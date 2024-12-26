Заклади японської кухні в Києві з безкоштовною доставкою. Реклама





У цій добірці ми зібрали 5 закладів, у яких є



We Sushi — сучасний стиль і вивірений смак

Цей заклад цінують за візуальну досконалість і кулінарну точність. We Sushi — це більше, ніж просто їжа: це сервіс, який створює атмосферу ресторану вдома. Порції тут завжди акуратні, риба — свіжа, а упаковка — зручна та естетична.



Ресторан пропонує не тільки дуже смачні суші та роли, а ще й приємні бонуси для своїх клієнтів:



кешбек 5–10% на кожне замовлення;

знижки та акції, що оновлюються щотижня;

безкоштовну доставку при замовленні на суму від 450 грн

We Sushi — чудовий вибір для ділових обідів і романтичної вечері без зайвих клопотів, і ще й можливість повернути частину витрачених коштів!



Япіко — щоденна доставка для активного ритму життя

Япіко — це сервіс, орієнтований на швидкість, доступність і постійну якість. Меню просте, зрозуміле й включає найпопулярніші страви японської кухні: від традиційних ролів до сетів для компаній. А завдяки акціям і зниженим цінам Япіко залишається вигідним варіантом на кожен день.



Online Sushi — швидко, вигідно та з бонусами

Online Sushi — це сервіс доставки японської кухні в Києві, який поєднує зручність, швидкість та вигідні умови для клієнтів. Доставка здійснюється щодня з 9:00 до 22:00 протягом 1,5 години, а на самовивіз діє знижка 20%.



Також знижка 20% на все меню, окрім суші-сетів, можна отримати при замовленні на суму 999 грн. Online Sushi охоплює всі райони Києва, тож цей сервіс стане чудовим вибором для тих, хто цінує якісну японську кухню, вигідні умови та швидку доставку.



Roll Club — різноманіття страв і справжній смак Азії

Roll Club відомий своїм великим асортиментом. Тут знайдуть щось для себе як шанувальники класичних суші, так і ті, хто хоче спробувати щось новеньке. Окрім японської кухні, у меню є фрі, салати та навіть десерти.



Тут постійно діють акції на сети та авторські новинки. Roll Club — це чудовий варіант для вечора з друзями або сімейної вечері, коли хочеться багато і смачно.



Sushi-point — різноманіття смаків для щоденного замовлення

Sushi-point — це популярна доставка японської кухні в Києві з великим вибором ролів, суші, супів і WOK меню. Страви готуються зі свіжих інгредієнтів, а меню регулярно оновлюється сезонними новинками та акційними пропозиціями. При самовивозі діє бонус: обираючи акційну пару ролів, другий отримуєте в подарунок.



Сьогодні замовити якісні суші з безкоштовною доставкою в Києві стало простіше, ніж будь-коли. А якщо ви шукаєте ідеальне співвідношення якості, ціни й бонусів — обов’язково зверніть увагу на We Sushi. Ресторан пропонує не лише смачні роли, а й постійні кешбеки, вигідні акції та прозорі умови доставки. Обирайте, замовляйте й насолоджуйтесь!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Японська кухня давно підкорила серця киян. Її цінують за легкість, свіжість, естетику та витонченість смаку. Особливо приємно, що сьогодні не потрібно йти в ресторан, щоб насолодитися улюбленими ролами — достатньо зробити декілька кліків, і замовлення вже в дорозі.У цій добірці ми зібрали 5 закладів, у яких є безкоштовна доставка суші Київ , що вражають якістю й сервісом.Цей заклад цінують за візуальну досконалість і кулінарну точність. We Sushi — це більше, ніж просто їжа: це сервіс, який створює атмосферу ресторану вдома. Порції тут завжди акуратні, риба — свіжа, а упаковка — зручна та естетична.Ресторан пропонує не тільки дуже смачні суші та роли, а ще й приємні бонуси для своїх клієнтів:We Sushi — чудовий вибір для ділових обідів і романтичної вечері без зайвих клопотів, і ще й можливість повернути частину витрачених коштів!Япіко — це сервіс, орієнтований на швидкість, доступність і постійну якість. Меню просте, зрозуміле й включає найпопулярніші страви японської кухні: від традиційних ролів до сетів для компаній. А завдяки акціям і зниженим цінам Япіко залишається вигідним варіантом на кожен день.Online Sushi — це сервіс доставки японської кухні в Києві, який поєднує зручність, швидкість та вигідні умови для клієнтів. Доставка здійснюється щодня з 9:00 до 22:00 протягом 1,5 години, а на самовивіз діє знижка 20%.Також знижка 20% на все меню, окрім суші-сетів, можна отримати при замовленні на суму 999 грн. Online Sushi охоплює всі райони Києва, тож цей сервіс стане чудовим вибором для тих, хто цінує якісну японську кухню, вигідні умови та швидку доставку.Roll Club відомий своїм великим асортиментом. Тут знайдуть щось для себе як шанувальники класичних суші, так і ті, хто хоче спробувати щось новеньке. Окрім японської кухні, у меню є фрі, салати та навіть десерти.Тут постійно діють акції на сети та авторські новинки. Roll Club — це чудовий варіант для вечора з друзями або сімейної вечері, коли хочеться багато і смачно.Sushi-point — це популярна доставка японської кухні в Києві з великим вибором ролів, суші, супів і WOK меню. Страви готуються зі свіжих інгредієнтів, а меню регулярно оновлюється сезонними новинками та акційними пропозиціями. При самовивозі діє бонус: обираючи акційну пару ролів, другий отримуєте в подарунок.Сьогодні замовити якісні суші з безкоштовною доставкою в Києві стало простіше, ніж будь-коли. А якщо ви шукаєте ідеальне співвідношення якості, ціни й бонусів — обов’язково зверніть увагу на We Sushi. Ресторан пропонує не лише смачні роли, а й постійні кешбеки, вигідні акції та прозорі умови доставки. Обирайте, замовляйте й насолоджуйтесь!

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