Косметика для чоловіків: що має бути в арсеналі





Основи щоденного догляду за обличчям

Щоденний догляд за шкірою обличчя не потребує якихось надприродних зусиль — достатньо мати декілька базових засобів у своєму арсеналі. До речі, на



Очищення

Очищення потрібне для того, аби позбавити шкіру від пилу, бруду та надлишків шкірного жиру. Якщо пропускати цей крок, пори забиваються, а обличчя починає виглядати тьмяним та втомленим.



Оберіть серед гелів, пінок, олій та навіть пудр. На сайті Beauty Systema можна знайти очищувальні продукти різних брендів: одні підійдуть для чутливої шкіри, інші — для комбінованої чи жирної.



Зволоження

Навіть якщо у вас жирна шкіра, їй потрібна волога. Без якісного крему вона може почати виробляти ще більше жиру або ж лущитися, якщо суха.



Серед продуктів для догляду за обличчям для чоловіків є продукти з різними текстурами: легкі сироватки та місти для жирної шкіри і креми та гелі — для сухої.



Захист від сонця

Сонячні промені можуть викликати передчасне старіння шкіри та пігментацію. Крем із SPF 20–30 на щодень — це найпростіша профілактика зморшок та подразнень. Наносьте його вранці після зволожувального крему, особливо коли на вулиці яскраве сонце.

Якщо чітко дотримуватися цієї схеми — шкіра виглядатиме здоровою без зайвих зусиль.



Догляд за бородою та вусами

Якщо ви носите бороду чи вуса, вам знадобляться декілька продуктів, аби вони завжди виглядали охайно і доглянуто. Почніть із шампуню, адже волосся на обличчі потребує регулярного очищення не менше, ніж на голові. Звичайний гель для душу чи звичне мило можуть сушити шкіру та робити щетину жорсткою. Спеціалізований шампунь для бороди ніжно очищує, не залишаючи відчуття стягнутості, і водночас допомагає зберегти природний блиск волосків.



Щоб борода не кололася і не спричиняла подразнення шкіри під нею, варто використовувати масло. Воно пом’якшує жорстку щетину, живить шкіру та полегшує розчісування. Вистачить всього пари крапель, які треба нанести на долоні та масажними рухами розподілити по всій довжині. Якщо ж ви прихильник акуратних форм та чіткого контурингу, доповніть догляд воском для моделювання. Він допоможе легко зафіксувати навіть найбільш неслухняні волоски, підкреслити форму вусів чи бороди і при цьому не залишити відчуття “заліпленості”. Важливо лише брати невелику кількість воску та розігрівати його між пальцями, щоб отримати рівномірний розподіл без грудочок.



Догляд за волоссям

Щоб волосся виглядало доглянутим, варто почати з правильного вибору шампуню за типом шкіри голови. Якщо волосся швидко жирніє, краще шукати засіб із себорегулюючим ефектом. При сухості знадобиться зволожувальний шампунь з м’якими компонентами, а для нормального типу підійде універсальний варіант на щодень. У лінійці для чоловіків на Beauty Systema можна знайти декілька різних формул, тож звертайте увагу на опис і склад. Кондиціонер допоможе закрити лусочки волосся і запобігти ламкості, але якщо часу обмаль, можна використовувати його раз на кілька днів або обирати 2-в-1 шампунь з кондиціонуючим ефектом.



Догляд за собою — це не про довгі процедури чи зайву витрату часу, а про елементарну турботу про здоров’я та зовнішній вигляд. Правильні засоби для обличчя, бороди, волосся допоможуть почуватися впевненим, незалежно від того, якого темпу життя ви дотримуєтеся.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Колись доглянутий чоловік вважався рідкістю, та сьогодні все змінилося: косметика — це не тільки про приємний запах і стиль, це ще й про здоров’я шкіри та волосся. У цій статті ми поговоримо, які продукти для догляду за обличчям, бородою, вусами та волоссям варто додати до свого «чоловічого б’юті-арсеналу» і чому це важливо.Щоденний догляд за шкірою обличчя не потребує якихось надприродних зусиль — достатньо мати декілька базових засобів у своєму арсеналі. До речі, на https://www.beauty-systema.com/product-category/doglyad-dlya-cholovikiv/ є великий вибір усього необхідного для чоловіків: від засобів для вмивання до кремів різного типу. Але як саме з усім цим розібратися?Очищення потрібне для того, аби позбавити шкіру від пилу, бруду та надлишків шкірного жиру. Якщо пропускати цей крок, пори забиваються, а обличчя починає виглядати тьмяним та втомленим.Оберіть серед гелів, пінок, олій та навіть пудр. На сайті Beauty Systema можна знайти очищувальні продукти різних брендів: одні підійдуть для чутливої шкіри, інші — для комбінованої чи жирної.Навіть якщо у вас жирна шкіра, їй потрібна волога. Без якісного крему вона може почати виробляти ще більше жиру або ж лущитися, якщо суха.Серед продуктів для догляду за обличчям для чоловіків є продукти з різними текстурами: легкі сироватки та місти для жирної шкіри і креми та гелі — для сухої.Сонячні промені можуть викликати передчасне старіння шкіри та пігментацію. Крем із SPF 20–30 на щодень — це найпростіша профілактика зморшок та подразнень. Наносьте його вранці після зволожувального крему, особливо коли на вулиці яскраве сонце.Якщо чітко дотримуватися цієї схеми — шкіра виглядатиме здоровою без зайвих зусиль.Якщо ви носите бороду чи вуса, вам знадобляться декілька продуктів, аби вони завжди виглядали охайно і доглянуто. Почніть із шампуню, адже волосся на обличчі потребує регулярного очищення не менше, ніж на голові. Звичайний гель для душу чи звичне мило можуть сушити шкіру та робити щетину жорсткою. Спеціалізований шампунь для бороди ніжно очищує, не залишаючи відчуття стягнутості, і водночас допомагає зберегти природний блиск волосків.Щоб борода не кололася і не спричиняла подразнення шкіри під нею, варто використовувати масло. Воно пом’якшує жорстку щетину, живить шкіру та полегшує розчісування. Вистачить всього пари крапель, які треба нанести на долоні та масажними рухами розподілити по всій довжині. Якщо ж ви прихильник акуратних форм та чіткого контурингу, доповніть догляд воском для моделювання. Він допоможе легко зафіксувати навіть найбільш неслухняні волоски, підкреслити форму вусів чи бороди і при цьому не залишити відчуття “заліпленості”. Важливо лише брати невелику кількість воску та розігрівати його між пальцями, щоб отримати рівномірний розподіл без грудочок.Щоб волосся виглядало доглянутим, варто почати з правильного вибору шампуню за типом шкіри голови. Якщо волосся швидко жирніє, краще шукати засіб із себорегулюючим ефектом. При сухості знадобиться зволожувальний шампунь з м’якими компонентами, а для нормального типу підійде універсальний варіант на щодень. У лінійці для чоловіків на Beauty Systema можна знайти декілька різних формул, тож звертайте увагу на опис і склад. Кондиціонер допоможе закрити лусочки волосся і запобігти ламкості, але якщо часу обмаль, можна використовувати його раз на кілька днів або обирати 2-в-1 шампунь з кондиціонуючим ефектом.Догляд за собою — це не про довгі процедури чи зайву витрату часу, а про елементарну турботу про здоров’я та зовнішній вигляд. Правильні засоби для обличчя, бороди, волосся допоможуть почуватися впевненим, незалежно від того, якого темпу життя ви дотримуєтеся.

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