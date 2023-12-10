На Волині лишилося тільки 5 доз сироватки від ботулізму: деталі
Сьогодні, 09:09
Станом на кінець червня на Волині залишилося п'ять доз сироватки, яку вводять хворим у випадку підозри чи підтвердження захворювання на ботулізм.
Про це пише Суспільне.
Сироватку зберігають у Волинській обласній інфекційній лікарні, розповіла у коментарі директорка комунального підприємства Любов Серба.
"Дві останні сироватки забрали з центру контролю профілактики хвороб. Ми мали три, ще дві забрали. Всього в нас є п'ять доз на залишку. Якщо закінчиться сироватка, то подаємо заявки і вирішуємо питання, де її взяти", — сказала очільниця медзакладу.
На ботулізм може захворіти і дитина, і дорослий
Цього року, за словами Любові Серби, в обласній інфекційній лікарні від ботулізму лікувалися двоє волинян. Статі, віку та місця проживання пацієнтів не назвала.
"Це два різні випадки, не пов'язані між собою. Їм була введена протиботулінічна сироватка і вони залишились живі, — говорить директорка. — На сьогодні вже одна людина виписана, друга — до виписки готується. У нас випадків, що люди помирали, не було".
Любов Серба додає: лікування від ботулізму є дороговартісним, але держава безплатно забезпечує медичні заклади спеціальними препаратами. Тому наголошує: волиняни мають обережно вживати домашні консерви, в'ялені та копчені продукти.
"Це захворювання немає якоїсь специфічності щодо статі чи віку. Все залежить від того, в якій дозі і в який організм попаде збудник. Це може бути і дитина, і дорослий. Тому рекомендація усім щодо термічної обробки консерв чи паштетів. Люди можуть самі запобігти хворобі", — каже директорка інфекційної лікарні.
Коли востаннє Волинь отримувала сироватку від ботулізму
У 2025 році на Волині зареєстровано два випадки ботулізму. Торік їх було три, усі недужі отруїлися домашньою консервацією, розповіла у коментарі завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Беата Серватович.
Востаннє, з її слів, ботулінічний антитоксин (сироватка) в область надходив у вересні 2023 року.
"Тоді Волинь отримала 11 флаконів, тобто 11 доз. Та сироватка, що залишилася в області, ще з тієї поставки. Цього достатньо наразі, зважаючи на поодинокі випадки захворювання в області", — говорить Беата Серватович.
Обласний центр контролю та профілактики хвороб відправив запит про потреби у сироватці від ботулізму у МОЗ України. Коли й скільки доз надійде на Волинь — поки невідомо.
Що таке ботулізм
Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.
Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).
Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м'ясних та грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва;
- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
- якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
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Про це пише Суспільне.
Сироватку зберігають у Волинській обласній інфекційній лікарні, розповіла у коментарі директорка комунального підприємства Любов Серба.
"Дві останні сироватки забрали з центру контролю профілактики хвороб. Ми мали три, ще дві забрали. Всього в нас є п'ять доз на залишку. Якщо закінчиться сироватка, то подаємо заявки і вирішуємо питання, де її взяти", — сказала очільниця медзакладу.
На ботулізм може захворіти і дитина, і дорослий
Цього року, за словами Любові Серби, в обласній інфекційній лікарні від ботулізму лікувалися двоє волинян. Статі, віку та місця проживання пацієнтів не назвала.
"Це два різні випадки, не пов'язані між собою. Їм була введена протиботулінічна сироватка і вони залишились живі, — говорить директорка. — На сьогодні вже одна людина виписана, друга — до виписки готується. У нас випадків, що люди помирали, не було".
Любов Серба додає: лікування від ботулізму є дороговартісним, але держава безплатно забезпечує медичні заклади спеціальними препаратами. Тому наголошує: волиняни мають обережно вживати домашні консерви, в'ялені та копчені продукти.
"Це захворювання немає якоїсь специфічності щодо статі чи віку. Все залежить від того, в якій дозі і в який організм попаде збудник. Це може бути і дитина, і дорослий. Тому рекомендація усім щодо термічної обробки консерв чи паштетів. Люди можуть самі запобігти хворобі", — каже директорка інфекційної лікарні.
Коли востаннє Волинь отримувала сироватку від ботулізму
У 2025 році на Волині зареєстровано два випадки ботулізму. Торік їх було три, усі недужі отруїлися домашньою консервацією, розповіла у коментарі завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Беата Серватович.
Востаннє, з її слів, ботулінічний антитоксин (сироватка) в область надходив у вересні 2023 року.
"Тоді Волинь отримала 11 флаконів, тобто 11 доз. Та сироватка, що залишилася в області, ще з тієї поставки. Цього достатньо наразі, зважаючи на поодинокі випадки захворювання в області", — говорить Беата Серватович.
Обласний центр контролю та профілактики хвороб відправив запит про потреби у сироватці від ботулізму у МОЗ України. Коли й скільки доз надійде на Волинь — поки невідомо.
Що таке ботулізм
Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.
Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).
Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м'ясних та грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва;
- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
- якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
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