Що варто знати про переваги віддаленої роботи





Для віддаленої роботи потрібен комп’ютер або ноутбук, смартфон і швидкісний інтернет. Компанія Київстар пропонує



Переваги віддаленої роботи

Комфортні умови роботи. Ви можете облаштувати робоче місце вдома відповідно до своїх потреб. Комфортне середовище сприяє підвищенню продуктивності.

Баланс між роботою та особистим життям. Віддалена робота дозволяє легше поєднувати професійні обов’язки з особистим життям, доглядом за дітьми або виконанням домашніх справ. Плануєте візит до лікаря, б’юті процедури чи шопінг? Вам не потрібно йти до начальника, відпрошуватися з роботи. Достатньо планувати свій день, обрати, в який час ви можете виконувати робочі завдання. Такий підхід дозволить встигати більше і краще планувати свій день.

Можливість більше подорожувати. Свобода пересування - одна з головних переваг віддаленої роботи. Працівники, які працюють віддалено, не прив’язані до одного місця. Для роботи потрібен ноутбук та доступ до інтернету. Працювати можна не тільки з дому, а кафе у центрі міста чи навіть іншої країни.

Менше стресу. Тільки уявіть: зранку ви проспали. На роботу запізнюєтеся, по місту - затори. Настрій зіпсовано. Особливо, коли запланували на роботі багато завдань. З віддаленою роботою все набагато простіше. А ранок може виглядати так, як ви захочете.

Можливість працювати у відомих компаніях. Віддалена робота дає можливість жителям маленьких містечок працювати у відомих компаніях.

Можливість більше заробляти. Віддалені працівники-фрілансери фактично самі визначають свій рівень доходу. Ви можете самостійно регулювати, скільки часу ви готові витратити на роботу, обрати кількість проєктів, над якими зможете працювати.

Краща продуктивність роботи. В офісі є багато відволікаючих факторів: хтось голосно розмовляє телефоном, хтось черговий раз робить чай чи каву. Все це відволікає від роботи. Віддалена робота з дому дозволяє звести кількість відволікаючих факторів до мінімуму.

Можливість краще планувати день. Віддалена робота дозволяє планувати свій робочий день у комфортному для себе темпі. Робочий день можна розпочати раніше або працювати допізна. Головне - дотримуватися встановленого дедлайну.

Не потрібні лікарняні. Віддалена робота дозволяє не втрачати час і гроші, якщо людина захворіла. Наприклад, працівник переніс операцію чи зламав ногу. Він може виконувати свої обов'язки з дому. Це зручно і для працівника, і для роботодавця.





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