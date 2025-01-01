Зелений експрес: 7 корисних рослин, які можна виростити за лічені дні





Горох

Горох – одна з тих культур, які відмінно підходять для тренування перших навичок городника. У середній смузі посів проводять у перших числах травня, вибравши відповідну грядку. Найкраще це робити на тій, на якій у минулому сезоні росли пасльонові (томати, перець), гарбузові (огірки, кабачки) або хрестоцвіті (капуста, редис).



Попередньо пророщене насіння розкладають у борозенки з кроком 5 см, ширину міжрядь залишають близько 50 см. Горошини закладають на глибину 3-5 см і вкривають спанбондом до проростання. Через тиждень-півтора на грядці з'явиться соковита зелень, яку вже можна додавати в салати, а час збирати стручки настане через 2-2,5 місяці.



Зелена цибуля

За 5 тисяч років вирощування цибулі люди вивели безліч сортів на будь-який смак і колір. Цибулю можна вирощувати на перо і на ріпку, а остання буває різного ступеня гостроти, жовтого, червоного, білого або фіолетового забарвлення, різного розміру та форми: кулястої, еліптичної, сплюснутої.



Говорячи про швидкозростаючу цибулю, ми маємо на увазі, звісно, вирощування заради пір'я. Це соковите, гострувато-солодке, і дуже ароматне доповнення до салатів можна отримати вже за кілька тижнів після висаджування цибулин на грядку.



Крес-салат

Крес-салат – ще одна холодостійка швидкозростаюча культура. Він може бути готовим до вживання всього через два тижні після загортання насіння в ґрунт. Посів можна починати вже з середини квітня, коли ґрунт відтане на глибину близько 10 см, а температура «за бортом» встановиться на рівні 6-8°C.



На очищеній від бур'янів і розпушеній грядці потрібно зробити неглибокі борозенки на відстані 10-20 см одна від одної, розподілити в них насіння, присипати тонким (0,5-1 см) шаром ґрунту й акуратно зволожити з розпилювача. Перші сходи з'являться вже через три дні. Якщо вони зійдуть густою «щіткою», варто зробити проріджування, залишивши на грядці тільки найміцніші рослини.



Листовий салат

Серед сортів листового салату, або латуку, є такі, що здатні віддати перший урожай зелені вже за два тижні після посіву. Та й так званий «середньостиглий» латук зазвичай визріває не довше ніж місяць. Для порівняння: термін дозрівання салату качанних і напівкачанних форм становить 50-90 днів.



Для проростання насіння досить посіяти його в прогріту землю та накрити укривним або плівкою на дугах, доки не підросте. Висівати листовий салат найкраще в кілька етапів з різницею у два тижні, тоді у вас завжди буде ніжна молода зелень для смачних салатів.



Петрушка листова

Раннім урожаєм може порадувати городників і листова петрушка – джерело цінних мінеральних речовин (селену, магнію, фолієвої кислоти, кальцію, цинку, заліза), незамінних амінокислот, вітамінів А, Е, С, групи В, бета-каротину, інуліну та клітковини.



Оптимальні умови для петрушки: температурний діапазон – 12-18°С, помірний полив після просихання верхнього шару ґрунту, обов'язкове проріджування, прополювання та розпушування.



Урожай можна знімати після відростання зелені до висоти 10-15 см, а після цього підживити культуру аміачною селітрою (10 г на 10 л води).



Шпинат

Цінність шпинату – в його листі, багатому безліччю поживних речовин. Рослина містить залізо, магній, кальцій, вітаміни B9, A, C і E, солі та ефіри щавлевої кислоти.



Шпинат любить світло і вологу, йому необхідний регулярний полив на всьому протязі вегетації. У віці 20 днів сіянці можна підживити комплексним мікродобривом. Урожай збирають у фазі 5-6 листків, приблизно через 25-30 днів після посіву.



Вирощування ранньої зелені – це не лише можливість забезпечити родину свіжими вітамінами, але й чудовий спосіб розпочати новий городній сезон. Тож не гайте часу, оберіть кілька культур з нашого списку, та насолоджуйтесь власним урожаєм вже за пару тижнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Весна — чудова пора, коли кожен городник мріє якнайшвидше покуштувати перший врожай свіжої зелені з власної грядки. Саме тому ми підготували для вас добірку найшвидших у вирощуванні та найкорисніших зелених культур, які порадують вас соковитим листям вже за кілька тижнів. Купити насіння овочів можна через інтернет з доставкою по всій Україні.Горох – одна з тих культур, які відмінно підходять для тренування перших навичок городника. У середній смузі посів проводять у перших числах травня, вибравши відповідну грядку. Найкраще це робити на тій, на якій у минулому сезоні росли пасльонові (томати, перець), гарбузові (огірки, кабачки) або хрестоцвіті (капуста, редис).Попередньо пророщене насіння розкладають у борозенки з кроком 5 см, ширину міжрядь залишають близько 50 см. Горошини закладають на глибину 3-5 см і вкривають спанбондом до проростання. Через тиждень-півтора на грядці з'явиться соковита зелень, яку вже можна додавати в салати, а час збирати стручки настане через 2-2,5 місяці.За 5 тисяч років вирощування цибулі люди вивели безліч сортів на будь-який смак і колір. Цибулю можна вирощувати на перо і на ріпку, а остання буває різного ступеня гостроти, жовтого, червоного, білого або фіолетового забарвлення, різного розміру та форми: кулястої, еліптичної, сплюснутої.Говорячи про швидкозростаючу цибулю, ми маємо на увазі, звісно, вирощування заради пір'я. Це соковите, гострувато-солодке, і дуже ароматне доповнення до салатів можна отримати вже за кілька тижнів після висаджування цибулин на грядку.Крес-салат – ще одна холодостійка швидкозростаюча культура. Він може бути готовим до вживання всього через два тижні після загортання насіння в ґрунт. Посів можна починати вже з середини квітня, коли ґрунт відтане на глибину близько 10 см, а температура «за бортом» встановиться на рівні 6-8°C.На очищеній від бур'янів і розпушеній грядці потрібно зробити неглибокі борозенки на відстані 10-20 см одна від одної, розподілити в них насіння, присипати тонким (0,5-1 см) шаром ґрунту й акуратно зволожити з розпилювача. Перші сходи з'являться вже через три дні. Якщо вони зійдуть густою «щіткою», варто зробити проріджування, залишивши на грядці тільки найміцніші рослини.Серед сортів листового салату, або латуку, є такі, що здатні віддати перший урожай зелені вже за два тижні після посіву. Та й так званий «середньостиглий» латук зазвичай визріває не довше ніж місяць. Для порівняння: термін дозрівання салату качанних і напівкачанних форм становить 50-90 днів.Для проростання насіння досить посіяти його в прогріту землю та накрити укривним або плівкою на дугах, доки не підросте. Висівати листовий салат найкраще в кілька етапів з різницею у два тижні, тоді у вас завжди буде ніжна молода зелень для смачних салатів.Раннім урожаєм може порадувати городників і листова петрушка – джерело цінних мінеральних речовин (селену, магнію, фолієвої кислоти, кальцію, цинку, заліза), незамінних амінокислот, вітамінів А, Е, С, групи В, бета-каротину, інуліну та клітковини.Оптимальні умови для петрушки: температурний діапазон – 12-18°С, помірний полив після просихання верхнього шару ґрунту, обов'язкове проріджування, прополювання та розпушування.Урожай можна знімати після відростання зелені до висоти 10-15 см, а після цього підживити культуру аміачною селітрою (10 г на 10 л води).Цінність шпинату – в його листі, багатому безліччю поживних речовин. Рослина містить залізо, магній, кальцій, вітаміни B9, A, C і E, солі та ефіри щавлевої кислоти.Шпинат любить світло і вологу, йому необхідний регулярний полив на всьому протязі вегетації. У віці 20 днів сіянці можна підживити комплексним мікродобривом. Урожай збирають у фазі 5-6 листків, приблизно через 25-30 днів після посіву.Вирощування ранньої зелені – це не лише можливість забезпечити родину свіжими вітамінами, але й чудовий спосіб розпочати новий городній сезон. Тож не гайте часу, оберіть кілька культур з нашого списку, та насолоджуйтесь власним урожаєм вже за пару тижнів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію