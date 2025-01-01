Зелений експрес: 7 корисних рослин, які можна виростити за лічені дні
Сьогодні, 17:49
Весна — чудова пора, коли кожен городник мріє якнайшвидше покуштувати перший врожай свіжої зелені з власної грядки. Саме тому ми підготували для вас добірку найшвидших у вирощуванні та найкорисніших зелених культур, які порадують вас соковитим листям вже за кілька тижнів. Купити насіння овочів можна через інтернет з доставкою по всій Україні.
Горох – одна з тих культур, які відмінно підходять для тренування перших навичок городника. У середній смузі посів проводять у перших числах травня, вибравши відповідну грядку. Найкраще це робити на тій, на якій у минулому сезоні росли пасльонові (томати, перець), гарбузові (огірки, кабачки) або хрестоцвіті (капуста, редис).
Попередньо пророщене насіння розкладають у борозенки з кроком 5 см, ширину міжрядь залишають близько 50 см. Горошини закладають на глибину 3-5 см і вкривають спанбондом до проростання. Через тиждень-півтора на грядці з'явиться соковита зелень, яку вже можна додавати в салати, а час збирати стручки настане через 2-2,5 місяці.
За 5 тисяч років вирощування цибулі люди вивели безліч сортів на будь-який смак і колір. Цибулю можна вирощувати на перо і на ріпку, а остання буває різного ступеня гостроти, жовтого, червоного, білого або фіолетового забарвлення, різного розміру та форми: кулястої, еліптичної, сплюснутої.
Говорячи про швидкозростаючу цибулю, ми маємо на увазі, звісно, вирощування заради пір'я. Це соковите, гострувато-солодке, і дуже ароматне доповнення до салатів можна отримати вже за кілька тижнів після висаджування цибулин на грядку.
Крес-салат – ще одна холодостійка швидкозростаюча культура. Він може бути готовим до вживання всього через два тижні після загортання насіння в ґрунт. Посів можна починати вже з середини квітня, коли ґрунт відтане на глибину близько 10 см, а температура «за бортом» встановиться на рівні 6-8°C.
На очищеній від бур'янів і розпушеній грядці потрібно зробити неглибокі борозенки на відстані 10-20 см одна від одної, розподілити в них насіння, присипати тонким (0,5-1 см) шаром ґрунту й акуратно зволожити з розпилювача. Перші сходи з'являться вже через три дні. Якщо вони зійдуть густою «щіткою», варто зробити проріджування, залишивши на грядці тільки найміцніші рослини.
Серед сортів листового салату, або латуку, є такі, що здатні віддати перший урожай зелені вже за два тижні після посіву. Та й так званий «середньостиглий» латук зазвичай визріває не довше ніж місяць. Для порівняння: термін дозрівання салату качанних і напівкачанних форм становить 50-90 днів.
Для проростання насіння досить посіяти його в прогріту землю та накрити укривним або плівкою на дугах, доки не підросте. Висівати листовий салат найкраще в кілька етапів з різницею у два тижні, тоді у вас завжди буде ніжна молода зелень для смачних салатів.
Раннім урожаєм може порадувати городників і листова петрушка – джерело цінних мінеральних речовин (селену, магнію, фолієвої кислоти, кальцію, цинку, заліза), незамінних амінокислот, вітамінів А, Е, С, групи В, бета-каротину, інуліну та клітковини.
Оптимальні умови для петрушки: температурний діапазон – 12-18°С, помірний полив після просихання верхнього шару ґрунту, обов'язкове проріджування, прополювання та розпушування.
Урожай можна знімати після відростання зелені до висоти 10-15 см, а після цього підживити культуру аміачною селітрою (10 г на 10 л води).
Цінність шпинату – в його листі, багатому безліччю поживних речовин. Рослина містить залізо, магній, кальцій, вітаміни B9, A, C і E, солі та ефіри щавлевої кислоти.
Шпинат любить світло і вологу, йому необхідний регулярний полив на всьому протязі вегетації. У віці 20 днів сіянці можна підживити комплексним мікродобривом. Урожай збирають у фазі 5-6 листків, приблизно через 25-30 днів після посіву.
Вирощування ранньої зелені – це не лише можливість забезпечити родину свіжими вітамінами, але й чудовий спосіб розпочати новий городній сезон. Тож не гайте часу, оберіть кілька культур з нашого списку, та насолоджуйтесь власним урожаєм вже за пару тижнів.
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Горох
Горох – одна з тих культур, які відмінно підходять для тренування перших навичок городника. У середній смузі посів проводять у перших числах травня, вибравши відповідну грядку. Найкраще це робити на тій, на якій у минулому сезоні росли пасльонові (томати, перець), гарбузові (огірки, кабачки) або хрестоцвіті (капуста, редис).
Попередньо пророщене насіння розкладають у борозенки з кроком 5 см, ширину міжрядь залишають близько 50 см. Горошини закладають на глибину 3-5 см і вкривають спанбондом до проростання. Через тиждень-півтора на грядці з'явиться соковита зелень, яку вже можна додавати в салати, а час збирати стручки настане через 2-2,5 місяці.
Зелена цибуля
За 5 тисяч років вирощування цибулі люди вивели безліч сортів на будь-який смак і колір. Цибулю можна вирощувати на перо і на ріпку, а остання буває різного ступеня гостроти, жовтого, червоного, білого або фіолетового забарвлення, різного розміру та форми: кулястої, еліптичної, сплюснутої.
Говорячи про швидкозростаючу цибулю, ми маємо на увазі, звісно, вирощування заради пір'я. Це соковите, гострувато-солодке, і дуже ароматне доповнення до салатів можна отримати вже за кілька тижнів після висаджування цибулин на грядку.
Крес-салат
Крес-салат – ще одна холодостійка швидкозростаюча культура. Він може бути готовим до вживання всього через два тижні після загортання насіння в ґрунт. Посів можна починати вже з середини квітня, коли ґрунт відтане на глибину близько 10 см, а температура «за бортом» встановиться на рівні 6-8°C.
На очищеній від бур'янів і розпушеній грядці потрібно зробити неглибокі борозенки на відстані 10-20 см одна від одної, розподілити в них насіння, присипати тонким (0,5-1 см) шаром ґрунту й акуратно зволожити з розпилювача. Перші сходи з'являться вже через три дні. Якщо вони зійдуть густою «щіткою», варто зробити проріджування, залишивши на грядці тільки найміцніші рослини.
Листовий салат
Серед сортів листового салату, або латуку, є такі, що здатні віддати перший урожай зелені вже за два тижні після посіву. Та й так званий «середньостиглий» латук зазвичай визріває не довше ніж місяць. Для порівняння: термін дозрівання салату качанних і напівкачанних форм становить 50-90 днів.
Для проростання насіння досить посіяти його в прогріту землю та накрити укривним або плівкою на дугах, доки не підросте. Висівати листовий салат найкраще в кілька етапів з різницею у два тижні, тоді у вас завжди буде ніжна молода зелень для смачних салатів.
Петрушка листова
Раннім урожаєм може порадувати городників і листова петрушка – джерело цінних мінеральних речовин (селену, магнію, фолієвої кислоти, кальцію, цинку, заліза), незамінних амінокислот, вітамінів А, Е, С, групи В, бета-каротину, інуліну та клітковини.
Оптимальні умови для петрушки: температурний діапазон – 12-18°С, помірний полив після просихання верхнього шару ґрунту, обов'язкове проріджування, прополювання та розпушування.
Урожай можна знімати після відростання зелені до висоти 10-15 см, а після цього підживити культуру аміачною селітрою (10 г на 10 л води).
Шпинат
Цінність шпинату – в його листі, багатому безліччю поживних речовин. Рослина містить залізо, магній, кальцій, вітаміни B9, A, C і E, солі та ефіри щавлевої кислоти.
Шпинат любить світло і вологу, йому необхідний регулярний полив на всьому протязі вегетації. У віці 20 днів сіянці можна підживити комплексним мікродобривом. Урожай збирають у фазі 5-6 листків, приблизно через 25-30 днів після посіву.
Вирощування ранньої зелені – це не лише можливість забезпечити родину свіжими вітамінами, але й чудовий спосіб розпочати новий городній сезон. Тож не гайте часу, оберіть кілька культур з нашого списку, та насолоджуйтесь власним урожаєм вже за пару тижнів.
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