Гальмівна система: як зрозуміти, що настав час міняти колодки та диски





Що входить до складу гальмівної системи

Гальмівна система, безумовно — важлива частина машини. Вона містить у собі кілька пристроїв, потрібних для якісної роботи транспорту:



колодки — основні елементи системи, які саме забезпечують гальмування, взаємодіючи з диском або барабаном;

диски — саме та деталь, до якої притискається колодка, у результаті чого машина плавно уповільнюється;

супорт — елемент, який відповідає за те саме притискання колодок до дисків.

Наявність у гальмівній системі різних деталей не означає, що їх усі необхідно купувати окремо — значно вигідніше купити одразу цілий набір, як радять фахівці з компанії



Які ознаки зношуваності деталей

Є кілька ознак того, що гальмівна система застаріла або пошкодилася та потребує заміни:



наявність під час натискання на педаль гальма дивних сторонніх звуків може свідчити про знос колодок, деформацію дисків або на повну втрату можливості гальмівної системи правильно функціонувати;

збільшення дистанції під час гальмування також є ознакою зношуваності деталей або витік гальмівної рідини;

швидке водіння може призвести до перегріву колодок або дисків, і це дуже небезпечно, оскільки, наприклад, диски саме повинні витримувати високі температури, тому їхній перегрів може мати не лише механічні наслідки для машини, а й небезпечні для життя водія та пасажирів;

однією з найрозповсюдженіших ознак застарілості або пошкодження дисків є дивна «поведінка» педалі: пульсація чи вібрація;

ще однією з ознак необхідності заміни гальм є сам процес натискання на педаль: вона заходить занадто глибоко, або доходить не до кінця;

сучасні моделі автомобілів мають спеціальний датчик, який з’являється, коли колодки втрачають можливість виконувати свою основну функцію;

також пошкодження гальмівної системи можна виявити візуально під час огляду машини самостійно або у супроводі спеціаліста.

Наявність будь-якої ознаки свідчить про несправність елементів гальмівної системи та є причиною для того, щоб придбати та встановити нову.



Як обрати та замінити гальмівні елементи

Вибір колодок та дисків залежить не лише від марки автомобіля, а й частоти його використання, швидкості та тривалості середньостатистичної поїздки, а також типу гальмування: плавного чи різкого. Отже, обираючи деталі для системи гальмування, варто спиратися на:



якість та ціну: дорожчі деталі, як правило, мають вищий рівень якості, проте, якщо ви не часто їздите на авто, можна обрати й дешевші варіанти або деталі середньої вартості;

інструкції: кожна машина має свій паспорт, в якому зазначені необхідні їй елементи та матеріали, з яких вони виготовлені — таких інструкцій необхідно дотримуватися обов’язково;

виробник: звертайте увагу лише на офіційних виробників та в жодному разі не купуйте деталі у сумнівних, невідомих та неякісних брендів.

Заміна гальмівних деталей — буденна справа для будь-якої майстерні. На її проведення необхідно не більше ніж 40 хвилин, а вартість залежить від індивідуальної ситуації та використання сторонніх матеріалів, наприклад: мастила, пасти тощо. Проте таку операцію можна виконати самостійно в домашніх умовах.



Зазвичай спеціалісти з автомобільної сфери радять міняти одночасно колодки й диски, адже ці деталі повинні працювати у тандемі. Заміна лише колодки може призвести до швидшого стирання диска.



Отже, заміна колодок відбувається у кілька кроків:



фіксація автомобіля;

відкручування бачка гальмівної рідини;

зняття відповідного колеса;

зняття супорта;

зняття гальмівних колодок;

чистка від пилу та бруду того місця, куди буде встановлюватися нова деталь;

заміна колодок;

збір у зворотному порядку.

Заміна гальмівних дисків — важлива процедура для підтримки роботи машини, але вона не менш проста й також містить кілька етапів:



фіксація автомобіля;

відкручування гвинтів та зняття колеса;

очищення від бруду;

зняття супорта та закріплення його таким чином, щоб він не заважав роботі;

відкручування гвинтів, на яких тримається диск, та зняття самого диска;

чистка місця для нового елементу;

заміна диска;

збір у зворотному порядку.

Важливим кроком під час оновлення як колодок, так і дисків є повтор тих самих дій на іншому колесі. Треба пам’ятати, що заміна завжди відбувається попарно, а ігнорування цього правила може призвести до порушення функціонування гальм, заносів авто та навіть аварій.





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