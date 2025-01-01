Міфи та правда про колоноскопію: як не боятися і підготуватися правильно

Міфи та правда про колоноскопію: як не боятися і підготуватися правильно
Колоноскопія — це одна з найефективніших медичних процедур для діагностики захворювань кишківника, включаючи колоректальний рак. Але, попри її важливість, ця процедура часто оточена міфами та страхами, які змушують багатьох людей уникати або відкладати її. У цій статті ми розвінчаємо поширені міфи, розповімо про реальність колоноскопії та дамо корисні поради щодо підготовки до цієї важливої процедури.

Міф 1 — «Колоноскопія — це боляче»


Правда: сучасна медицина зробила цю процедуру майже безболісною. Більшість пацієнтів проходять колоноскопію під седацією або наркозом, що забезпечує комфорт і відсутність болісних відчуттів. У деяких випадках процедура може виконуватися без знеболення, і тоді пацієнти відчувають лише легкий дискомфорт, схожий на здуття живота.

Міф 2 — «Це небезпечна процедура»


Правда: колоноскопія є безпечною процедурою, якщо її виконує кваліфікований лікар. Ускладнення, такі як перфорація стінки кишківника або кровотеча, трапляються дуже рідко (менше ніж у 0,1% випадків). Більшість пацієнтів повертаються до звичайного життя вже через кілька годин після обстеження.

Міф 3 — «Колоноскопія потрібна тільки літнім людям»


Правда: хоча ризик колоректального раку зростає з віком, це не означає, що молодшим людям процедура не потрібна. Якщо у вашій сім'ї були випадки раку кишечника або ви маєте симптоми (кров у калі, болі в животі, зміна випорожнень), лікар може рекомендувати пройти обстеження незалежно від вашого віку.

Міф 4 — «Готуватися до колоноскопії — це надзвичайно важко»


Правда: підготовка до колоноскопії включає очищення кишківника, яке може бути неприємним, але не настільки складним, як багато хто уявляє. Сучасні засоби для підготовки (наприклад, спеціальні розчини) стали більш зручними у використанні, мають кращий смак і не вимагають надмірного обмеження в їжі.

Як правильно підготуватися до колоноскопії


  • Заздалегідь поговоріть із лікарем. Обговоріть усі аспекти процедури зі своїм лікарем, особливо якщо приймаєте ліки, маєте хронічні захворювання або вагітність.

  • Дотримуйтеся дієти. За кілька днів до процедури лікар може порадити перейти на легку дієту: уникати продуктів із високим вмістом клітковини (сирі овочі, фрукти, цільнозернові продукти). За день до процедури потрібно буде перейти на прозорі рідини (вода, бульйони, прозорі соки).

  • Очистіть кишківник. Лікар призначить спеціальний препарат для очищення кишківника. Найчастіше це порошок, який розводять у воді. Його потрібно випити за вказаним графіком. Дотримання інструкцій гарантує точність обстеження.

  • Забезпечте комфорт після процедури. Плануйте день так, щоб після колоноскопії відпочити. Якщо ви проходили процедуру під наркозом, не можна керувати автомобілем або приймати важливі рішення протягом доби.

    • Чому колоноскопія настільки важлива


  • Рання діагностика рятує життя. Колоноскопія дозволяє виявити передракові поліпи або рак на ранніх стадіях, коли лікування найбільш ефективне.

  • Профілактика. Під час процедури лікар може видалити поліпи, що зменшує ризик розвитку раку.

  • Точність. Це найефективніший метод візуального огляду кишківника, який дозволяє виявити навіть найменші зміни.

    • Як подолати страх перед колоноскопією


  • Дізнайтеся більше про процедуру. Розуміння того, як і чому виконується колоноскопія, знижує тривогу. Запитайте лікаря про всі деталі, які вас хвилюють.

  • Приймайте підтримку. Якщо ви боїтеся, попросіть когось із близьких супроводжувати вас. Їхня підтримка допоможе вам почуватися впевненіше.

  • Довіртеся професіоналам. Пам’ятайте, що медичний персонал має великий досвід проведення процедури і зробить усе, щоб вона пройшла максимально комфортно.

    • Колоноскопія — це не страшна, а життєво необхідна процедура, яка допомагає зберегти здоров'я і навіть життя. Не дозволяйте міфам або страху завадити вам пройти обстеження. Правильна підготовка, позитивний настрій і довіра до медиків зроблять процес простішим і менш стресовим. Не відкладайте турботу про своє здоров’я на потім — запис на колоноскопію може стати найважливішим рішенням у вашому житті.


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
    Теги: колоноскопія
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
    У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
    Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні статті
    Міфи та правда про колоноскопію: як не боятися і підготуватися правильно
    Сьогодні, 20:10
    Як поєднувати колір лаку для нігтів з образом та аксесуарами
    Сьогодні, 18:15
    Як виглядає ідеальний готель, що приваблює туристів
    Сьогодні, 17:12
    Як вибрати жіночу шапку для зими: поради та тренди від Kasta
    22 січень, 14:40
    Електромобілі з Китаю: чи варто купувати в Україні
    20 січень, 17:49
    Останні новини
    На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО
    Сьогодні, 21:16
    На Харківщині загинув воіїн з Волині Сергій Єфімчук
    Сьогодні, 20:35
    Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
    Сьогодні, 20:00
    У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених. ВІДЕО
    Сьогодні, 19:09
    Скільки жителів Волині оформили пільгові кредити на власне житло
    Сьогодні, 18:00
    Медіа
    відео
    1/8