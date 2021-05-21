Діагностика та лікування вагінального кандидозу (молочниці) у Дніпрі. Реклама





Чому з'являється молочниця

Збудники молочниці, стійкі до змін зовнішніх умов, можуть бути присутніми в організмі у жінок у безпечних концентраціях і не викликати жодних симптомів. Захворювання розвивається внаслідок порушення балансу мікрофлори жіночих статевих органів. Причини вагінального кандидозу у жінок можуть включати:



зловживання антибіотиками та гормональними контрацептивами;

ускладнення цукрового діабету;

порушення інтимної гігієни;

використання спідньої білизни з синтетичних тканин.

Додатковим фактором ризику є ослаблена імунна система. У деяких випадках неможливо визначити точні причини загострень грибкової інфекції.



Чи передається молочниця під час сексу

Молочниця не належить до захворювань, що передаються статевим шляхом. Однак секс без презерватива є додатковим фактором ризику вагінального кандидозу.



Які симптоми вказують на молочницю у жінок

На початкових стадіях молочниця може протікати без свербежу та інших симптомів, що ускладнює своєчасне діагностування патології. Симптоми молочниці у жінок можуть включати:



густі білі виділення з піхви (при молочниці вони зазвичай мають консистенцію, схожу на сир);

почервоніння і набряк піхви та вульви;

тріщини на уражених ділянках.

Прояви молочниці можуть посилюватися при сечовипусканні та під час сексу. Тривалість симптомів гострого кандидозу становить кілька днів або тижнів. Хронічний кандидоз піхви може проявлятися протягом кількох місяців або років. Рецидивуючий кандидоз у жінок діагностується при чергуванні періодів загострення та ремісії. Одними з причин рецидиву молочниці є імунологічні порушення та несвоєчасне лікування інфекційних захворювань.



Діагностика вагінального кандидозу в «ОН Клінік Дніпро»

За появи перших ознак молочниці необхідно записатися на консультацію гінеколога. Діагностика вагінального кандидозу може включати:



огляд у гінеколога;

збір анамнезу (інформації про час виникнення симптомів, їх частоту, інтенсивність, наявність супутніх захворювань, шкідливих звичок і перелік медикаментів, що вживаються);

лабораторні дослідження виділень з піхви (дозволяють виявити Кандиду у мазку).

За підозри на діабет, супутні інфекції та запалення можуть призначатися аналізи сечі та крові. З метою перевірки стану тканин може проводитися ультразвукове дослідження органів малого таза. У випадку виявлення ознак захворювань шкіри пацієнтка може бути направлена на консультацію дерматолога.



Як лікують вагінальний кандидоз в «ОН Клінік Дніпро»

Грибкова інфекція не проходить сама по собі (без терапії). Лікування молочниці у жінок може включати:



протигрибкові препарати (засоби від молочниці у жінок можуть випускатися у вигляді ін’єкцій, таблеток, капсул, супозиторіїв, кремів або мазей);

протисвербіжні засоби (якщо молочниця протікає зі свербінням);

антибіотики (при приєднанні бактеріальних інфекцій).

У середньому тривалість курсу лікування гострого вагінального кандидозу становить близько одного-двох тижнів. Лікування хронічного кандидозу може тривати кілька місяців. З метою запобігання ускладнень хвороби протягом періоду лікування вагінального грибка рекомендується уникати сексу.



Що буде, якщо не лікувати молочницю

Запущена молочниця у жінок може призвести до хронічного болю, еритеми та набряку вульви. Також при молочниці можуть утворюватися виразки. Профілактика вагінального кандидозу включає:



відмову від спринцювання, використання дезодорантів для геніталій, ароматизованих тампонів і прокладок;

уникнення тривалого перебування у мокрому одязі (наприклад, купальнику);

контроль рівня глюкози в крові (при цукровому діабеті);

використання одягу, що не обтягує, та білизни з натуральних тканин;

припинення застосування ліків без погодження з лікарем.

Пацієнткам, що належать до груп підвищеного ризику частих молочниць, рекомендується регулярно проходити профілактичні огляди





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Вагінальний кандидоз (молочниця) — це інфекційне захворювання, спричинене неконтрольованим розмноженням у піхві грибків, що належать до роду Кандида (Candida). Лікування вагінального кандидозу у Дніпрі проводиться у медичному центрі «ОН Клінік Дніпро».Збудники молочниці, стійкі до змін зовнішніх умов, можуть бути присутніми в організмі у жінок у безпечних концентраціях і не викликати жодних симптомів. Захворювання розвивається внаслідок порушення балансу мікрофлори жіночих статевих органів. Причини вагінального кандидозу у жінок можуть включати:Додатковим фактором ризику є ослаблена імунна система. У деяких випадках неможливо визначити точні причини загострень грибкової інфекції.Молочниця не належить до захворювань, що передаються статевим шляхом. Однак секс без презерватива є додатковим фактором ризику вагінального кандидозу.На початкових стадіях молочниця може протікати без свербежу та інших симптомів, що ускладнює своєчасне діагностування патології. Симптоми молочниці у жінок можуть включати:Прояви молочниці можуть посилюватися при сечовипусканні та під час сексу. Тривалість симптомів гострого кандидозу становить кілька днів або тижнів. Хронічний кандидоз піхви може проявлятися протягом кількох місяців або років. Рецидивуючий кандидоз у жінок діагностується при чергуванні періодів загострення та ремісії. Одними з причин рецидиву молочниці є імунологічні порушення та несвоєчасне лікування інфекційних захворювань.За появи перших ознак молочниці необхідно записатися на консультацію гінеколога. Діагностика вагінального кандидозу може включати:За підозри на діабет, супутні інфекції та запалення можуть призначатися аналізи сечі та крові. З метою перевірки стану тканин може проводитися ультразвукове дослідження органів малого таза. У випадку виявлення ознак захворювань шкіри пацієнтка може бути направлена на консультацію дерматолога.Грибкова інфекція не проходить сама по собі (без терапії). Лікування молочниці у жінок може включати:У середньому тривалість курсу лікування гострого вагінального кандидозу становить близько одного-двох тижнів. Лікування хронічного кандидозу може тривати кілька місяців. З метою запобігання ускладнень хвороби протягом періоду лікування вагінального грибка рекомендується уникати сексу.Запущена молочниця у жінок може призвести до хронічного болю, еритеми та набряку вульви. Також при молочниці можуть утворюватися виразки. Профілактика вагінального кандидозу включає:Пацієнткам, що належать до груп підвищеного ризику частих молочниць, рекомендується регулярно проходити профілактичні огляди гінеколога у Дніпрі . При виникненні загострень молочниці (наприклад, різей у статевих органах) необхідно якнайшвидше відвідати лікаря.

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