Apple iPhone 16 Pro – новий рівень інновацій та сервісу вже чекає на вас у Vodafone shop. Реклама

Apple iPhone 16 Pro – новий рівень інновацій та сервісу вже чекає на вас у Vodafone shop. Реклама
Смартфон Apple iPhone 16 Pro – це поєднання передових технологій, витонченого дизайну та потужної продуктивності. У мережі Vodafone shop доступні офіційні моделі Айфон 16 Про з гарантією, зручною оплатою та професійною підтримкою. Компанія Vodafone Retail пропонує актуальні конфігурації в різних кольорах та варіаціях пам’яті – від 128 ГБ до 1 ТБ.

Технічні характеристики


Пристрій поєднує флагманські рішення Apple у компактному та елегантному корпусі, забезпечуючи комфортне користування у будь-якому режимі:

  1. Корпус із титану – легкий і надміцний матеріал у чотирьох відтінках: Natural, Desert, White та Black Titanium.

  2. Процесор A18 Pro – нове покоління чипа з високою енергоефективністю та підтримкою AI-обробки.

  3. Дисплей ProMotion – 6.1-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення до 120 Гц.

  4. Камери Pro-класу – система з трьома об’єктивами, знімання у форматі ProRAW та ProRes.

  5. До 1 ТБ пам’яті – для зберігання фото, відео та додатків без компромісів.

  6. USB-C порт – швидке передавання даних і заряджання.

  7. Покращена автономність – оптимізоване споживання енергії навіть при високому навантаженні.


Ці характеристики роблять iPhone 16 Pro надійним інструментом як для роботи, так і для творчості, відповідаючи найвищим вимогам сучасних користувачів.

Чому варто купувати у Vodafone


Купуючи Apple iPhone 16 Pro у Vodafone, ви отримуєте не лише флагманський смартфон, а й доступ до ряду переваг, що забезпечують комфортну покупку та надійне обслуговування.

Компанія Vodafone Retail – це офіційний партнер, що працює з перевіреними постачальниками та гарантує легальне походження продукції. Ключові переваги:

  1. Офіційна техніка Apple – усі смартфони сертифіковані для використання в Україні та мають офіційну гарантію.

  2. Швидке оформлення замовлення – замовити техніку можна як у роздрібних магазинах Vodafone, так і онлайн, за кілька хвилин.

  3. Оплата частинами – можливість купити пристрої без значного одноразового навантаження на бюджет.

  4. Програма трейд-ін – обмін старого смартфона на новий iPhone 16 Pro з доплатою. Пристрій приймається після швидкої оцінки.

  5. Акційні пропозиції – постійні знижки на обрані моделі, а також нарахування до 3500 юнітів на мобільний рахунок у рамках національного промо.

  6. Професійна консультація – кваліфіковані спеціалісти допоможуть обрати оптимальну модель та пояснять усі технічні нюанси.

  7. Швидке повернення – прості й зрозумілі умови повернення або обміну товару, без зайвих труднощів.


Vodafone – це сучасний підхід до покупки техніки, поєднання зручності, якості і сервісу, якого ви очікуєте від надійного національного бренду.

Вибирайте інноваційний гаджет у Vodafone та насолоджуйтесь життям з передовими технологіями від Apple.


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Теги: iPhone 16 Pro, айфон, телефон, Vodafone
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