Як розпізнати катаракту на ранній стадії. Реклама





Перші симптоми катаракти

Спочатку ознаки цього захворювання можуть бути ледь помітними, але не варто їх ігнорувати. Серед основних ознак:



затуманення зору, яке з часом посилюється;

підвищення чутливості до яскравого світла;

відчуття плівки або туману перед очима;

зміна сприйняття кольорів — вони стають менш яскравими;

складнощі з читанням дрібного тексту.

Іноді люди сприймають ці симптоми за звичайне вікове погіршення зору. Тому щоб вчасно діагностувати захворювання, варто звертатись до лікаря навіть у разі незначних змін.



Як відбувається діагностика

Якщо у вас з’явились схожі симптоми, варто звернутись у спеціалізований медичний центр «ВІЗЕКС». Ви пройдете комплекс діагностичних обстежень, а лікар-консультант підбере та запропонує оптимальний метод лікування. За результатами обстеження спеціаліст оцінить загальний стан здоров’я Ваших очей та виключить інші патології, які можуть викликати подібні симптоми.



Для встановлення точного діагнозу у медичному центрі “ВІЗЕКС” пацієнту проведуть детальні тести:



Авторефрактометрію: комп'ютерне вимірювання здатності ока фокусуватися.

Автокератометрію: вимірювання кривизни рогівки для діагностики астигматизму.

Пневмотонометрію: вимірювання внутрішньоочного тиску для діагностики глаукоми.

Біомікроскопію переднього відрізка ока: огляд рогівки, райдужки, кришталика за допомогою мікроскопа.

Ендотеліальну мікроскопію рогівки: дослідження стану внутрішнього шару рогівки.

Огляд очного дна з поширенням зіниць: огляд сітківки, зорового нерва, судин на дні ока.

Оптичну когеренту томографію (Cross line): створення детальних зображень шарів сітківки та зорового нерва.

УЗД В-скан: ультразвукове дослідження внутрішніх структур ока.

Візометрія на комп'ютерному фороптері: визначення гостроти зору та підбір корекції.

Визначення морфометричних параметрів ока (LenStar): вимірювання розмірів та форми структур ока.

Такий підхід дозволяє виявити катаракту на початковій стадії та оцінити її вплив на зорові функції. Після обстеження лікар складає індивідуальний план лікування, враховуючи особливості ситуації.



Сучасні методи лікування катаракти

На ранніх етапах пацієнтам призначають спеціальні очні краплі для уповільнення розвитку захворювання. Однак ці препарати лише знижують швидкість помутніння кришталика, але не можуть повністю вилікувати катаракту.



Найефективнішим методом є хірургічне втручання, проте це швидка та безболісна процедура, на яку потрібно не більше 15 хвилин. Під час операції лікар за допомогою ультразвуку видаляє пошкоджений кришталик та замінює його “штучним” - інтраокулярною лінзою. Завдяки цьому ви можете назавжди забути про катаракту та повернути чіткість зору.



Відновіть зір разом з медичним центром «ВІЗЕКС»

Якщо ви шукаєте надійну клініку для діагностики та лікування захворювань зору, варто звернутися до медичного центру «ВІЗЕКС». Ми ретельно пояснимо кожен етап лікування: від підготовки до мікрохірургії до реабілітаційного періоду після операції.



Під час консультації лікар відповість на будь-які питання, розповість про методи лікування та надасть індивідуальні рекомендації для кожного пацієнта. Спеціалісти гарантовано забезпечать якісне лікування та швидке відновлення зору, щоб ви могли знову насолоджуватися кожним моментом життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Катаракта — це поширене офтальмологічне захворювання, яке найчастіше розвивається у людей старшого віку, але може виникнути й у молодому віці через травми чи супутні проблеми зі здоров’ям. Патологія призводить до поступового зниження якості зору, що значно ускладнює життя. Вчасне виявлення симптомів допомагає запобігти прогресуванню. Надійний метод відновлення зору – це мікрохірургія катаракти у Львові , яка дозволить знову чітко бачити світ.Спочатку ознаки цього захворювання можуть бути ледь помітними, але не варто їх ігнорувати. Серед основних ознак:Іноді люди сприймають ці симптоми за звичайне вікове погіршення зору. Тому щоб вчасно діагностувати захворювання, варто звертатись до лікаря навіть у разі незначних змін.Якщо у вас з’явились схожі симптоми, варто звернутись у спеціалізований медичний центр «ВІЗЕКС». Ви пройдете комплекс діагностичних обстежень, а лікар-консультант підбере та запропонує оптимальний метод лікування. За результатами обстеження спеціаліст оцінить загальний стан здоров’я Ваших очей та виключить інші патології, які можуть викликати подібні симптоми.Для встановлення точного діагнозу у медичному центрі “ВІЗЕКС” пацієнту проведуть детальні тести:Такий підхід дозволяє виявити катаракту на початковій стадії та оцінити її вплив на зорові функції. Після обстеження лікар складає індивідуальний план лікування, враховуючи особливості ситуації.На ранніх етапах пацієнтам призначають спеціальні очні краплі для уповільнення розвитку захворювання. Однак ці препарати лише знижують швидкість помутніння кришталика, але не можуть повністю вилікувати катаракту.Найефективнішим методом є хірургічне втручання, проте це швидка та безболісна процедура, на яку потрібно не більше 15 хвилин. Під час операції лікар за допомогою ультразвуку видаляє пошкоджений кришталик та замінює його “штучним” - інтраокулярною лінзою. Завдяки цьому ви можете назавжди забути про катаракту та повернути чіткість зору.Якщо ви шукаєте надійну клініку для діагностики та лікування захворювань зору, варто звернутися до медичного центру «ВІЗЕКС». Ми ретельно пояснимо кожен етап лікування: від підготовки до мікрохірургії до реабілітаційного періоду після операції.Під час консультації лікар відповість на будь-які питання, розповість про методи лікування та надасть індивідуальні рекомендації для кожного пацієнта. Спеціалісти гарантовано забезпечать якісне лікування та швидке відновлення зору, щоб ви могли знову насолоджуватися кожним моментом життя.

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