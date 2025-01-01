Легендарні речі бренду Jacob Cohen





Саме Нікола зробив справу батька по-справжньому успішною та видатною. Він вивів бренд на рівень люксової моди і популяризував інноваційну батькову ідею. Так у модному світі почало з’являтися все більше якісного, оригінального та ексклюзивного деніму. Поступово асоціативність змінювалася і джинси стали елементом вишуканих образів. Сьогодні Jacob Cohen — це символ поєднання комфорту зі стильними рішеннями. Основним продуктом бренду залишаються джинси, але в асортименті також з’являються нові елементи. Тож тепер з легкістю можна формувати total Jacob Cohen look.



Асортимент Jacob Cohen

З розвитком та збільшенням популярності бренду розширювався й асортимент. Сьогодні на полицях магазинів ви знайдете ексклюзивні джинси, брюки та шорти, сорочки та футболки, светри, комбінезони, піджаки, костюми, верхній одяг, аксесуари, взуття. У виробництві використовуються матеріали найвищої якості: шовк, льон, бавовна, віскоза, вовна, а також інноваційні технологічні тканини. Їхнє поєднання і створює бажаний результат — надійні та довговічні речі.



Найпопулярнішим товаром Jacob Cohen досі залишаються джинси, це перша асоціація, що виникає при згадуванні бренду. І саме цей товар займає найбільшу частину асортименту. Окремо виділяють 3 характеристики успіху бренду Jacob Cohen:



Використання преміальних матеріалів, що забезпечують беззаперечну міцність та витривалість.

Продуманий до деталей крій, що гарантує ідеальну посадку та зручність.

Унікальний дизайн — адже Jacob Cohen по-справжньому переосмислили джинси і зробили їх елементом розкоші гардеробу.



В асортименті Jacob Cohen ви знайдете не тільки класичні сині джинси, а й відшукаєте справжні скарби для екстравагантних образів. Всі кольори веселки присутні на полицях з речами бренду — тільки проявіть фантазію і сміливість бути собою.



Образи з джинсами JC

З джинсами від Jacob Cohen ви зможете створити образи на всі випадки життя.



Ось 5 варіантів стилізацій:



Класичні сині джинси простого крою використовуємо в образах на щодень: додаємо базову футболку, кросівки та аксесуари.

Темно-сині джинси з бахромою можна використати для створення цікавого образу з незвичним акцентом: доповнюємо їх білою сорочкою та туфлями-човниками на підборах, а акцентні аксесуари завершать цю стилізацію.

Бежеві джинси прямого крою запросто підійдуть для ділового луку: комбінуємо з блузкою та піджаком, лоферами та об’ємною сумкою.

Яскраві червоні чоловічі джинси можна поєднати з білою футболкою, оверсайз-піджаком та кросівками для створення неординарного кежуал образу.

Стримані чорні джинси — універсальна річ у гардеробі. Вони з легкістю доповнять кожен з перелічених вище образів, а також стануть порятунком, коли потрібно буде зібратися без довготривалих роздумів.



Джинси — це та річ в гардеробі, яка завжди стане у пригоді. А джинси Jacob Cohen — це вершина стилю в світі деніму. Тож саме час знайти свою пару серед найбільшого асортименту в Україні — в інтернет-магазині Domino. Купуйте з гарантією якості, оригінальності та надійності, і ваш гардероб стане ще досконалішим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Італійський бренд Jacob Cohen став справжнім відкриттям у своїй ніші. Його джинси заполонили світ завдяки особливій ідеї засновників: зробити денім елегантним та вишуканим. Адже з самого початку ця тканина використовувалася для створення робочого одягу, оскільки славилася своєю міцністю й витривалістю. Так з’явилася асоціація, яка не вкладалася у стандарти високої моди, аж поки Нікола Барделлі не перевернув уявлення з ніг на голову.Саме Нікола зробив справу батька по-справжньому успішною та видатною. Він вивів бренд на рівень люксової моди і популяризував інноваційну батькову ідею. Так у модному світі почало з’являтися все більше якісного, оригінального та ексклюзивного деніму. Поступово асоціативність змінювалася і джинси стали елементом вишуканих образів. Сьогодні Jacob Cohen — це символ поєднання комфорту зі стильними рішеннями. Основним продуктом бренду залишаються джинси, але в асортименті також з’являються нові елементи. Тож тепер з легкістю можна формувати total Jacob Cohen look.З розвитком та збільшенням популярності бренду розширювався й асортимент. Сьогодні на полицях магазинів ви знайдете ексклюзивні джинси, брюки та шорти, сорочки та футболки, светри, комбінезони, піджаки, костюми, верхній одяг, аксесуари, взуття. У виробництві використовуються матеріали найвищої якості: шовк, льон, бавовна, віскоза, вовна, а також інноваційні технологічні тканини. Їхнє поєднання і створює бажаний результат — надійні та довговічні речі.Найпопулярнішим товаром Jacob Cohen досі залишаються джинси, це перша асоціація, що виникає при згадуванні бренду. І саме цей товар займає найбільшу частину асортименту. Окремо виділяють 3 характеристики успіху бренду Jacob Cohen:В асортименті Jacob Cohen ви знайдете не тільки класичні сині джинси, а й відшукаєте справжні скарби для екстравагантних образів. Всі кольори веселки присутні на полицях з речами бренду — тільки проявіть фантазію і сміливість бути собою.З джинсами від Jacob Cohen ви зможете створити образи на всі випадки життя.Ось 5 варіантів стилізацій:Джинси — це та річ в гардеробі, яка завжди стане у пригоді. А джинси Jacob Cohen — це вершина стилю в світі деніму. Тож саме час знайти свою пару серед найбільшого асортименту в Україні — в інтернет-магазині Domino. Купуйте з гарантією якості, оригінальності та надійності, і ваш гардероб стане ще досконалішим.

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