Apple iPad Pro 2024: витончений та потужний





Не став виключенням і iPad Pro 2024, який вийшов у середині 2024 року. Розглянемо детальніше, який функціонал має цей пристрій та чому він залишається актуальним і зараз.



Дизайн та дисплей

Новий



Для виготовлення гаджета використано лише найкращі матеріали. Завдяки поєднанню металу та пластику він має вагу всього 521 грам, що робить його компактним та зручним для транспортування.



Дисплей Ultra Retina XDR отримав унікальну технологію двошарового OLED, що вивело якість зображення на новий рівень. Технологія True Tone забезпечує максимальний комфорт перегляду, а адаптивна частота оновлення ProMotion від 10 до 120 Гц поєднала в одному дисплеї плавність зображення та енергоефективність.



Чип та продуктивність

Серцем гаджета став чип нового покоління серії M4, виготовлений за 3 нанометровим техпроцесом. Він був створений для запровадження повноцінної роботи на iPad Pro системи Apple Intelligence. Це допомогло зробити компактний та легкий планшет продуктивним та пристосованим до високоресурсних задач.



Neural Engine доповнює взаємодію зі штучним інтелектом, зробивши планшет повноцінним помічником. Графічний процесор, що має апаратне прискорення трасування променів робить комфортною роботу із графікою.



Різні варіанти підключення зробили гаджет універсальним. За допомогою Thunderbolt можливе під’єднання додаткового дисплея та зовнішніх накопичувачів. Щоби залишатися на зв’язку та для швидкого передавання даних мобільними мережами пристрій отримав підтримку 5G та віртуальної сім карти eSIM.



Операційна система та підтримка аксесуарів

Планшет iPad Pro 2024 стане гарним вибором для:



виконання навчальних та робочих задач;

роботи із графікою та зображеннями;

малювання.

iPadOS розроблена для полегшення складних завдань. Вона має приємну оболонку та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, щоби користувач міг отримувати максимум задоволення від роботи із професійними застосунками, творчості та ігор.



Для комфортного редагування графіки та творчості підтримується Apple Pencil. Цей інструмент не просто робить процес малювання наближеним до користування олівцями, але й дає змогу робити рукописні нотатки в планшеті і надалі перетворювати їх у друкований текст. Це неймовірно зручний, точний пристрій, що має високу чутливість до натиску та нахилу.



Робота із текстами й таблицями більше не є проблемою. Клавіатура Magic Keyboard має зручну підставку для рук, великий скляний трекпад із вібровідгуком, завдяки чому використання є ще зручнішим та приємнішим.





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