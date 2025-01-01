Freezvon для eCommerce





Проблеми eCommerce з телефонією

Багато інтернет-магазинів досі використовують застарілі або обмежені телефонні системи, що призводить до втрат продажів. Основні проблеми:



втрачені дзвінки в пікові години

відсутність черг і автовідповідача

неможливість контролювати роботу менеджерів

складність масштабування під акції та сезонний попит

У результаті клієнт не додзвонюється і просто йде до конкурента.



Як Freezvon зменшує втрачені дзвінки

Freezvon пропонує eCommerce VoIP, адаптований під потреби інтернет-магазинів, де швидкість і доступність критичні.



Запис розмов

Запис дзвінків дозволяє:



аналізувати типові запитання клієнтів

контролювати якість продажів

навчати нових співробітників

Для керівника відділу продажів це інструмент прямого впливу на конверсії

.

Черги

Функція черги дзвінків гарантує, що клієнт не почує «зайнято». Навіть у період високого навантаження система:



ставить дзвінок у чергу

рівномірно розподіляє виклики

зберігає контакт з клієнтом

Це значно скорочує кількість пропущених звернень.



Інтеграції CRM

CRM інтеграції з телефонією Freezvon дають можливість:



бачити картку клієнта ще до відповіді

зберігати історію дзвінків

автоматизувати роботу відділу продажів

Менеджери витрачають менше часу на рутину і більше — на продаж.



Кейс магазину з України

Український інтернет-магазин електроніки стикався з великою кількістю пропущених дзвінків під час акцій. Після підключення телефонії Freezvon для магазину було налаштовано черги, запис

дзвінків та інтеграцію з CRM.



Результати за перші 2 місяці:



суттєве зменшення втрачених дзвінків

зростання конверсії замовлень

кращий контроль роботи менеджерів

Магазин зміг обробляти більше звернень без збільшення штату.



Чому Freezvon підходить для eCommerce

Freezvon дозволяє інтернет-магазинам:



обробляти всі дзвінки без втрат

масштабувати телефонію під сезонні піки

аналізувати роботу відділу продажів

покращувати клієнтський досвід

Це не просто телефонія, а повноцінний інструмент для росту eCommerce-бізнесу.



Висновок

Для інтернет-магазину стабільна та розумна телефонія напряму впливає на продажі. Freezvon допомагає зменшити кількість втрачених дзвінків, підвищити ефективність команди та збільшити прибуток без складних технічних рішень.

