Гальмівна система: як зрозуміти, що настав час міняти колодки та диски

Гальмівна система: як зрозуміти, що настав час міняти колодки та диски
Звичайно, щоб машина працювала чітко та без перебоїв, необхідно регулярно перевіряти її на наявність ушкоджень. Передусім це питання безпеки, адже вона безпосередньо залежить від справності запчастин автомобіля, а особливо — гальмівної системи. Варто розуміти, коли потрібно оновлювати колодки та диски, щоб уникнути будь-яких загрозливих ситуацій на дорогах.

Що входить до складу гальмівної системи


Гальмівна система, безумовно — важлива частина машини. Вона містить у собі кілька пристроїв, потрібних для якісної роботи транспорту:

  • колодки — основні елементи системи, які саме забезпечують гальмування, взаємодіючи з диском або барабаном;

  • диски — саме та деталь, до якої притискається колодка, у результаті чого машина плавно уповільнюється;

  • супорт — елемент, який відповідає за те саме притискання колодок до дисків.

    • Наявність у гальмівній системі різних деталей не означає, що їх усі необхідно купувати окремо — значно вигідніше купити одразу цілий набір, як радять фахівці з компанії Panda Auto та багато інших майстрів.

    Які ознаки зношуваності деталей


    Є кілька ознак того, що гальмівна система застаріла або пошкодилася та потребує заміни:

  • наявність під час натискання на педаль гальма дивних сторонніх звуків може свідчити про знос колодок, деформацію дисків або на повну втрату можливості гальмівної системи правильно функціонувати;

  • збільшення дистанції під час гальмування також є ознакою зношуваності деталей або витік гальмівної рідини;

  • швидке водіння може призвести до перегріву колодок або дисків, і це дуже небезпечно, оскільки, наприклад, диски саме повинні витримувати високі температури, тому їхній перегрів може мати не лише механічні наслідки для машини, а й небезпечні для життя водія та пасажирів;

  • однією з найрозповсюдженіших ознак застарілості або пошкодження дисків є дивна «поведінка» педалі: пульсація чи вібрація;
  • ще однією з ознак необхідності заміни гальм є сам процес натискання на педаль: вона заходить занадто глибоко, або доходить не до кінця;

  • сучасні моделі автомобілів мають спеціальний датчик, який з’являється, коли колодки втрачають можливість виконувати свою основну функцію;

  • також пошкодження гальмівної системи можна виявити візуально під час огляду машини самостійно або у супроводі спеціаліста.

    • Наявність будь-якої ознаки свідчить про несправність елементів гальмівної системи та є причиною для того, щоб придбати та встановити нову.

    Як обрати та замінити гальмівні елементи


    Вибір колодок та дисків залежить не лише від марки автомобіля, а й частоти його використання, швидкості та тривалості середньостатистичної поїздки, а також типу гальмування: плавного чи різкого. Отже, обираючи деталі для системи гальмування, варто спиратися на:

  • якість та ціну: дорожчі деталі, як правило, мають вищий рівень якості, проте, якщо ви не часто їздите на авто, можна обрати й дешевші варіанти або деталі середньої вартості;

  • інструкції: кожна машина має свій паспорт, в якому зазначені необхідні їй елементи та матеріали, з яких вони виготовлені — таких інструкцій необхідно дотримуватися обов’язково;

  • виробник: звертайте увагу лише на офіційних виробників та в жодному разі не купуйте деталі у сумнівних, невідомих та неякісних брендів.

    • Заміна гальмівних деталей — буденна справа для будь-якої майстерні. На її проведення необхідно не більше ніж 40 хвилин, а вартість залежить від індивідуальної ситуації та використання сторонніх матеріалів, наприклад: мастила, пасти тощо. Проте таку операцію можна виконати самостійно в домашніх умовах.

    Зазвичай спеціалісти з автомобільної сфери радять міняти одночасно колодки й диски, адже ці деталі повинні працювати у тандемі. Заміна лише колодки може призвести до швидшого стирання диска.

    Отже, заміна колодок відбувається у кілька кроків:

  • фіксація автомобіля;

  • відкручування бачка гальмівної рідини;

  • зняття відповідного колеса;

  • зняття супорта;

  • зняття гальмівних колодок;

  • чистка від пилу та бруду того місця, куди буде встановлюватися нова деталь;

  • заміна колодок;

  • збір у зворотному порядку.

    • Заміна гальмівних дисків — важлива процедура для підтримки роботи машини, але вона не менш проста й також містить кілька етапів:

  • фіксація автомобіля;

  • відкручування гвинтів та зняття колеса;

  • очищення від бруду;

  • зняття супорта та закріплення його таким чином, щоб він не заважав роботі;

  • відкручування гвинтів, на яких тримається диск, та зняття самого диска;

  • чистка місця для нового елементу;

  • заміна диска;

  • збір у зворотному порядку.

    • Важливим кроком під час оновлення як колодок, так і дисків є повтор тих самих дій на іншому колесі. Треба пам’ятати, що заміна завжди відбувається попарно, а ігнорування цього правила може призвести до порушення функціонування гальм, заносів авто та навіть аварій.


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    Теги: гальмівна система, автомобіль
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