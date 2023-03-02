Букети квітів на 8 березня: рекомендації по підбору рослин





Ситуація ,яка склалася зараз, не йде ні в яке порівняння з минулим. Покупцям доступні рослини з різних країн (не тільки місцеві), а це значить, що жодних обмежень у виборі квітів немає. Тому якщо мова йде про



Кому і які квіти на 8 березня дарувати

Питання кому – має однозначну відповідь: «Всім жінкам, які вас оточують». А це як правило, дружина чи кохана дівчина, сестра, мама, бабуся, тітка, сусідка, однокласниці, однокурсниці, колеги, знайома лікарка чи вчителька. Тобто на 8 березня прийнято дарувати квіти всім жінкам незалежно від їх віку та статусу, бо це свято весни і краси, жіночності і ніжності.



Щодо вибору квітів, то можна керуватися смаковими уподобаннями панянки (якщо ви про них замете), своїми смаками, порадами флориста, квітковим етикетом. До речі, одне правило з цього квіткового етикету бажано враховувати. Щоб не виникло непорозуміння.



Квіти вміють розмовляти через свій колір. Тому з вибором квітів за кольоровими варіаціями треба бути обережним. Все що «схоже» на червоний – треба залишати для коханих (дружини, дівчини). Рослини в інших кольорах можна дарувати різним жінкам і жодних проблем не виникне.



Флористи радять звернути увагу на тюльпани, бо вони не тільки є символом весни, а ще і представлені у неймовірній кількості варіацій. Це вже не про «класичні червоні тюльпани» з минулого. Покупцям доступні розкішні екземпляри з махровими листочками, величезні квіти схожі на чаші, рослини з листочками гострими які нагадують шаблі, та навіть тюльпани, які легко переплутати з трояндами чи півоніями теж представлені на ринку. Щодо кольорової палітри, то простіше сказати яких відтінків немає. Навіть двоколірні тюльпан і ті існують і користуються попитом. Тому, якщо не хочете витрачати час на експерименти та пошуки «особливих рішень» - букети з тюльпанів у різних відтінкових варіаціях на 8 березня будуть ідеальними.



Крім тюльпанів в якості рослин на 8 березня будуть актуальними:



Іриси;

Нарциси;

Гіацинти;

Троянди;

Орхідеї.

Тобто всі квіти, які використовують флористи для створення красивих квіткових композицій актуальні і на 8 березня. Також на свято весни доречно презентувати рослини у вазонах . Це якщо ваша дівчина дуже практична і в неї вже ціла колекція екзотичних орхідей, то чому б не презентувати ще один екземпляр в оригінальному кольорі.



Букети на 8 березня можуть бути дуже різноманітними і оцінити цю феєрію кольорів та форм, ароматів та концепцій можна за допомогою фото на сайті UkraFlora. Ви маєте можливість придбати як рослини різні і самотужки створити букет або довірити створення композиції професійному флористу. Варіант №2 точно вразить ВАУ ефектом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. В минулі часи жодних рекомендацій щодо квіткових композицій на День Весни не існувало. Бо в продажі були доступні тільки «класичні» червоні тюльпани та гвоздики. Якщо комусь дуже пощастило, він знаходив троянди. Отже дарували те – що можна було придбати.Ситуація ,яка склалася зараз, не йде ні в яке порівняння з минулим. Покупцям доступні рослини з різних країн (не тільки місцеві), а це значить, що жодних обмежень у виборі квітів немає. Тому якщо мова йде про букети квітів на 8 березня , то, виявляється, вже не так просто їх замовити. Точніше замовити не складно, бо свіжі та красиві рослини завжди є в наявності на сайті УкраФлора. А от визначитися з тим які саме рослини кому презентувати ой як не просто, і частенько без допомоги консультантів та флористів покупці вже не обходяться.Питання кому – має однозначну відповідь: «Всім жінкам, які вас оточують». А це як правило, дружина чи кохана дівчина, сестра, мама, бабуся, тітка, сусідка, однокласниці, однокурсниці, колеги, знайома лікарка чи вчителька. Тобто на 8 березня прийнято дарувати квіти всім жінкам незалежно від їх віку та статусу, бо це свято весни і краси, жіночності і ніжності.Щодо вибору квітів, то можна керуватися смаковими уподобаннями панянки (якщо ви про них замете), своїми смаками, порадами флориста, квітковим етикетом. До речі, одне правило з цього квіткового етикету бажано враховувати. Щоб не виникло непорозуміння.Квіти вміють розмовляти через свій колір. Тому з вибором квітів за кольоровими варіаціями треба бути обережним. Все що «схоже» на червоний – треба залишати для коханих (дружини, дівчини). Рослини в інших кольорах можна дарувати різним жінкам і жодних проблем не виникне.Флористи радять звернути увагу на тюльпани, бо вони не тільки є символом весни, а ще і представлені у неймовірній кількості варіацій. Це вже не про «класичні червоні тюльпани» з минулого. Покупцям доступні розкішні екземпляри з махровими листочками, величезні квіти схожі на чаші, рослини з листочками гострими які нагадують шаблі, та навіть тюльпани, які легко переплутати з трояндами чи півоніями теж представлені на ринку. Щодо кольорової палітри, то простіше сказати яких відтінків немає. Навіть двоколірні тюльпан і ті існують і користуються попитом. Тому, якщо не хочете витрачати час на експерименти та пошуки «особливих рішень» - букети з тюльпанів у різних відтінкових варіаціях на 8 березня будуть ідеальними.Крім тюльпанів в якості рослин на 8 березня будуть актуальними:Тобто всі квіти, які використовують флористи для створення красивих квіткових композицій актуальні і на 8 березня. Також на свято весни доречно презентувати рослини у вазонах . Це якщо ваша дівчина дуже практична і в неї вже ціла колекція екзотичних орхідей, то чому б не презентувати ще один екземпляр в оригінальному кольорі.Букети на 8 березня можуть бути дуже різноманітними і оцінити цю феєрію кольорів та форм, ароматів та концепцій можна за допомогою фото на сайті UkraFlora. Ви маєте можливість придбати як рослини різні і самотужки створити букет або довірити створення композиції професійному флористу. Варіант №2 точно вразить ВАУ ефектом.

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