«Хочу стати містком між цивільними та військовими». Історія психологині 110-ї бригади ЗСУ

Військовослужбовиця(прізвище не вказуємо на її прохання) добровільно долучилася до 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка восени 2025 року. Вона зайняла посаду сержанта Служби соціального супроводу бригади «Плече Марка», яка займається психологічною та іншою підтримкою військовослужбовців.Про те, як Оксана залишила 10 років життя у Варшаві позаду, щоб піти в ЗСУ, про пошуки свого місця в армії та важливість роботи Служби супроводу, вона розповіла в інтерв’ю волинській журналістціЯ планувала долучитися ще у 2022 році. У моїй родині багато військових: двоюрідні, троюрідні брати, а також мій рідний брат. Він служив в АТО, потім працював у поліції. Коли почалася повномасштабна війна, поліцію залучили однією з перших.Мене це дуже мучило. Я казала братові: «Можливо, я приїду? Буду щось робити, волонтерити, допомагати хлопцям... Душа туди тягнеться». Але він відповідав категорично: «Ні, сиди там і роби що хочеш, тільки нікуди не рипайся».Я тоді жила і працювала в Польщі вже десять років.І я вирішила піти іншим шляхом. Я давно планувала отримати психологічну освіту, хоча моя перша освіта – банківська справа. Розпочала навчання: пройшла одні курси, отримала диплом, потім стала сертифікованою консультанткою з військової психології. Згодом вирішила здобути другу магістерську освіту. І ось, коли я вже мала певну базу, брат сказав: «Оксано, ти ж вивчилася, маєш освіту – тепер можеш працювати з військовими».Я радилася з ним, як краще все організувати. Я прекрасно розумію, що після нашої перемоги психологи будуть надзвичайно потрібні. Мені хотілося побути в цій сфері вже зараз, відчути те, що відчувають військові, побачити їхню поведінку. Звісно, я не зможу відчути все точно так само, як вони, але хочу, щоб вони мені довіряли. Коли військові повернуться додому, неминуче виникатимуть конфлікти на кшталт: «я служив, а ти ні», «я був там, а ти за кордоном». Мені хочеться бути містком між військовими та цивільними, зробити бодай щось для цього порозуміння. У мене нещодавно якраз було вручення магістерського диплому.Тернопільський національний педагогічний університет, факультет педагогіки та психології. Ось така моя історія. І далі я вирішила долучитися до лав ЗСУ, хоча це було непросто, бо жінок беруть неохоче. Я розсилала резюме всюди через Work.ua та Robota.ua.Ні, він просто був згоден з моїм вибором, і це все. Я хотіла потрапити в нашу Тернопільську бригаду, але там на той момент жінок не набирали. Згодом мені зателефонували рекрутери й запропонували посаду в Службі супроводу в 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Так я туди й потрапила.З 15 листопада. Тоді я ще продовжувала навчання. Захищала магістерську роботу 19 грудня. Бригада пішла мені назустріч і дозволила завершити навчання, хоча я вже офіційно служила. Для мене і для бригади було дуже важливо — мати професійне підтвердження кваліфікації.Ще ні, це попереду. Через навчання на це просто не було часу.Так, мені справді пощастило. Зараз я працюю в Службі супроводу “Плече Марка”. Що ми робимо? Відвідуємо поранених, готуємо для них пакунки. Ось нещодавно я супроводжувала військових на психологічне відновлення у Марійський духовний центр у Зарваниці. Вони задоволені, і це – найголовніше.Якщо чесно, для мене все було новим, і я перебуваю у певному захваті. Цікаво, що буде далі. Людей дивувало, що я повернулася з-за кордону, щоб піти в армію, коли багато хто навпаки прагне виїхати. Але я відчуваю, що я на своєму місці. До мене дуже гарно ставляться, жодного негативу я не відчула. Поки що не можу сказати, чи розвиватиму в армії всю подальшу кар'єру, тому пройшло замало часу, але підтримку та важливість соціальної реабілітації відчуваю гостро.Є і жінки, і чоловіки. Є ті, хто безпосередньо воював. Люди різні. Мені сказали, що мене взяли через високу мотивацію.Моя племінниця пішла у 19 років, зараз вона операторка дронів і ні про що не шкодує. Я б пішла ще у 2022-му, але тоді слухала брата. Я вдячна батькам і братові за підтримку, хоча вони дуже переживають. Це був мій свідомий вибір – залишити Варшаву після 10 років життя там.Я люблю Україну. У Варшаві мені було добре, я працювала в обмінному пункті в центрі міста, але відчувала, що це не те. Я постійно донатила, вела сторінку у Facebook (у мене близько 5 тисяч підписників), допомагала різним бригадам, поширювала збори у закордонних групах. Це працювало.На початку війни поляки були неймовірними, дуже допомагали, зробили безкоштовний транспорт. З часом війна почала відходити на другий план, люди призвичаїлися, знайшли роботу. Але я не скажу нічого поганого, бо вони дуже багато зробили: давали безкоштовне житло, забезпечували матерів і дітей. Звісно, трапляються різні люди, хтось може бути нервовим, але загалом ми маємо бути вдячними. Я навіть зустрічала поляків, які волонтерили на Донбасі ще до 2022 року.По-перше, я допомагаю з рапортами, щоб хлопці швидше отримували державне забезпечення. Це паперова робота, яку треба зробити правильно. Також ми відвідуємо поранених. Перед Новим роком я обдзвонювала мам загиблих героїв та тих, хто зник безвісти, ми готували подарунки для їхніх дітей. Служби супроводу з’явилися нещодавно, і це дуже потрібна ініціатива. Найбільший виклик зараз – це бюрократія та впорядкування документів.Так. Зарваниця для всіх стала місцем сили. Там тиша, ліс, прекрасні храми. З нами був чудовий священник, який сам служив в АТО і є психологом. Програма була насичена: молитви, тренінги, арт-терапія. Я бачила, як хлопці розслаблялися, відкривалися. Навіть мами хлопців, що зникли безвісти, змогли трохи відпочити, хоча вони чіпляються за кожну крихту інформації про своїх синів. Вечорами ми грали в теніс, більярд. Це комплексне відновлення – природа, джерельна вода, спокійне ставлення персоналу. Хлопцям дуже сподобалося, вони навіть подарували мені тубус із цукерками, що мене дуже розчулило.Продовжувати опікуватися пораненими, розвивати цивільно-військові відносини, спілкуватися з родинами полонених. Це важка робота, бо рідні виснажені невідомістю, але вони живуть надією.Тільки взаємна підтримка та розуміння можуть щось змінити. Цивільні мають адаптуватися до того, що триває війна. Потрібна повага. Ми сидимо тут лише завдяки тим, хто на фронті. Побратими часто бережуть мою психіку і не розповідають усіх жахів, які вони пережили. Вони мудрі люди.Я навіть магістерську писала на тему самооцінки та реабілітації демобілізованих військових. Мої дослідження показали, що все не так безнадійно, як іноді здається. Середня самооцінка в нормі, військові – молодці, ми не дарма стоїмо стільки років.Так, просто казали: «Жінок не беремо». Без пояснень. Можливо, вважали, що нам там нема чого робити. Але кожна бригада має свої правила. Я навіть коли в Польщі була, пробувала подаватися онлайн, не розуміючи тоді, що служба в армії неможлива дистанційно. Тоді я ще вагалася. Але я повернулася, бо психологія і допомога військовослужбовцям – ось де мій характер проявляється найкраще.Жіноча форма є, але іноді виникають проблеми з розмірами. Коли я призивалася в листопаді, мого розміру просто не було в наявності. Але загалом служба супроводу розвивається. У нас і начальниця служби – жінка, яка служить з 2021 року.Важливо розуміти, що в армії є багато різних посад: штабні працівники, водії, юристи. Не всіх одразу кидають в окопи. Там мають бути навчені люди, а такі як я на «нулі» тільки заважали б. Я знайшла своє місце через рекрутинг, де чітко знала, чим буду займатися.Я намагаюся не говорити на ці теми. Скільки людей – стільки думок, а політичні суперечки лише забирають сили. Навіть якщо буде якась угода, війна в душах не закінчиться швидко. Психологи потрібні саме для того, щоб допомогти пережити ці наслідки. Цивільним психологам іноді важко зрозуміти специфіку, бо військовий психолог має працювати за принципом «тут і зараз», не завжди занурюючись у глибокі травми минулого під час служби. Глибока робота буде вже після перемоги.