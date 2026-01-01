10 хвилин від Луцька, але біля лісу: розповідаємо про ексклюзивні хай-тек будинки





Власний будинок – це завжди про простір і тишу, велику територію і камерність атмосфери. Територія, де ви сам собі господар, можете втілювати усі свої плани, будувати цілі, створювати свій антураж, займатися садівництвом, проводити теплі літні вечори на своєму ґанку чи активні зимові дні з родиною за сніжками. Власний будинок – це простір, де вам точно буде комфортно, адже ви самі створюєте свій побут і ні від кого не залежите.



Будівельна компанія «Сімейна Фортеця» має ексклюзивну пропозицію –



«Сімейна Фортеця» пропонує одразу декілька варіантів будинків біля лісу під будь-які потреби. Одноповерхові – площею 140 квадратних метрів, 170 та двоповерхові – 220 та 235 квадратів відповідно. Будинки у стилі хай-тек поєднують у собі естетичний мінімалізм і функціональність.

Візуалізація хай-тек будинку біля лісу від будівельної компанії «Сімейна Фортеця»



«Преміум будинки під ключ матимуть буквально своє містечко біля лісу. Уся територія буде облагороджена. Ми зробимо і хороший заїзд, і поставимо шлагбауми з розпізнаванням номерних знаків, вже посадили декоративні дерева, зробили освітлення. Тобто, люди отримають не лише сучасні, просторі, якісно збудовані будинки, а й точно оцінять наш вклад у вигляд прилеглої території. До того ж, особливість цих будинків – ліс, який також давно готовий до сімейних прогулянок чи активних ранкових пробіжок», – розповів засновник будівельної компанії «Сімейна Фортеця» Олександр Князєв.



Нагадаємо, раніше ми писали, що



Ще одна фішка цих будинків – уся електроенергія проводиться під землею, тобто ніяких стовпів над головою чи дротів під ногами. Якщо говорити про землю, то дорога, яка веде до хай-теків, шириною 11 метрів, що набагато ширше, ніж дороги населених пунктів, чи навіть – деяких міст. До слова, подбає забудовник й про тротуари – вони повністю будуть вимощені бруківкою. Такі дрібниці – надзвичайно важливі, коли йдеться про житло, в яке господар хотітиме повертатися щодня однією дорогою.



До того ж, компанія будує не лише за сталими проєктами, а й пропонує будівництво вашого власного проєкту хай-тек будинку на одній з 39 ділянок. Звісно ж, усі вони будуть обʼєднані єдиним стилем, але кожен – під індивідуальні потреби та власний затишок. Але попереджаємо: майже половина ділянок під будинки і самих будинків уже викуплена.

Будинок біля лісу на стадії будівництва

Планування хай-тек будинку біля лісу від будівельної компанії «Сімейна Фортеця»

Планування хай-тек будинку біля лісу від будівельної компанії «Сімейна Фортеця»









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Якщо ви давно мріяли жити неподалік Луцька, але в цілковитій тиші, просто біля лісу – будівельна компанія «Сімейна Фортеця » має для вас не один варіант.Власний будинок – це завжди про простір і тишу, велику територію і камерність атмосфери. Територія, де ви сам собі господар, можете втілювати усі свої плани, будувати цілі, створювати свій антураж, займатися садівництвом, проводити теплі літні вечори на своєму ґанку чи активні зимові дні з родиною за сніжками. Власний будинок – це простір, де вам точно буде комфортно, адже ви самі створюєте свій побут і ні від кого не залежите.Будівельна компанія «Сімейна Фортеця» має ексклюзивну пропозицію – хай-тек будинки просто біля лісу . Ліс – це не просто про дерева, а про величезну, облагороджену природу навкруги дому зі звивистими стежками, доріжками, альтанками.«Сімейна Фортеця» пропонує одразу декілька варіантів будинків біля лісу під будь-які потреби. Одноповерхові – площею 140 квадратних метрів, 170 та двоповерхові – 220 та 235 квадратів відповідно. Будинки у стилі хай-тек поєднують у собі естетичний мінімалізм і функціональність.Під кожним будинком є ділянка площею близько 10 сотих, де можна розмістити сад, город, дитячий майданчик, створити власний рослинний світ на клаптику своєї землі.«Преміум будинки під ключ матимуть буквально своє містечко біля лісу. Уся територія буде облагороджена. Ми зробимо і хороший заїзд, і поставимо шлагбауми з розпізнаванням номерних знаків, вже посадили декоративні дерева, зробили освітлення. Тобто, люди отримають не лише сучасні, просторі, якісно збудовані будинки, а й точно оцінять наш вклад у вигляд прилеглої території. До того ж, особливість цих будинків – ліс, який також давно готовий до сімейних прогулянок чи активних ранкових пробіжок», – розповів засновник будівельної компанії «Сімейна Фортеця»Нагадаємо, раніше ми писали, що біля Луцька будують перші в Україні багатоповерхівки на теплових насосах Ще одна фішка цих будинків – уся електроенергія проводиться під землею, тобто ніяких стовпів над головою чи дротів під ногами. Якщо говорити про землю, то дорога, яка веде до хай-теків, шириною 11 метрів, що набагато ширше, ніж дороги населених пунктів, чи навіть – деяких міст. До слова, подбає забудовник й про тротуари – вони повністю будуть вимощені бруківкою. Такі дрібниці – надзвичайно важливі, коли йдеться про житло, в яке господар хотітиме повертатися щодня однією дорогою.До того ж, компанія будує не лише за сталими проєктами, а й пропонує будівництво вашого власного проєкту хай-тек будинку на одній з 39 ділянок. Звісно ж, усі вони будуть обʼєднані єдиним стилем, але кожен – під індивідуальні потреби та власний затишок. Але попереджаємо: майже половина ділянок під будинки і самих будинків уже викуплена.Якщо ж коротко розповідати про планування, то одноповерхові будинки мають три повноцінні спальні, а також простору вітальню. Окремий санвузол та ванну. Також у будинку є котельня-пральна, велика тераса і одразу запланований навіс для автівки.Двоповерхові будують з однією спальнею та вітальнею на першому поверсі та двома спальнями/дитячими на другому поверсі. Більші за площею будинки передбачають два великих балкони, два санвузли та ванну кімнату, паливну, кімнату для прання та гардероб.Тож, якщо ви ще думаєте – радимо прийти на консультацію до менеджерів з продажу «Сімейної Фортеці», які допоможуть вам з вибором. До слова, строк будівництва готового хай-тек будинку на одній з ділянок біля лісу – 3 місяці. «Сімейна Фортеця» – це про якість, престиж та спокій, який не купиш випадково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію