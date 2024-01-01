Чим професійні шампуні відрізняються від мас-маркету

Чим професійні шампуні відрізняються від мас-маркету
З давніх часів волосся було символом краси та статусу. У Стародавньому Єгипті його доглядали натуральними оліями для створення гладких зачісок, а в Японії рисова вода допомагала додати блиску та сили. Волосся завжди мало глибокий культурний сенс – від ознаки жіночності до символу впевненості.

Сьогодні волосся залишається важливим елементом самовираження. Але чи замислювалися ви, що саме впливає на його вигляд? Річ не лише в генетиці чи майстерності перукаря – правильний догляд починається з шампуню.

У цій статті ми з експертами магазину Hair Prof розберемо, чи варто купити професійний шампунь, чи можна заощадити і придбати звичайний мас-маркет.

Склад: що всередині


От уявіть: ви читаєте склад шампуню з супермаркету. Що там зазвичай? Сульфати, ароматизатори, багато води. Усе це робить волосся чистим, але чи корисно це для нього? Не завжди.

Мас-маркетові шампуні створені так, щоб підходити "усім і одразу". Головне – зробити багато піни, щоб було відчуття, що волосся ідеально вимите. Але агресивні поверхнево-активні речовини часто пересушують шкіру голови й волосся, а аромат більше нагадує парфуми, ніж натуральний догляд.

А тепер розглянемо професійні шампуні. Склади насичені активними компонентами: кератином для відновлення, маслами для зволоження, екстрактами для зміцнення. І найголовніше – тут мінімум агресивної хімії. Вони працюють м’якше, але ефективніше, доглядаючи за волоссям від коренів до кінчиків.

Технології виробництва


Мас-маркет працює за принципом: "Більше, дешевше, швидше". Рецептура таких шампунів розробляється для масового споживача, а головне завдання — продати мільйони пляшечок за мінімальну ціну.

Професійні шампуні — це інша історія. Їх тестують, вдосконалюють, створюють для вузьких потреб. Наприклад, щоб відновити структуру волосся після агресивного фарбування або дбайливо очистити кучеряве волосся, зберігаючи його природну текстуру. Такі продукти створюють з увагою до деталей, і це відчувається вже після першого використання.

Ціна


Коли ви бачите цінник на професійному шампуні, може виникнути питання: "Чому так дорого?" Насправді ціна цілком виправдана, і ось чому.

  • У професійних шампунях використовуються високоякісні компоненти: кератин, пептиди, натуральні масла, рослинні екстракти. Ці інгредієнти не тільки доглядають за волоссям, але й проникають у його структуру, відновлюючи та зміцнюючи зсередини. Такі компоненти коштують дорожче за стандартні ПАР та ароматизатори, які зазвичай є основою мас-маркету.

  • Процес створення професійного шампуню включає дослідження, тестування й вдосконалення формул. Кожен продукт проходить багаторівневу перевірку: чи безпечний він, чи ефективно вирішує заявлені проблеми. Усе це вимагає значних витрат, які відображаються на кінцевій ціні.

  • Професійні шампуні мають концентровану формулу. Це означає, що для одного миття потрібно зовсім небагато засобу – буквально крапля розміром із монету. У той час як мас-маркетовий шампунь ви наливаєте щедро, щоб отримати достатньо піни. У підсумку одна пляшка професійного засобу витрачається значно повільніше.

    • Як обрати шампунь для свого волосся


    Вибір шампуню має залежати від типу вашого волосся та його потреб. Для сухого обирайте шампуні з аргановою, кокосовою або олією ши. Вони глибоко зволожують, сприяють відновленню пошкоджених кінчиків і повертають пасмам природний блиск.

    Для жирного волосся звертайте увагу на шампуні з екстрактами зеленого чаю, ромашки, м’яти або інших рослинних компонентів. Вони допомагають регулювати вироблення себуму, освіжають волосся і не обтяжують його. Натомість масел у складі слід уникати.

    Для боротьби з лупою обирайте засоби з цинком, саліциловою кислотою або міцелярною водою. Вони очищують шкіру голови, заспокоюють подразнення та допомагають позбутися дискомфорту.

    Якщо шукаєте дійсно якісні засоби, загляньте в Hair Prof – там знайдеться все для вашого ідеального догляду. Ваше волосся заслуговує найкращого, адже воно – ваша візитівка.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
    Теги: шампунь, реклама
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
    У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
    Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні статті
    Чим професійні шампуні відрізняються від мас-маркету
    Сьогодні, 18:19
    Золота класика: вишукані сережки-конюшина
    13 грудень, 12:48
    Volvo EX30: новий компактний вибір для екологічних водіїв
    11 грудень, 16:36
    Від ідеї до готового виробу: універсальні можливості лазерного різання металу
    11 грудень, 15:39
    Академія косметології у Луцьку: що входить у курс від Наталії Лавренюк (фото)
    09 грудень, 16:00
    Останні новини
    Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою
    Сьогодні, 18:10
    Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
    Сьогодні, 17:15
    Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?
    Сьогодні, 17:00
    У Курській області загинув Герой з Луцька Роман Босюк
    Сьогодні, 16:38
    У Луцькому ЦНАПі через кібератаку з боку рф призупинили надання деяких послуг
    Сьогодні, 16:00
    Схожі статті
    Золота класика: вишукані сережки-конюшина Золота класика: вишукані сережки-конюшина
    13 грудень, 12:48
    Volvo EX30: новий компактний вибір для екологічних водіїв Volvo EX30: новий компактний вибір для екологічних водіїв
    11 грудень, 16:36
    Від ідеї до готового виробу: універсальні можливості лазерного різання металу Від ідеї до готового виробу: універсальні можливості лазерного різання металу
    11 грудень, 15:39
    Підсумки для турнікетів: безпека та ефективність в екстрених ситуаціях Підсумки для турнікетів: безпека та ефективність в екстрених ситуаціях
    06 грудень, 16:12
    Медіа
    відео
    1/8