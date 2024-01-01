Підготування ґрунту для успішної посадки рослин





Загальні рекомендації

Будь-яке оброблення ґрунту перед посадкою починається з його знезараження. Із цим сьогодні проблем немає: сучасний ринок вдосталь насичений різноманітними дезінфекційними засобами. Під час перекопування звертайте увагу на наявність личинок хрущів — їх потрібно збирати та потім знищувати.



Для підживлення використовуйте ті добрива, які рекомендовані для конкретних культур. Дуже важливо нормалізувати кислотність ґрунту: якщо вона занадто висока, використовуйте попіл або гашене вапно. Для солонцюватих типів варто застосовувати гіпс дрібного помелу.



Звісно, для кожної городньої культури притаманні свої особливості в підготовці до висаджування у відкритий ґрунт. Пропонуємо ознайомитися з умовами підготування під посадку для декількох популярних культур.



Полуниця

Найкраще підживлювати ділянку під полуницю перегноєм чи компостом із розрахунку 3–4 відра на квадратний метр. Після внесення потрібно перекопати ділянку. Найкращі попередники — цибуля, часник або будь-які інші коренеплоди. Садити можна гніздами, кущами чи грядками, дехто практикує і килимовий метод.



Останнім часом набув популярності спосіб вирощування полуниці з укриттям плівкою, для чого використовують біле чи чорне



Огірки

Це досить вимоглива до якості ґрунту рослина, яка любить вологі, сонячні та захищені від вітру ділянки. Найкращими для огірків вважаються суглинні та супіщані ґрунти з нейтральною кислотністю. Важливо удобрити ділянку органікою та пам'ятати, що культура любить регулярний і досить частий полив.



Помідори

Культура чутлива до збудників хвороб, тому важливо дотримуватися сівозміни й на одному місці висаджувати її не частіше ніж через 3–4 роки. Поруч не має бути ділянки з картоплею, оскільки обидві культури страждають від фітофтори та колорадського жука. Найкращі ґрунти для томатів — нейтральні або слабокислі, легкі або супіщані. Піщані слід збагатити органікою: компостом, торфом або чорноземом (5–10 кг на 1 м2).



Часник

Найкращі врожаї забезпечують супіщані ґрунти. Перед посадкою грядку під часник потрібно перекопати на глибину не більше ніж 25 см. Внесення органіки обов'язкове, краще, щоб це був перегній.



Можна також додати калійну сіль та суперфосфати (на 1 м2 потрібно до 6 кг органіки, 30 г суперфосфатів та 20 г калійної солі). Ця технологія однаково стосується й осінньої, і весняної висадки зубчиків часнику.



Така підготовка ґрунту гарантує створення сприятливих передумов для отримання гарного врожаю вказаних городніх культур.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Врожайність городніх культур багато в чому залежить від якості ґрунту. Саме тому так важливо завчасно його підготувати. Як це зробити, ми сьогодні й розглянемо.Будь-яке оброблення ґрунту перед посадкою починається з його знезараження. Із цим сьогодні проблем немає: сучасний ринок вдосталь насичений різноманітними дезінфекційними засобами. Під час перекопування звертайте увагу на наявність личинок хрущів — їх потрібно збирати та потім знищувати.Для підживлення використовуйте ті добрива, які рекомендовані для конкретних культур. Дуже важливо нормалізувати кислотність ґрунту: якщо вона занадто висока, використовуйте попіл або гашене вапно. Для солонцюватих типів варто застосовувати гіпс дрібного помелу.Звісно, для кожної городньої культури притаманні свої особливості в підготовці до висаджування у відкритий ґрунт. Пропонуємо ознайомитися з умовами підготування під посадку для декількох популярних культур.Найкраще підживлювати ділянку під полуницю перегноєм чи компостом із розрахунку 3–4 відра на квадратний метр. Після внесення потрібно перекопати ділянку. Найкращі попередники — цибуля, часник або будь-які інші коренеплоди. Садити можна гніздами, кущами чи грядками, дехто практикує і килимовий метод.Останнім часом набув популярності спосіб вирощування полуниці з укриттям плівкою, для чого використовують біле чи чорне агроволокно . Воно захищає рослини від шкідників та бур’янів, але важливо забезпечити якісний полив, змонтувавши до укриття крапельну систему поливу.Це досить вимоглива до якості ґрунту рослина, яка любить вологі, сонячні та захищені від вітру ділянки. Найкращими для огірків вважаються суглинні та супіщані ґрунти з нейтральною кислотністю. Важливо удобрити ділянку органікою та пам'ятати, що культура любить регулярний і досить частий полив.Культура чутлива до збудників хвороб, тому важливо дотримуватися сівозміни й на одному місці висаджувати її не частіше ніж через 3–4 роки. Поруч не має бути ділянки з картоплею, оскільки обидві культури страждають від фітофтори та колорадського жука. Найкращі ґрунти для томатів — нейтральні або слабокислі, легкі або супіщані. Піщані слід збагатити органікою: компостом, торфом або чорноземом (5–10 кг на 1 м2).Найкращі врожаї забезпечують супіщані ґрунти. Перед посадкою грядку під часник потрібно перекопати на глибину не більше ніж 25 см. Внесення органіки обов'язкове, краще, щоб це був перегній.Можна також додати калійну сіль та суперфосфати (на 1 м2 потрібно до 6 кг органіки, 30 г суперфосфатів та 20 г калійної солі). Ця технологія однаково стосується й осінньої, і весняної висадки зубчиків часнику.Така підготовка ґрунту гарантує створення сприятливих передумов для отримання гарного врожаю вказаних городніх культур.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію