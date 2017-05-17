Volvo EX30: новий компактний вибір для екологічних водіїв





Основні переваги включають:



Використання вторинних матеріалів і скорочення викидів під час виготовлення.

Зручність у паркуванні та легкість у керуванні навіть у найтісніших умовах міста.

Інтуїтивна інформаційно-розважальна система та вдосконалені функції безпеки.

Інновації в дизайні

Дизайн



Аеродинамічний силует покращує енергоефективність і зменшує опір повітря.

LED-фари зі стильним малюнком, які забезпечують відмінну видимість у будь-який час доби.

Мінімалістичний підхід до дизайну салону із зручним розташуванням елементів керування.





Технології майбутнього

Volvo завжди був лідером у впровадженні інновацій, і EX30 не став винятком. Автомобіль оснащений передовими технологіями, що забезпечують максимальну зручність і безпеку:



Інформаційно-розважальна система. Великий центральний дисплей із підтримкою бездротових оновлень і інтеграцією зі смартфоном.

Система допомоги водієві. Адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування та попередження про зіткнення.

Інноваційні функції паркування. Автоматичний паркувальник для зручного розташування у вузьких місцях.



Автомобіль оснащений:



Системою захисту від зіткнень:, яка миттєво реагує на потенційні загрози.

Камерами кругового огляду дозволяють уникнути мертвих зон.

Датчиками стомлення водія попереджають про необхідність відпочинку.



Цей компактний електрокар створений для різних категорій водіїв:



Міські жителі. Компактні розміри дозволяють легко пересуватися вузькими вулицями та паркуватися.

Екосвідомі споживачі. Вибір на користь електрокара допомагає зменшити вуглецевий слід.

Молоді сім’ї. Просторий салон і високий рівень безпеки роблять його ідеальним для перевезення дітей.

Volvo EX30 — це компактний електрокар, який поєднує інновації, стиль і турботу про довкілля. Завдяки передовим технологіям і високому рівню безпеки, він стане ідеальним вибором для сучасних водіїв. Звернувшись до Volvo Winner Automotive, ви зможете не лише придбати автомобіль, а й отримати якісну підтримку на кожному етапі.



Обираючи Volvo EX30, ви робите крок назустріч майбутньому!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Новий Volvo EX30 відзначається своєю унікальністю серед електрокарів. Це не лише засіб пересування, а й символ екосвідомості, втілений у сучасному дизайні. Завдяки компактним розмірам, цей автомобіль ідеально підходить для міського середовища, пропонуючи інноваційні рішення для щоденних поїздок.Основні переваги включають:Дизайн Volvo EX30 — це гармонія стилю та практичності. В автомобілі кожна деталь створена для комфорту водія та пасажирів. Основні риси дизайну включають:Volvo завжди був лідером у впровадженні інновацій, і EX30 не став винятком. Автомобіль оснащений передовими технологіями, що забезпечують максимальну зручність і безпеку:Автомобіль оснащений:Цей компактний електрокар створений для різних категорій водіїв:Volvo EX30 — це компактний електрокар, який поєднує інновації, стиль і турботу про довкілля. Завдяки передовим технологіям і високому рівню безпеки, він стане ідеальним вибором для сучасних водіїв. Звернувшись до Volvo Winner Automotive, ви зможете не лише придбати автомобіль, а й отримати якісну підтримку на кожному етапі.Обираючи Volvo EX30, ви робите крок назустріч майбутньому!

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