пам'ятайте, що ця модель коляски підходить лише немовлятам. Якщо ви хочете універсальну коляску на всі періоди дорослішання, то зверніть увагу на трансформери.



Що таке прогулянкова коляска

Прогулянкова коляска – це більш універсальний варіант для дітей, які вже можуть сидіти і спостерігати за навколишнім світом. Прогулянкові коляски дуже популярні завдяки їхній легкості, маневреності і здатності трансформуватися під різні потреби. В деяких спинках перелаштовується на горизонтальне положення. Якщо дитина народилась влітку, ви звичайно можете розглянути покупку одразу прогулянкової коляски. Але в ній повинно бути зручне анатомічне спальне місце. Для «зимових» та «осінніх» діток така коляска є холодною.



Основні відмінності між люлькою та прогулянковою коляскою

Різниця цих моделей очевидна. Та якщо ви досі не визначилися, яка з них вам потрібна і чи взагалі купувати обидві, ознайомтесь з основними ознаками кожної з них.



Конструкція. Люлька тільки горизонтальна, прогулянкова регулюються, але не всі моделі до горизонтального положення.

Вікова категорія. Люлька – до 6 місяців і використовується для сну, прогулянкова коляска – після 6 місяців, підходить для спостереження за навколишнім світом.

Зручність для батьків. Люлька важча і менш маневрена, прогулянкова коляска легша і компактніша.

Захист від погодних умов. Люлька тепліша, підходить для зими, прогулянкова – літній варіант.

Отже, вибір між люлькою та прогулянковою коляскою залежить від віку вашої дитини та ваших потреб як батьків. Люлька ідеально підходить для новонароджених, прогулянкова коляска стає чудовим варіантом, коли малюк стає більш активним і може сидіти. Якщо ви шукаєте універсальність, можна розглянути варіанти колясок 2 в 1 або 3 в 1, які поєднують люльку та прогулянкову частину в одній конструкції. Тому звертайте увагу на потреби вашої родини, відвідуйте спеціалізовані магазини і консультуйтеся з експертами, щоб зробити правильний вибір для себе та вашого малюка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Коляску слід вибирати дуже ретельно. Адже вона знадобиться надовго – з перших днів малюка і до його перших самостійних кроків. Кожна коляска має свої унікальні особливості, залежно від її призначення. Зазвичай, батьки стикаються з питанням, чи краще вибрати люльку, чи прогулянкову коляску, і чи можна вибрати тільки одну для всього періоду догляду за малюком. Серед безлічі варіантів на ринку, коляска Chicco , яка поєднує функціональність і стиль, є однією з найпопулярніших. Проте, щоб зробити усвідомлений вибір, важливо розібратися, в чому полягають основні відмінності між люлькою та прогулянковою коляскою.Люлька розрахована на немовлят до шести місяців. Саме тому для новонароджених є найкращим вибором. Вона має горизонтальне положення та ергономічну вкладку. Люлька зазвичай більш простора, ніж прогулянкова коляска, що дозволяє малюкові вільно рухати руками й ногами.Більшість люльок мають додаткові елементи для теплоізоляції – м’які бортики, глибокий капюшон, додаткові утеплювальні чохли. В люльці можна спати хоч всю прогулянку, та ще й у будь-яку погоду.Здавалося б, сумнівів не повинно бути. Та все ж вони з’являються, коли батьки замислюються над місцем зберігання коляски. Люлька потребує простору. А ще вона важка. Тому для громадського транспорту, маленької квартири на високих поверхах люлька не завжди зручна. Якщо є можливість зберігати шасі коляски в під’їзді, то купуйте люльку. Та пам'ятайте, що ця модель коляски підходить лише немовлятам. Якщо ви хочете універсальну коляску на всі періоди дорослішання, то зверніть увагу на трансформери.Прогулянкова коляска – це більш універсальний варіант для дітей, які вже можуть сидіти і спостерігати за навколишнім світом. Прогулянкові коляски дуже популярні завдяки їхній легкості, маневреності і здатності трансформуватися під різні потреби. В деяких спинках перелаштовується на горизонтальне положення. Якщо дитина народилась влітку, ви звичайно можете розглянути покупку одразу прогулянкової коляски. Але в ній повинно бути зручне анатомічне спальне місце. Для «зимових» та «осінніх» діток така коляска є холодною.Різниця цих моделей очевидна. Та якщо ви досі не визначилися, яка з них вам потрібна і чи взагалі купувати обидві, ознайомтесь з основними ознаками кожної з них.Отже, вибір між люлькою та прогулянковою коляскою залежить від віку вашої дитини та ваших потреб як батьків. Люлька ідеально підходить для новонароджених, прогулянкова коляска стає чудовим варіантом, коли малюк стає більш активним і може сидіти. Якщо ви шукаєте універсальність, можна розглянути варіанти колясок 2 в 1 або 3 в 1, які поєднують люльку та прогулянкову частину в одній конструкції. Тому звертайте увагу на потреби вашої родини, відвідуйте спеціалізовані магазини і консультуйтеся з експертами, щоб зробити правильний вибір для себе та вашого малюка.

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