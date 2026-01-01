Біля Луцька будують перші в Україні багатоповерхівки на теплових насосах

Олександр Князєв – власник компанії «Сімейна Фортеця», став першим забудовником в Україні, який «поставив» свої багатоповерхівки на автономні теплові насоси.



Йдеться про престижний



Теплові насоси зазвичай використовують лише для приватних будинків, адже їхнє встановлення надзвичайно дороговартісне, але це – вклад і вигода на роки вперед.



«Ми перші в Україні вирішили поставити теплові насоси для багатоповерхівок. Це виважене рішення, яке ми прийняли заради наших людей. Це важче, набагато, але й налагодивши усі процеси, ми зрозуміли, що відтепер – це перевага наших жителів. «Сімейна Фортеця» завжди думає про безпеку і комфорт людей», – розповів забудовник Олександр Князєв.

Ексклюзивний житловий комплекс «От Кутюр»

Як теплові насоси роблять життя простішим для жителів «Сімейної Фортеці»

Поки сила природи дає нам свій ресурс – теплові насоси «Сімейної Фортеці» працюють.



Як це – розказуємо.



Для того, щоб теплові насоси працювали і забезпечували теплом та прохолодою квартири, їм потрібен грунт і електроенергія. Тобто, просто завдяки силі землі у вашій оселі від «Сімейної Фортеці» буде тепло взимку, а влітку – прохолодно.



«Ми плануємо впровадити взагалі абсолютно автономну систему теплових насосів, коли вони живляться не електроенергією, а сонячними батареями. В нас є вже аналогічний успішний кейс, але в планах – зробити так на усіх будинках «От Кутюр», – розповів власник компанії Олександр Князєв.



А ще – у вас буде гаряча вода незалежно від графіків відключень водоканалу. До того ж, теплові насоси абсолютно екологічні і не виділяють ніяких шкідливих викидів у повітря. Природа силу віддає, а натомість не отримує ніякої шкоди – це «екофрендлі».



Ваші комунальні платежі «полегшають». Адже, ви не платитимете шалені суми за автономне, або ба більше – за централізоване опалення. Теплові насоси, – звісно, дороге рішення для забудовника, але надзвичайна перевага для жителів. За підрахунками забудовника, жителі комплексів «От Кутюр» та «Гордість» платитимуть орієнтовно в два рази менше за комунальні послуги, ніж жителі «звичайних» багатоповерхівок. До того ж, ви не будете залежати від підвищень цін на газ.



Витривалість теплових насосів – це ще одна з численних переваг для користувачів. Вони не потребують заміни щонайменше 15, а то й 25 років. Насоси збудовані таким чином, що навіть, якщо раз у 15 років виникають поломки, їх можна легко усунути, не розбираючи конструкції і не демонтовуючи її. Легкі, рухомі елементи швидко замінюються за потреби, а жителі не відчувають дискомфорту, як от від довготривалих ремонтів водоканалів, або ж котелень.

Житловий комплекс «Гордість»

«Ми вдосконалюємо систему теплових насосів, ми постійно над цим працюємо. В кожному новому будинку ця система ставатиме кращою, але й наші перші будинки вже працюють на теплових насосах. Хочемо донести, що доведемо роботу теплових насосів у кожній оселі до досконалості», – розповів власник компанії Олександр Князєв.



«Сімейна Фортеця» – перша компанія в Україні, яка будує багатоповерхівки на теплових насосах. Тож, купуючи житло від цього забудовника, ви будете забезпечені теплом, прохолодою та гарячою водою за замовчуванням, адже про вас вже потурбувалися.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. – власник компанії «Сімейна Фортеця», став першим забудовником в Україні, який «поставив» свої багатоповерхівки на автономні теплові насоси.Йдеться про престижний житловий комплекс «От Кутюр» та житловий район «Гордість ». У квартирах цих ЖК тепло та гаряча вода не залежать від наявності газу в сховищах, а лише від наявності «землі під ногами» та електроенергії. Теплові насоси забирають тепло від ґрунту і перетворюють його на тепло, або ж – прохолоду, позбавляючи власників квартир потреби встановлювати кондиціонери. В будинках «Гордість» та «От Кутюр» завжди буде тепло взимку, а влітку – прохолодно.Теплові насоси зазвичай використовують лише для приватних будинків, адже їхнє встановлення надзвичайно дороговартісне, але це – вклад і вигода на роки вперед. «Сімейна Фортеця» зробила крок уперед і подбала і про комфорт родин, які оберуть житло від цього забудовника, і про економію на комунальних рахунках.«Ми перші в Україні вирішили поставити теплові насоси для багатоповерхівок. Це виважене рішення, яке ми прийняли заради наших людей. Це важче, набагато, але й налагодивши усі процеси, ми зрозуміли, що відтепер – це перевага наших жителів. «Сімейна Фортеця» завжди думає про безпеку і комфорт людей», – розповів забудовник Олександр Князєв.Поки сила природи дає нам свій ресурс – теплові насоси «Сімейної Фортеці» працюють.Як це – розказуємо.Для того, щоб теплові насоси працювали і забезпечували теплом та прохолодою квартири, їм потрібен грунт і електроенергія. Тобто, просто завдяки силі землі у вашій оселі від «Сімейної Фортеці» буде тепло взимку, а влітку – прохолодно.«Ми плануємо впровадити взагалі абсолютно автономну систему теплових насосів, коли вони живляться не електроенергією, а сонячними батареями. В нас є вже аналогічний успішний кейс, але в планах – зробити так на усіх будинках «От Кутюр», – розповів власник компанії Олександр Князєв.А ще – у вас буде гаряча вода незалежно від графіків відключень водоканалу. До того ж, теплові насоси абсолютно екологічні і не виділяють ніяких шкідливих викидів у повітря. Природа силу віддає, а натомість не отримує ніякої шкоди – це «екофрендлі».Ваші комунальні платежі «полегшають». Адже, ви не платитимете шалені суми за автономне, або ба більше – за централізоване опалення. Теплові насоси, – звісно, дороге рішення для забудовника, але надзвичайна перевага для жителів. За підрахунками забудовника, жителі комплексів «От Кутюр» та «Гордість» платитимуть орієнтовно в два рази менше за комунальні послуги, ніж жителі «звичайних» багатоповерхівок. До того ж, ви не будете залежати від підвищень цін на газ.Витривалість теплових насосів – це ще одна з численних переваг для користувачів. Вони не потребують заміни щонайменше 15, а то й 25 років. Насоси збудовані таким чином, що навіть, якщо раз у 15 років виникають поломки, їх можна легко усунути, не розбираючи конструкції і не демонтовуючи її. Легкі, рухомі елементи швидко замінюються за потреби, а жителі не відчувають дискомфорту, як от від довготривалих ремонтів водоканалів, або ж котелень.«Ми вдосконалюємо систему теплових насосів, ми постійно над цим працюємо. В кожному новому будинку ця система ставатиме кращою, але й наші перші будинки вже працюють на теплових насосах. Хочемо донести, що доведемо роботу теплових насосів у кожній оселі до досконалості», – розповів власник компанії Олександр Князєв.«Сімейна Фортеця» – перша компанія в Україні, яка будує багатоповерхівки на теплових насосах. Тож, купуючи житло від цього забудовника, ви будете забезпечені теплом, прохолодою та гарячою водою за замовчуванням, адже про вас вже потурбувалися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію