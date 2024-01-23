Гальмівна система: як зрозуміти, що настав час міняти колодки та диски
Сьогодні, 15:54
Звичайно, щоб машина працювала чітко та без перебоїв, необхідно регулярно перевіряти її на наявність ушкоджень. Передусім це питання безпеки, адже вона безпосередньо залежить від справності запчастин автомобіля, а особливо — гальмівної системи. Варто розуміти, коли потрібно оновлювати колодки та диски, щоб уникнути будь-яких загрозливих ситуацій на дорогах.
Гальмівна система, безумовно — важлива частина машини. Вона містить у собі кілька пристроїв, потрібних для якісної роботи транспорту:
колодки — основні елементи системи, які саме забезпечують гальмування, взаємодіючи з диском або барабаном;
диски — саме та деталь, до якої притискається колодка, у результаті чого машина плавно уповільнюється;
супорт — елемент, який відповідає за те саме притискання колодок до дисків.
Наявність у гальмівній системі різних деталей не означає, що їх усі необхідно купувати окремо — значно вигідніше купити одразу цілий набір, як радять фахівці з компанії Panda Auto та багато інших майстрів.
Є кілька ознак того, що гальмівна система застаріла або пошкодилася та потребує заміни:
наявність під час натискання на педаль гальма дивних сторонніх звуків може свідчити про знос колодок, деформацію дисків або на повну втрату можливості гальмівної системи правильно функціонувати;
збільшення дистанції під час гальмування також є ознакою зношуваності деталей або витік гальмівної рідини;
швидке водіння може призвести до перегріву колодок або дисків, і це дуже небезпечно, оскільки, наприклад, диски саме повинні витримувати високі температури, тому їхній перегрів може мати не лише механічні наслідки для машини, а й небезпечні для життя водія та пасажирів;
однією з найрозповсюдженіших ознак застарілості або пошкодження дисків є дивна «поведінка» педалі: пульсація чи вібрація;
ще однією з ознак необхідності заміни гальм є сам процес натискання на педаль: вона заходить занадто глибоко, або доходить не до кінця;
сучасні моделі автомобілів мають спеціальний датчик, який з’являється, коли колодки втрачають можливість виконувати свою основну функцію;
також пошкодження гальмівної системи можна виявити візуально під час огляду машини самостійно або у супроводі спеціаліста.
Наявність будь-якої ознаки свідчить про несправність елементів гальмівної системи та є причиною для того, щоб придбати та встановити нову.
Вибір колодок та дисків залежить не лише від марки автомобіля, а й частоти його використання, швидкості та тривалості середньостатистичної поїздки, а також типу гальмування: плавного чи різкого. Отже, обираючи деталі для системи гальмування, варто спиратися на:
якість та ціну: дорожчі деталі, як правило, мають вищий рівень якості, проте, якщо ви не часто їздите на авто, можна обрати й дешевші варіанти або деталі середньої вартості;
інструкції: кожна машина має свій паспорт, в якому зазначені необхідні їй елементи та матеріали, з яких вони виготовлені — таких інструкцій необхідно дотримуватися обов’язково;
виробник: звертайте увагу лише на офіційних виробників та в жодному разі не купуйте деталі у сумнівних, невідомих та неякісних брендів.
Заміна гальмівних деталей — буденна справа для будь-якої майстерні. На її проведення необхідно не більше ніж 40 хвилин, а вартість залежить від індивідуальної ситуації та використання сторонніх матеріалів, наприклад: мастила, пасти тощо. Проте таку операцію можна виконати самостійно в домашніх умовах.
Зазвичай спеціалісти з автомобільної сфери радять міняти одночасно колодки й диски, адже ці деталі повинні працювати у тандемі. Заміна лише колодки може призвести до швидшого стирання диска.
Отже, заміна колодок відбувається у кілька кроків:
фіксація автомобіля;
відкручування бачка гальмівної рідини;
зняття відповідного колеса;
зняття супорта;
зняття гальмівних колодок;
чистка від пилу та бруду того місця, куди буде встановлюватися нова деталь;
заміна колодок;
збір у зворотному порядку.
Заміна гальмівних дисків — важлива процедура для підтримки роботи машини, але вона не менш проста й також містить кілька етапів:
фіксація автомобіля;
відкручування гвинтів та зняття колеса;
очищення від бруду;
зняття супорта та закріплення його таким чином, щоб він не заважав роботі;
відкручування гвинтів, на яких тримається диск, та зняття самого диска;
чистка місця для нового елементу;
заміна диска;
збір у зворотному порядку.
Важливим кроком під час оновлення як колодок, так і дисків є повтор тих самих дій на іншому колесі. Треба пам’ятати, що заміна завжди відбувається попарно, а ігнорування цього правила може призвести до порушення функціонування гальм, заносів авто та навіть аварій.
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Що входить до складу гальмівної системи
Гальмівна система, безумовно — важлива частина машини. Вона містить у собі кілька пристроїв, потрібних для якісної роботи транспорту:
Наявність у гальмівній системі різних деталей не означає, що їх усі необхідно купувати окремо — значно вигідніше купити одразу цілий набір, як радять фахівці з компанії Panda Auto та багато інших майстрів.
Які ознаки зношуваності деталей
Є кілька ознак того, що гальмівна система застаріла або пошкодилася та потребує заміни:
Наявність будь-якої ознаки свідчить про несправність елементів гальмівної системи та є причиною для того, щоб придбати та встановити нову.
Як обрати та замінити гальмівні елементи
Вибір колодок та дисків залежить не лише від марки автомобіля, а й частоти його використання, швидкості та тривалості середньостатистичної поїздки, а також типу гальмування: плавного чи різкого. Отже, обираючи деталі для системи гальмування, варто спиратися на:
Заміна гальмівних деталей — буденна справа для будь-якої майстерні. На її проведення необхідно не більше ніж 40 хвилин, а вартість залежить від індивідуальної ситуації та використання сторонніх матеріалів, наприклад: мастила, пасти тощо. Проте таку операцію можна виконати самостійно в домашніх умовах.
Зазвичай спеціалісти з автомобільної сфери радять міняти одночасно колодки й диски, адже ці деталі повинні працювати у тандемі. Заміна лише колодки може призвести до швидшого стирання диска.
Отже, заміна колодок відбувається у кілька кроків:
Заміна гальмівних дисків — важлива процедура для підтримки роботи машини, але вона не менш проста й також містить кілька етапів:
Важливим кроком під час оновлення як колодок, так і дисків є повтор тих самих дій на іншому колесі. Треба пам’ятати, що заміна завжди відбувається попарно, а ігнорування цього правила може призвести до порушення функціонування гальм, заносів авто та навіть аварій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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