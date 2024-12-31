Доставка квітів у різні пори року: як змінюється асортимент





Бодай у теплицях можна вирощувати квіти протягом усього року, їхній асортимент помітно змінюється залежно від сезону. Проте





Весна — час свіжих кольорів та ароматів

Після зимової сплячки природи квіти дарують відчуття пробудження. Вони приносять яскраві аромати та є символом свіжості й оновлення. Вони ніжні на вигляд — і тим приваблюють.



Весною приємно отримати сюрприз, коли букет замовлено з доставленням:



з тюльпанів, які символізують весняне пробудження;

яскравих і запашних нарцисів і гіацинтів;

півоній — елегантних квітів, що стали трендом останніх років завдяки доступності від квітня до червня.

Доставлення букетів весною — вдалий варіант, адже тоді квіти найсвіжіші, оскільки вирощуються локально.



Літо — сезон польових квітів та яскравих барв

У розпал літа розцвітають ромашки, волошки, соняшники, лілії та гортензії. З них можна робити чудові букети:



поєднання ромашок і волошок створює природну атмосферу;

вишукані композиції з ліліями довговічні, мають ефектний вигляд;

соняшники вирізняються яскравістю, сповнені оптимізму;

повітряні гортензії додають ніжності та романтики.

А ще літо — час експериментів: можна поєднувати різні польові квіти чи доповнювати їх екзотичними!



Осінь — пора глибоких кольорів

Осінні квіти цікаві унікальною палітрою кольорів: від теплих відтінків — жовтих і помаранчевих — до глибоких бордових. Вони затишні, здатні створити відчуття гармонії.



Тому вони й популярні, та ось топ осінніх квітів для подарунків:



хризантема — різнобарвна та витривала королева осені;

ніжна та символічна айстра для подарункових композицій;

троянди глибоких відтінків;

атмосферні сухоцвіти з декоративними елементами — осіннім листям, гілочками, ягодами.

Ви можете замовити восени доставку таких квітів, але варто врахувати нюанси: оберіть менш чутливі до холодів варіанти, тоді букети довше зберігатимуться.



Зима — пора елегантності та стриманої екзотики

Під час холодів асортимент квітів змінюється через зниження температури та обмеженість вибору локальних видів. Й популярними взимку є такі:



універсальні троянди;

святкові амариліси;

екзотичні орхідеї, стійкі до перепадів температур.

Створити особливий настрій узимку можна, замовивши композиції з додаванням бавовни, сухоцвітів та хвойних гілочок. Особливості доставлення в цей час вимагають використовувати термопакування та обережного транспортування.



Кожен сезон пропонує унікальний асортимент. Зауважили, як перед святами дорожчають квіти? Уникнути фінансових незручностей можна, замовляючи їх заздалегідь. Та завдяки сучасному сервісу доставлення Букетленд ви легко виберете найкращі сезонні чи альтернативні композиції!





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