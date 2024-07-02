Через травневі заморозки на Волині вимерзли поля з полуницею

Заморозки до -5°С в першій декаді місяця суттєво вплинуть на врожай ранніх сортів полуниці.



Про це розповіла завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олена Кондратчук, пише



"Для полуниці це несприятливі умови, тому що вона витримує лише до -3° і коли вона у фазі цвітіння або бутонізації, вона може загинути. Друга декада добігає кінця і вона буде навіть ще холоднішою, тому що в нормі мало б бути +14°тепла, а у нас 9-8°", — зазначила синоптикиня.



"Мала бути гарна ягода"



В одному з господарств у селі Романів, що на Волині, через холодну погоду вимерзло три з половиною гектари цвіту полуниці. Це 85% засадженого поля, розповіла господиня Катерина Хомяк.



Волинянка на чотирьох гектарах поля вирощує різні сорти полуниці. Цією ягодою займається 10 років. Каже: така кількість насаджень вимерзла вперше.







"Ягода першорічка, дев’ять квітоносів, це мала бути велика, гарна ягода, бо перший рік вона дуже гарно родить, а так як всі квітоноси повністю чорні, вже нічого не буде, вже їх можна позривати і все", — говорить господиня.



Щоліта свій врожай полуниці Катерина Хомяк збуває на ринках. Цього року, каже, заробітку не буде. Усі сподівання господиня тепер покладає на ремонтантні сорти, які плодоносять упродовж року. Їх волинянка висадила біля хати два тижні тому з теплиці.



Перший врожай з полуниці ремонтантних сортів господиня планує зібрати в липні.



Скільки коштує полуниця



Сезон полуниці на одному з луцьких ринків стартував три тижні тому, розповіла продавчиня Галина Колінько. На прилавках — переважно закарпатська, волинської мало. Зі слів жінки, ціни, порівняно з минулим роком, не надто змінилися.



"Полуниця коштує від 200 до 180 – 170 гривень. — говорить продавчиня. Була трошки вищою, потім трошки впала і знову піднялася, тому що холодно і все іде в ціні. Перша полуниця завжди дорога, але в тих роках якось вона падала, а тут навпаки".



Колега Галини, продавчиня Лілія Шрамко продає полуницю по 180 гривень за кілограм. Іноді, каже жінка, покупці обурюються такій ціні.



"Ціна, все-таки, досить висока. Щоб не лякалися люди, то ми на ціннику пишемо 18 гривень за 100 грам полуниці", — ділиться продавчиня.



Довідково:



За даними обласного гідрометеоцентру у ніч на суботу, 24 травня, на Волині знову очікується проходження холодного атмосферного фронту. На вихідних прогнозують похолодання до 4-8° тепла вночі та 11-16° вдень, а також значні дощі, грози і подекуди град.



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