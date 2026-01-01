«Готові до будь-якого сценарію». Все про події на білоруському кордоні на Волині

Максим Топоров — полковник, заступник начальника Волинського прикордонного загону. Він служить майже 40 років у прикордонній службі, 2019 року звільнився у запас, в перші місяці повномасштабної війни повернувся у стрій, зараз відповідає за підготовку та організацію застосування прикордонних загонів у ході бойових дій.



Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення прикордонник розповів ситуацію на українсько-білоруському кордоні в межах Волині, обороноздатність Волинського загону та бойові завдання, які виконують волинські прикордонники на фронті.







Ситуація на українсько-білоруському кордоні в межах Волині



— Якою зараз є ситуація на українсько-білоруському кордоні? І чи може те, що досі не було спроб прориву кордону тут, приспати нашу пильність?



Ні в якому разі. Настільки зараз вона різнобічна, настільки гібридна ця війна, непередбачувана. Ми не можемо зараз наперед спрогнозувати, де і чого очікувати. Це може бути миттєве розгортання ситуації, в тому числі і на білоруському кордоні, в тому числі і на напрямку Волинської області.



Ми вже проходили через це наприкінці 2023 і 2024 років, коли на території, в тому числі Брестської області і військових полігонів, які знаходяться буквально за 20-30 км від Шацька, розгорталося військове угрупування РФ. Ворог заводив туди цілі підрозділи бронетанкової техніки, артилерійського озброєння, авіації, армійські комплекти. Це дуже велика, потужна сила. І тоді все було проведено на рівень готовності вже відбивати вторгнення на напрямку нашої області.



— Чи були спроби диверсійних груп потрапити на Волинь за час повномасштабної війни?



Ми не діяли по відбиттю або знищенню диверсійно-розвідувальних груп, але спеціальні підрозділи, я так розумію, що це не стільки білоруські, скільки російські підрозділи, вони намагаються "прощупувати" стійкість і щільність нашого прикриття державного кордону і оборони.



Був випадок такий в 2023 році, вони в районі Заболоття, вздовж залізниці направили групу незаконних мігрантів, громадян Китаю. І ці громадяни вночі вийшли на наш опорний пункт, були обстріляні, вбитих і постраждалих з них не було, ми їх потім підібрали і забрали, і вони так і пояснили, що їх підвели під кордон і сказали: "Ідіть туди". І я не виключаю, що це було зроблено таким чином, щоб перевірити, як же ми відреагуємо. Ми відреагували жорстко, я думаю, що після того спроб таких не було.



— А що зараз відбувається на території Білорусі?



У нас є всі спроможності спостерігати за діями противника на території Білорусі, поблизу нашого державного кордону. В нас потужні системи відеоспостереження. У нас є БпЛА розвідувального типу, які здійснюють спостереження за територією противника на велику глибину. Крім того, працюють наші оперативно-розшукові підрозділи.



Ми постійно отримуємо інформацію від військового керівництва, якому ми підпорядковані. І на даний час, казати про розгортання якогось наступального угрупування ми не можемо. Але ця політика режиму Лукашенка, вона свідчить про те, що відбувається постійно напруження. І вони накручують оцю ситуацію і з місцевим населенням, лякають діями наших ДРГ на своїй території.



У них охорона здійснюється посиленими прикордонними нарядами, це Брестська прикордонна група, Пінський прикордонний загін, їх прикордонними заставами. Ці прикордонні застави посилюються десантниками, це сили спеціальних операцій Республіки Білорусь, активно застосовує противник РЕБ, радіоелектронну боротьбу, не даючи можливості нам використовувати в певний період, в певних місцях наше БпЛА для розвідки.



Все заміновано: укріплення кордону в межах Волині



— Наскільки зараз захищений кордон, зважаючи на сучасні умови ведення війни?



Я можу абсолютно точно сказати, що весь кордон, в межах відповідальності нашого прикордонного загону, облаштований суцільним протитанковим ровом, протитранспортним, і так просто вже його не подолати. Вздовж всього кордону встановлений більше 3 метрів висотою паркан з посиленого дроту, його так само подолати дуже важко.



На танконебезпечних напрямках, там, де можливо противник буде застосовувати броньовану техніку, встановлені бетонні тетраедри (ред. — "зуби дракона") — це ешелоноване загородження, яке не дасть так просто противнику пройти. Ми повністю контролюємо обстановку системами відеоспостереження.



Ті ділянки, які не прикриті відеоспостереженням, контролюються повністю розвідувальними БпЛА. Якщо виникають якісь загрози, працюють наші групи реагування. Тисячі мін протитанкових встановлено вздовж державного кордону. Там, де відкрита місцевість, де може рухатись техніка, все заміновано. Навіть ті озера, по яким проходить державний кордон, вони так само вже захищені суцільними загородженнями.



— Чи мають можливість наші прикордонники виявляти дрони і в разі потреби ліквідовувати їх?



Так, ми маємо спроможності протидіяти повітряним засобам розвідки, ударним засобам розвідки противника, якщо вони будуть залітати з території Білорусі. Ми виставляємо свої мобільні вогневі групи. Це крупнокаліберний кулемет, встановлений на пікап з розрахунком, які отримують інформацію від ППО про наближення ударних БпЛА.



Також маємо свої радіолокаційні станції, які мають можливість виявляти. Зараз ми призначили дві мобільних вогневих групи, які вже тиждень прикривають один з об'єктів, це було прийняте рішення Радою оборони області з погодженням з ППО, які прикривають один з об'єктів важливої інфраструктури на Волині.



Українці повертаються: як працює пункт пропуску на кордоні з Білоруссю



— В якому режимі зараз працює пункт пропуску на кордоні із Білоруссю, який розташований на Волині?



Це дуже важливий елемент виконання бойових спеціальних завдань нашим загонам, бо це єдиний на білоруському кордоні пункт пропуску залишився, через який повертаються українці з окупованих територій в Україну.



На виїзд ми нікого не випускаємо, громадян інших країн не впускаємо, але громадян України на цьому пункті пропуску пропускаємо на територію України. Це також дуже непростий процес, тому що це переважно громадяни, які повертаються з окупованих територій, з РФ, з білоруської території. Тому з ними дуже ретельно працюють працівники СБУ, наші оперативні підрозділи. Зараз вже є пункт обігріву, з окремими кімнатами, з кімнатою для приготування їжі, для прийому їжі, дитяча є кімната, в теплі, з інтернетом, Wi-Fi.



Багато уваги приділяється забезпеченню повернення наших діток. Ці процеси обміну відбуваються під керівництвом нашого омбудсмена. І завжди представники приїжджають на такі заходи для координування діяльності.



— Чи можна назвати цифру, скільки українців повернулися через цей пункт пропуску в Україну?



Не можу привести точну статистику, але в літній період за день інколи повертаються на територію України від 10 до 20 людей. І це люди різного віку, і дуже похилого віку, відразу, в тому числі наші прикордонники надають допомогу.



Бойовий шлях прикордонників Волинського загону



— Коли почався ваш особистий бойовий шлях? Які кордони ви тоді захищали?



В 2014-му році, почався він в Донецькій області, майже по всьому фронту Донецької області, починаючи від Новоградівки, Авдіївка, Волнаваха, Сартана, Маріуполь. Перше зіткнення у нас якраз було на напрямку Мар'їнки, коли була спроба ДРГ противника зайти на нашу територію. От наш підрозділ вступив в бій, зупинив їх рух і ми не допустили їх просування вглиб наших позицій.



Я побачив вже тоді оцей "руський мир", як виглядала вже тоді Мар’їнка. Я не порівнюю, як зараз виглядають і Бахмут, Соледар, і інші населені пункти, але вже тоді ми побачили, що це невеликі населені пункти, які вже практично були на той момент зруйновані.



— Волинські прикордонники не лише тут захищають кордон, а й виконують завдання у зоні бойових дій?



Наша комендатура швидкого реагування, яка була введена в штат загону в 2023 році. Це дуже потужний військовий колектив, який має всі засоби вогневого ураження: і свою артилерію, і міномети, і ударні БпЛА, і свої системи ППО. І вони вже підтвердили ефективність, виконуючи завдання в районах бойових дій, в тому числі на стратегічних напрямках. Це напрямок Мар'їнки, Авдіївки. Ну і дві крайніх ротації — це Харківська область.



— Хто потрапляє до комендатури швидкого реагування?



Комендатура комплектувалась в основному чоловіками з Волині. Перший комплект був зібраний з наших підрозділів, які охороняють білоруський кордон. Це були офіцери, військовослужбовці контрактної служби, мобілізовані, які раніше прийшли служити у волинський загін.



На жаль, буквально перша ротація — це були перші втрати і ми постійно працюємо над поповненням. Штат комендатури дуже сильно змінився, він практично вдвічі збільшився.



— Чи вони достатньо укомплектовані?



На даний час комендатура щойно вийшла з району виконання бойових завдань. Певну кількість особового складу ми вимушені міняти, тому що чотири ротації — це вже дехто повинен повертатись служити в більш спокійній обстановці, це втрачене здоров'я, є втрати і безповоротні, є поранені, яких ми міняємо рішенням ВЛК.



Буває військовослужбовець звертається до керівництва, розглядаємо по кожному персонально, якщо є потреба, військовослужбовець переводиться в не бойовий підрозділ, який охороняє державний кордон. І тоді вже ми підбираємо тих, в першу чергу, хто не виконував бойові завдання, для того, щоб дотримуватись принципу соціальної справедливості, щоб ніхто не відчував, що одні воюють і відриваються від своїх родин. От крайня ротація була вісім місяців.



— Ви теж з ними були особисто?



Так, це мій напрямок роботи. Я беру участь в підготовці комендатури, тому разом з передовою групою виїжджав туди, повернувся 30 грудня, коли комендатура повністю практично виходила, навіть не у Волинську область, бо попередньо вона вийшла з району бойових дій в Чернігівську область, прикривали там кордон на стику між Білоруссю, Україною і РФ. Ще й місяць вони виконували там завдання.



Практично за 8 місяців виконання завдань 6 разів я виїжджав туди до комендатури. Як правило, це було пов'язано з якимись критичними ситуаціями, коли треба було надавати практичну допомогу хлопцям в організації ведення бойових дій.



— Тобто ваша робота — це координація. Ви на позиції не виходите з ними?



Моя основна задача — це допомога керівному складу, штабу комендатури в організації бойових дій. Це не тільки моя задача. Це люди, це озброєння, це боєприпаси, це підготовка, навченість, організація дій і найголовніше — це координація цього всього.



От влітку виникла критична ситуація, загроза захоплення наших позицій. Виникла така ситуація, що мені довелося особисто сформувати групу — 6 хлопців, я сьомий. І ми вночі вискочили на ті позиції, які були практично втрачені, зайняли їх і 3 доби тримали, практично в оточенні. І тільки на третю добу перша група пробилась до нас, і от ми 7 чоловік втримали опорний пункт, який вже практично був захоплений противником. Хочеш, щоб люди йшли за тобою, іди з ними.



— Як ви вистояли?



Це просто характер. Хлопці, які були зі мною — два кадрові офіцери. Решта хлопців – солдати, два зовсім молоді, один – флейтист, грає на флейті, а тут він – гранатометник, другий — будівельник у цивільному житті. Третій – волинян, такий собі Донкіхот, худий, високий, хлопець з села. І от кожен з них, от коли на них дивишся збоку, коли іде бій, це "боги війни". Просто ти собі в цивільному житті не уявляєш, що люди можуть так воювати.



— Якщо порівняти із боями, які були в 2022, 2023 році, в чому була складність саме зараз?



Тотальний вогневий контроль за допомогою БпЛА, як з їх боку, так і з нашого боку. Один наш втрачений боєць — це вісім-десять ворогів, вбитих чи поранених важко. Це просто якесь нехтування людськими життями з їх боку. Йдуть по трупах тих, хто вже знищений, намагаються підійти до наших позицій будь-якими методами.



Були такі дні, що наші БпЛА знищували 20-30 і більше ворогів. Оце дуже складно. Ті населені пункти, які були в районі нашого батальйонного району оборони, по яким ми ще влітку пішки ходили, зараз там вже на броньованій техніці не проїдеш. Все тотально знищується.



Чого очікувати найближчим часом?



— Зважаючи на ваш досвід, як найближчим часом будуть розгортатися події на полі бою?



На жаль, я не можу спрогнозувати те, що нас очікує найближчим часом мир, перемога і ми повернемося всі додому... Я не буду цього робити.



Якщо найближчим часом підписань ніяких не буде, хоча би тимчасового зупинення бойових дій, то практика показує, як тільки закінчується зима — буде потужна активізація спроб противником просуватись на якихось напрямках, де він хоче захопити ще додаткові території. Це в тому числі Донецька, Луганська область, Запорізька область, Харківська область. Можливо, знову активізація відбудеться на Сумському напрямку, де зараз більш-менш ситуація стабілізувалась. Нас не очікує найближчим часом спокійне, мирне життя, я так думаю.



— Що тут на Волині можуть зробити, аби перемогу наближати усім разом?



На Волині ми повинні бути згуртовані всі: і громади, і громадяни, і влада місцева, і районна, і обласна, і військове керівництво. Зараз всі от активно працюють над посиленням захищеності наших об'єктів, населення від ударних БпЛА, тобто над проблематикою ППО, в тому числі і з участю наших підрозділів.



Кожен повинен бути готовий, хоч якийсь вклад зробити, якщо ти не можеш воювати, то щоб дружини військових, сім’ї полеглих відчули, що про них турбуються.



— Які завдання зараз ставить Волинський загін перед собою?



Поточні завдання — це розгортання подальше, і вже відбувається фінансування, систем відеоспостереження на державному кордоні, створення додаткових сил, які будуть заводитись в нашу комендатуру швидкого реагування.



Зараз дуже перспективний напрямок — це наземні роботизовані комплекси, в нас вони вже активно застосовувалися цю крайню ротацію. Це евакуація поранених, це доставка боєприпасів, розвідка маршрутів.



Ми постійно в процесі розгортання нових штатних структур. Зараз сформували новий артилерійський підрозділ, брали хлопців з кордону, два місяці вони готувались, буквально минулого тижня вони виїжджали на військовий полігон, під керівництвом інструкторів збройних сил провели стрільби з артилерійського озброєння, було оцінено на дуже хорошому рівні.



Також зараз формується підрозділ, який буде займатись в системі ППО, в тому числі знищенням ударних дронів. Це вже не кулемети, це вже будуть винищувачі-безпілотники, які піднімаються дуже швидко на певні висоти. Цей підрозділ формується в складі Волинського загону. Ми зараз його комплектуємо, я думаю, що місяць, максимум 2 і він буде повністю готовий до дій.



