Що робити, якщо ви забули ПІН-код картки





Що таке ПІН-код

Personal Identification Number або скорочено PIN-код — таємна комбінація з 4–6 цифр, що дозволяє підтвердити особу для платіжних операцій. Цей код генерується автоматично, друкується на аркуші в запечатаному конверті й використовується для:



зняття готівки в банкоматах;

оплати покупок у магазинах;

переказів між картками;

онлайн-платежів.

Він захищає картку від несанкціонованого використання, підтверджує згоду на операції та допомагає контролювати витрати. Тому нікому не повідомляйте свій PIN-код та не записуйте його на картці.



Як дізнатися секретний номер

Якщо ви не пам'ятаєте свій код, спочатку перевірте конверт, у якому отримали картку. Там зазвичай друкується PIN-код. Коли цей варіант недоступний, зверніться до банку для ідентифікації особи.



Для власників віртуальних карток процедура відбувається через контактний центр після перевірки особистості. Сучасні банківські застосунки, такі як ZEN.COM, дозволяють бачити ПІН-код просто в налаштуваннях картки.



Що робити, якщо ви забули ПІН-код картки

Коли ви забули код, дійте послідовно за простою схемою:



перевірте всі можливі місця, де могли записати інформацію;

зателефонуйте на гарячу лінію банку або відвідайте відділення;

надайте необхідні дані для ідентифікації (пароль, паспортні дані);

отримайте новий PIN-код через SMS на фінансовий номер.

Зауважте, що банківські працівники не мають доступу до ваших паролів, вони лише ініціюють відправлення нового коду.



Як змінити ПІН-код

Змінювати PIN-код рекомендують завжди, коли є хоча б найменша підозра, що хтось міг його дізнатися. Можна встановити зручний пароль, який легше запам'ятати.



Встановити нову комбінацію ви можете самостійно у будь-який момент, хоча спеціалісти з безпеки пропонують робити це раз на пів року. Змінити ПІН можна, скориставшись банкоматом або мобільним застосунком свого банку.



Не використовуйте очевидні комбінації (дату народження, номер дому та квартири, телефон, послідовні цифри), не записуйте PIN-код на картці або в легкодоступних місцях, не повідомляйте його навіть співробітникам банку.



Захист від шахрайства

Безпека коштів залежить від того, наскільки надійно ви зберігаєте свій PIN-код. Затуляйте цифри рукою під час введення, частіше змінюйте комбінацію та не встановлюйте однакових кодів для різних карток.



Сучасні рішення, як-от платіжні картки ZEN Mastercard® з технологією Digital First, забезпечують додатковий захист. Вони не містять видимої інформації про термін дії, CVC-код чи номер картки, що суттєво ускладнює життя шахраям навіть у разі крадіжки платіжного інструмента.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) — це ваш особистий захист від несанкціонованого доступу до банківської картки. У випадку втрати платіжного інструмента, саме він стає перешкодою для шахраїв. Однак так сталося, що ви забули ПІН-код картки: що робити в такому разі? Не варто панікувати, зараз розберемось.Personal Identification Number або скорочено PIN-код — таємна комбінація з 4–6 цифр, що дозволяє підтвердити особу для платіжних операцій. Цей код генерується автоматично, друкується на аркуші в запечатаному конверті й використовується для:Він захищає картку від несанкціонованого використання, підтверджує згоду на операції та допомагає контролювати витрати. Тому нікому не повідомляйте свій PIN-код та не записуйте його на картці.Якщо ви не пам'ятаєте свій код, спочатку перевірте конверт, у якому отримали картку. Там зазвичай друкується PIN-код. Коли цей варіант недоступний, зверніться до банку для ідентифікації особи.Для власників віртуальних карток процедура відбувається через контактний центр після перевірки особистості. Сучасні банківські застосунки, такі як ZEN.COM, дозволяють бачити ПІН-код просто в налаштуваннях картки.Коли ви забули код, дійте послідовно за простою схемою:Зауважте, що банківські працівники не мають доступу до ваших паролів, вони лише ініціюють відправлення нового коду.Змінювати PIN-код рекомендують завжди, коли є хоча б найменша підозра, що хтось міг його дізнатися. Можна встановити зручний пароль, який легше запам'ятати.Встановити нову комбінацію ви можете самостійно у будь-який момент, хоча спеціалісти з безпеки пропонують робити це раз на пів року. Змінити ПІН можна, скориставшись банкоматом або мобільним застосунком свого банку.Не використовуйте очевидні комбінації (дату народження, номер дому та квартири, телефон, послідовні цифри), не записуйте PIN-код на картці або в легкодоступних місцях, не повідомляйте його навіть співробітникам банку.Безпека коштів залежить від того, наскільки надійно ви зберігаєте свій PIN-код. Затуляйте цифри рукою під час введення, частіше змінюйте комбінацію та не встановлюйте однакових кодів для різних карток.Сучасні рішення, як-от платіжні картки ZEN Mastercard® з технологією Digital First, забезпечують додатковий захист. Вони не містять видимої інформації про термін дії, CVC-код чи номер картки, що суттєво ускладнює життя шахраям навіть у разі крадіжки платіжного інструмента.

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