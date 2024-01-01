Що варто знати про переваги віддаленої роботи

Що варто знати про переваги віддаленої роботи
Звичний офісний графік підходить не всім, тому все більше людей обирають віддалену роботу. І це не просто тренд, а й нові можливості.

Для віддаленої роботи потрібен комп’ютер або ноутбук, смартфон і швидкісний інтернет. Компанія Київстар пропонує оптоволоконний інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Ви можете обрати тариф, відповідно до ваших потреб і фінансових можливостей.

Переваги віддаленої роботи


  • Комфортні умови роботи. Ви можете облаштувати робоче місце вдома відповідно до своїх потреб. Комфортне середовище сприяє підвищенню продуктивності.

  • Баланс між роботою та особистим життям. Віддалена робота дозволяє легше поєднувати професійні обов’язки з особистим життям, доглядом за дітьми або виконанням домашніх справ. Плануєте візит до лікаря, б’юті процедури чи шопінг? Вам не потрібно йти до начальника, відпрошуватися з роботи. Достатньо планувати свій день, обрати, в який час ви можете виконувати робочі завдання. Такий підхід дозволить встигати більше і краще планувати свій день.

  • Можливість більше подорожувати. Свобода пересування - одна з головних переваг віддаленої роботи. Працівники, які працюють віддалено, не прив’язані до одного місця. Для роботи потрібен ноутбук та доступ до інтернету. Працювати можна не тільки з дому, а кафе у центрі міста чи навіть іншої країни.

  • Менше стресу. Тільки уявіть: зранку ви проспали. На роботу запізнюєтеся, по місту - затори. Настрій зіпсовано. Особливо, коли запланували на роботі багато завдань. З віддаленою роботою все набагато простіше. А ранок може виглядати так, як ви захочете.

  • Можливість працювати у відомих компаніях. Віддалена робота дає можливість жителям маленьких містечок працювати у відомих компаніях.

  • Можливість більше заробляти. Віддалені працівники-фрілансери фактично самі визначають свій рівень доходу. Ви можете самостійно регулювати, скільки часу ви готові витратити на роботу, обрати кількість проєктів, над якими зможете працювати.

  • Краща продуктивність роботи. В офісі є багато відволікаючих факторів: хтось голосно розмовляє телефоном, хтось черговий раз робить чай чи каву. Все це відволікає від роботи. Віддалена робота з дому дозволяє звести кількість відволікаючих факторів до мінімуму.

  • Можливість краще планувати день. Віддалена робота дозволяє планувати свій робочий день у комфортному для себе темпі. Робочий день можна розпочати раніше або працювати допізна. Головне - дотримуватися встановленого дедлайну.

  • Не потрібні лікарняні. Віддалена робота дозволяє не втрачати час і гроші, якщо людина захворіла. Наприклад, працівник переніс операцію чи зламав ногу. Він може виконувати свої обов'язки з дому. Це зручно і для працівника, і для роботодавця.



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    Теги: віддалена робота, реклама
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