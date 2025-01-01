Головний дзвонар монастиря на Волині вже третій рік служить у ЗСУ

Ігор Чвіль на позивний "Бабай". У цивільному житті чоловік – головний дзвонар Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря.



Про це інформує



Військовослужбовець розповів: щойно приїхав з зони бойових дій додому, відразу прийшов до храму.



До війни обробляв 35 гектарів землі



Ігор Чвіль — родом з села Жидичин. Після закінчення інституту працював в колгоспі, потім у водоканалі та пекарні.



"Далі життя потягнуло до землі. І з 2008 до 2023 року, поки не мобілізували, працював на землі. Працював сам на себе, обробляв 35 гектарів землі. Вся сім’я працювала, мама з татом ще живі", — пригадує волинянин.



У чоловіка — дружина, двоє дітей та внук. Говорить: був непридатним до військової служби у мирний час. У 2023 році взяв повістку, поїхав у військкомат, але дозволили повернутися додому посіяти пшеницю.



"Віддав землі половину, але ще 15 га лишилося. 20 липня кручу комбайна їхати в поле, дзвонять з військкомату явитися з паспортом за бойовою повісткою. Добре, що хлопці-жидичани не дали пропасти. Я пішов служити, пшениця достигла і за день змолотили все", — говорить Ігор Чвіль.



"Туди легко попасти, звідти тяжко вийти"



У війську волинянин служить на посаді сержанта матеріального забезпечення.



"Посада тилова, але від цього служба не легша. Це дбати, щоб рота була вдягнута, нагодована, забезпечена, — каже. — Дуже багато бумажної роботи за комп’ютером. Я сердечнік і гіпертонік, багато не наскачеш. Але що зробиш — мусиш тянути. Туди легко попасти, звідти тяжко вийти".



Ігор Чвіль має позивний "Бабай". Каже: отримав його завдяки дружині.





"Потрапив в госпіталь, завів бороду, бо там вітри холодні, лице обвітрюється. Дружина з сім’єю приїхали до мене і каже: так заріс, як бабай. Ну все, кажу, так значить — бабай", — пригадує боєць.



"Дзвіниця – це все одно що церковний хор"



На дзвіниці у Жидичинському монастирі волинянин дзвонив вісім років. Перші навички дзвоніння Ігор Чвіль перейняв ще у дитинстві у діда Петра, який був старостою в церкві.



"Я з першого класу ходив з ним перед святами на дзвіницю. Суха тепла погода, дзвониш по-одному, тільки дощ – вони відсиріли, мусиш підстроюватися. Мороз: то дзвіницю треба розігріти, роздзвонити. Дзвіниця — це все одно що церковний хор: голоси є альти, є баси і багато нюансів", — говорить дзвонар Ігор.



З початком повномасштабної війни чоловік почав навчати дзвонарству Назара, який був паламарем.



"Було таке відчуття, що піду, тому передавав знання. Зараз, бачу, Назар вже назбирав хлопців, учить дзвонити, — розповідає боєць. — Є така задумка — зробити Жидичинську дзвонарську школу. Бо це місце дуже намолене, найдревніший монастир України. І завжди, де б не був, сюди тягне назад".



Військовослужбовець з Волині Ігор Чвіль мріє про закінчення війни та повернення додому, до сім’ї. Додає: роки дають своє, хочеться тиші та спокою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У відпустку з війни у рідне село Жидичин повернувся 51-річний захисникна позивний "Бабай". У цивільному житті чоловік – головний дзвонарПро це інформує Суспільне Військовослужбовець розповів: щойно приїхав з зони бойових дій додому, відразу прийшов до храму.Ігор Чвіль — родом з села Жидичин. Після закінчення інституту працював в колгоспі, потім у водоканалі та пекарні."Далі життя потягнуло до землі. І з 2008 до 2023 року, поки не мобілізували, працював на землі. Працював сам на себе, обробляв 35 гектарів землі. Вся сім’я працювала, мама з татом ще живі", — пригадує волинянин.У чоловіка — дружина, двоє дітей та внук. Говорить: був непридатним до військової служби у мирний час. У 2023 році взяв повістку, поїхав у військкомат, але дозволили повернутися додому посіяти пшеницю."Віддав землі половину, але ще 15 га лишилося. 20 липня кручу комбайна їхати в поле, дзвонять з військкомату явитися з паспортом за бойовою повісткою. Добре, що хлопці-жидичани не дали пропасти. Я пішов служити, пшениця достигла і за день змолотили все", — говорить Ігор Чвіль.У війську волинянин служить на посаді сержанта матеріального забезпечення."Посада тилова, але від цього служба не легша. Це дбати, щоб рота була вдягнута, нагодована, забезпечена, — каже. — Дуже багато бумажної роботи за комп’ютером. Я сердечнік і гіпертонік, багато не наскачеш. Але що зробиш — мусиш тянути. Туди легко попасти, звідти тяжко вийти".Ігор Чвіль має позивний "Бабай". Каже: отримав його завдяки дружині."Потрапив в госпіталь, завів бороду, бо там вітри холодні, лице обвітрюється. Дружина з сім’єю приїхали до мене і каже: так заріс, як бабай. Ну все, кажу, так значить — бабай", — пригадує боєць.На дзвіниці у Жидичинському монастирі волинянин дзвонив вісім років. Перші навички дзвоніння Ігор Чвіль перейняв ще у дитинстві у діда Петра, який був старостою в церкві."Я з першого класу ходив з ним перед святами на дзвіницю. Суха тепла погода, дзвониш по-одному, тільки дощ – вони відсиріли, мусиш підстроюватися. Мороз: то дзвіницю треба розігріти, роздзвонити. Дзвіниця — це все одно що церковний хор: голоси є альти, є баси і багато нюансів", — говорить дзвонар Ігор.З початком повномасштабної війни чоловік почав навчати дзвонарству Назара, який був паламарем."Було таке відчуття, що піду, тому передавав знання. Зараз, бачу, Назар вже назбирав хлопців, учить дзвонити, — розповідає боєць. — Є така задумка — зробити Жидичинську дзвонарську школу. Бо це місце дуже намолене, найдревніший монастир України. І завжди, де б не був, сюди тягне назад".Військовослужбовець з Волині Ігор Чвіль мріє про закінчення війни та повернення додому, до сім’ї. Додає: роки дають своє, хочеться тиші та спокою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію