Кращий раціон для собак: як забезпечити енергію та витривалість





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Давайте розберемося, що має бути у раціоні собаки, щоб кожен день приносив йому максимум енергії та радості!



Основні потреби собак у харчуванні

Кожна собака — унікальна: хтось вранці вже носиться по двору, а хтось вважає за краще розтягнутися на дивані. Але незалежно від рівня активності, всім потрібен збалансований раціон, щоб бути в хорошій формі, мати міцні м’язи, блискучу шерсть і купу енергії. Давайте розберемося, що має бути в ідеальному собачому меню.



Білок – основа сили та здоров’я

Білок – це будівельний матеріал для м’язів. Він допомагає собакам залишатися сильними, підтримує здоров’я шкіри, шерсті та навіть імунної системи. Якісний білок – запорука здорового організму.



Жири: джерело витривалості та здорової шерсті

Жир – це не ворог! Навпаки, Омега-3 і Омега-6 – це маст-хев для собак. Вони не тільки підтримують серцево-судинну систему, а й роблять шерсть блискучою, шкіру здоровою, а рівень енергії – стабільним.



Вуглеводи: швидка енергія, але в міру

Вуглеводи – це паливо. Важливо, щоб вони були корисними, а не просто “порожніми” калоріями. Хороший баланс допомагає собакам бути активними, але без різких перепадів енергії (знаєте цей ефект, коли собака шалено носиться 5 хвилин, а потім знесилено падає?).



Вітаміни та мінерали: суперсила для здоров’я

Ну і, звичайно, без вітамінів нікуди! Вони підтримують імунітет, зір, здоров’я кісток, нервову систему – коротше, все, що важливо для довгого та щасливого життя собаки.



Чи є все це у продукції AnimAll

Ми вже з’ясували, що собакам потрібно для енергії, витривалості та загального здоров’я. Але чи можна знайти все це в продуктах AnimAll? Відповідь – так!



Якщо ваш улюбленець потребує ситного, поживного та збалансованого раціону, чудовим вибором стануть, наприклад, консерви AnimAll. Вони містять високоякісне м’ясо, яке легко засвоюється і забезпечує організм необхідним білком для м’язів. Наприклад, м’ясо кроля та кроляча печінка – ідеальне джерело поживних речовин, а курка у желе – смачний і легкозасвоюваний варіант для собак, які люблять ніжну текстуру їжі.



Жири, зокрема Омега-3 та Омега-6, що містяться в продуктах AnimAll, сприяють витривалості, підтримують здоров’я серця та роблять шерсть блискучою. Вуглеводи підібрані так, щоб давати стабільний заряд енергії, без різких перепадів активності.



Окрім цього, у AnimAll міститься збалансований вітамінно-мінеральний комплекс, який підтримує міцні кістки, здоровий імунітет та гарне самопочуття вашого улюбленця. І, що найголовніше – ніяких штучних добавок, ароматизаторів чи барвників.



Годування собаки: частота та порції

Щоб ваш улюбленець залишався енергійним і здоровим, важливо не лише що він їсть, а й коли і скільки.



Чи варто годувати собаку перед фізичною активністю

Перед довгою прогулянкою, тренуванням або активною грою краще не годувати собаку. Їжа, яку він щойно з’їв, ще не встигла перетравитися, що може викликати дискомфорт, важкість у шлунку або навіть серйозні проблеми, як-от заворот шлунка (особливо у великих порід). Оптимально годувати хвостика за 1,5–2 години до активності або вже після, коли він спокійний.



Як годувати

Якщо обираєте лише консерви, розраховуйте порцію відповідно до ваги собаки (деталі зазвичай вказані на упаковці). Якщо змішуєте з сухим кормом, дотримуйтеся пропорції 70% сухого корму + 30% консерви або підбирайте індивідуально, залежно від смакових уподобань собаки.



Скільки разів на день годувати собаку

Все залежить від віку та потреб улюбленця. Цуценят зазвичай годують 3–4 рази на день, а дорослих собак – 2 рази. Деякі менш активні породи можуть почуватися чудово і з одним основним прийомом їжі, але в більшості випадків дворазове харчування допомагає підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.



Як коригувати порції залежно від активності

Якщо собака веде дуже активний спосіб життя, наприклад, багато бігає або супроводжує власника на тренуваннях, їй потрібно більше калорій. У такому випадку можна збільшити порцію або додати корисні перекуси у вигляді натуральних ласощів. Наприклад, качине ескімо, курячі кільця чи лососеві сендвіч-трикутники від AnimAll – чудове рішення, щоб підтримати енергію між прийомами їжі.



Якщо ж улюбленець став менш активним (наприклад, у холодну пору року чи з віком), варто зменшити порцію, щоб уникнути набору зайвої ваги.



Гідратація: важливість доступу до свіжої води

Не менш важливо стежити, щоб у собаки завжди була чиста питна вода. Це особливо важливо після фізичних навантажень та в спекотну погоду.

Тож дбайте про свого чотирилапого друга, обирайте якісні продукти та радуйте його смачними й корисними стравами щодня!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Часто власники задаються питанням: "Який корм дійсно корисний для мого улюбленця"? Адже не всі продукти дають ту саму якість енергії. Тут важливо не просто заповнити миску, а забезпечити збалансований раціон, який підтримує всі потреби організму.Саме таким є корм для собак AnimAll – натуральне харчування, яке враховує всі особливості домашніх улюбленців різного віку, породи та активності.Давайте розберемося, що має бути у раціоні собаки, щоб кожен день приносив йому максимум енергії та радості!Кожна собака — унікальна: хтось вранці вже носиться по двору, а хтось вважає за краще розтягнутися на дивані. Але незалежно від рівня активності, всім потрібен збалансований раціон, щоб бути в хорошій формі, мати міцні м’язи, блискучу шерсть і купу енергії. Давайте розберемося, що має бути в ідеальному собачому меню.Білок – це будівельний матеріал для м’язів. Він допомагає собакам залишатися сильними, підтримує здоров’я шкіри, шерсті та навіть імунної системи. Якісний білок – запорука здорового організму.Жир – це не ворог! Навпаки, Омега-3 і Омега-6 – це маст-хев для собак. Вони не тільки підтримують серцево-судинну систему, а й роблять шерсть блискучою, шкіру здоровою, а рівень енергії – стабільним.Вуглеводи – це паливо. Важливо, щоб вони були корисними, а не просто “порожніми” калоріями. Хороший баланс допомагає собакам бути активними, але без різких перепадів енергії (знаєте цей ефект, коли собака шалено носиться 5 хвилин, а потім знесилено падає?).Ну і, звичайно, без вітамінів нікуди! Вони підтримують імунітет, зір, здоров’я кісток, нервову систему – коротше, все, що важливо для довгого та щасливого життя собаки.Ми вже з’ясували, що собакам потрібно для енергії, витривалості та загального здоров’я. Але чи можна знайти все це в продуктах AnimAll? Відповідь – так!Якщо ваш улюбленець потребує ситного, поживного та збалансованого раціону, чудовим вибором стануть, наприклад, консерви AnimAll. Вони містять високоякісне м’ясо, яке легко засвоюється і забезпечує організм необхідним білком для м’язів. Наприклад, м’ясо кроля та кроляча печінка – ідеальне джерело поживних речовин, а курка у желе – смачний і легкозасвоюваний варіант для собак, які люблять ніжну текстуру їжі.Жири, зокрема Омега-3 та Омега-6, що містяться в продуктах AnimAll, сприяють витривалості, підтримують здоров’я серця та роблять шерсть блискучою. Вуглеводи підібрані так, щоб давати стабільний заряд енергії, без різких перепадів активності.Окрім цього, у AnimAll міститься збалансований вітамінно-мінеральний комплекс, який підтримує міцні кістки, здоровий імунітет та гарне самопочуття вашого улюбленця. І, що найголовніше – ніяких штучних добавок, ароматизаторів чи барвників.Щоб ваш улюбленець залишався енергійним і здоровим, важливо не лише що він їсть, а й коли і скільки.Перед довгою прогулянкою, тренуванням або активною грою краще не годувати собаку. Їжа, яку він щойно з’їв, ще не встигла перетравитися, що може викликати дискомфорт, важкість у шлунку або навіть серйозні проблеми, як-от заворот шлунка (особливо у великих порід). Оптимально годувати хвостика за 1,5–2 години до активності або вже після, коли він спокійний.Якщо обираєте лише консерви, розраховуйте порцію відповідно до ваги собаки (деталі зазвичай вказані на упаковці). Якщо змішуєте з сухим кормом, дотримуйтеся пропорції 70% сухого корму + 30% консерви або підбирайте індивідуально, залежно від смакових уподобань собаки.Все залежить від віку та потреб улюбленця. Цуценят зазвичай годують 3–4 рази на день, а дорослих собак – 2 рази. Деякі менш активні породи можуть почуватися чудово і з одним основним прийомом їжі, але в більшості випадків дворазове харчування допомагає підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.Якщо собака веде дуже активний спосіб життя, наприклад, багато бігає або супроводжує власника на тренуваннях, їй потрібно більше калорій. У такому випадку можна збільшити порцію або додати корисні перекуси у вигляді натуральних ласощів. Наприклад, качине ескімо, курячі кільця чи лососеві сендвіч-трикутники від AnimAll – чудове рішення, щоб підтримати енергію між прийомами їжі.Якщо ж улюбленець став менш активним (наприклад, у холодну пору року чи з віком), варто зменшити порцію, щоб уникнути набору зайвої ваги.Не менш важливо стежити, щоб у собаки завжди була чиста питна вода. Це особливо важливо після фізичних навантажень та в спекотну погоду.Тож дбайте про свого чотирилапого друга, обирайте якісні продукти та радуйте його смачними й корисними стравами щодня!

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