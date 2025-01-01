Де на Волині працюватимуть резиденції Святого Миколая: перелік

резиденції Святого Миколая — локації, де дітей зустрічатимуть і розважатимуть персонажі.



Луцьк



До 7 грудня в Палаці культури міста Луцька діятиме резиденція Святого Миколая запрацювала, повідомили в міській раді. В одному з залів оформили фотозону, де на дітей чекатиме Чудотворець.



"Щодня у затишній залі будуть збиратися діти, щоб побачити театралізоване дійство, пограти в ігри, виконати веселі завдання, поспілкуватися та зробити фото біля тематичних декорацій", — зазначили організатори.



Відвідування резиденції безплатне. Для участі потрібно попередньо зареєструватися за номером телефону (095) 319 40 47.



Крім Палацу культури, також діють резиденції Святого Миколая у селах Жидичин і Рокині Луцької територіальної громади.



Ще одна "Резиденція Святого Миколая" в укритті в Луцьку діятиме 5-7 грудня. Вона запрацювала у 2022 році. Локація розташована у підземеллі старовинного монастиря, а саме в артгалереї "Образ", що на проспекті Волі, 2, зазначили в Луцькому міському молодіжному центрі.



"З найперших кроків Ви потрапляєте в атмосферу магії та зимової казки. Ви зможете поспілкуватися зі Святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати свій лист з побажаннями. Миколай та його помічники радо приймуть кожного гостя та гостю", — сказано в дописі організаторів у Facebook.



Резиденція діятиме з 14:00 до 20:00 впродовж трьох днів. Для груп від 5 до 15 дітей необхідно попередньо зареєструватися, обравши дату та час за цим посиланням. Кількість груп на день обмежена.



Вхід вільний (донат на ЗСУ вітається). Вікових обмежень немає. Для детальної інформації організатори просять телефонувати за цим номером (095) 155 82 27.



Нововолинськ



У міському парку культури і відпочинку Нововолинська організували "Різдвяне містечко", де до 6 грудня працюватиме "Будиночок Святого Миколая", повідомили у відділі культури міської ради.



Резиденції Чудотворця в Нововолинську працюватиме щоденно з 16:00 до 20:00.



"Різдвяне містечко" діятиме впродовж різдвяних і новорічних свят. Для дітей та дорослих на локації діє фотозона, декорації, працює ярмарок майстрів та фудкорти.



Вхід вільний (вітається донат на ЗСУ). Жителів міста просять долучитися до збору коштів на підтримку 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади, у якій служать захисники з Нововолинської громади.



Також 4 грудня діятиме одноденна резиденція Святого Миколая у селі Будятичі, на вулиці Іваничівське шосе, 6. Це заклад харчування поблизу Нововолинська, повідомляють організатори у Facebook. Змішана різновікова група запланована на 14:00, група для дітей від 1 до 5 років — на 17:00.



Для дітей передбачена розважальна програма тривалістю 1,5 години за участі персонажів святого Миколая з янголами, аквагрим, майстерклас із виготовлення іграшки на ялинку та фотозона.



Участь платна, діє попередній запис за номером телефону (096) 877 63 81.



Володимир



У місті Володимирі одноденна резиденція Святого Миколая буде діяти 5 грудня закладі харчування на вулиці Ковельській, 59, повідомляють організатори у Facebook. Змішана різновікова група запланована на 14:00, група для дітей від 1 до 5 років — на 17:00.



Для дітей передбачена розважальна програма тривалістю 1,5 години за участі персонажів святого Миколая з янголами, аквагрим, майстерклас із виготовлення іграшки на ялинку та фотозона. Участь платна, діє попередній запис за номером телефону (096) 877 63 81.



Ще одна одноденна резиденція Святого Миколая у Володимирі запрацює 6 грудня о 12:00 у фоє Центру культурних послуг, що на вулиці Данила Галицького, 7, поінформували у міському відділі культури і мистецтва. На дійство запрошують дітей та дорослих. Вхід вільний.



Цього ж дня о 16:00 в парку "Слов’янський" у Володимирі відбудеться відкриття новорічної ялинки.



Ковель



У бібліотеці для дітей Ковельської територіальної громади, що на вулиці Олени Пчілки, 13, запрацює резиденція Святого Миколая, розповіла в коментарі директорка закладу Олена Горнік.



Урочисте відкриття відбудеться 6 грудня о 12:00. Також на дітей чекатиме театралізоване дійство — ігрова інтерактивна програма разом з акторами театру-студії "10 ряд 10 місце". Резиденція діятиме з 12:00 до 16:00 щоденно до 12 грудня включно.



