Село під Луцьком відрізане від обласного центру

автобусне сполучення з обласним центром. В селі немає школи, дитсадка, аптеки та магазинів, тож люди змушені щодня добиратися до Луцька.



Про це йдеться у матеріалі Анни Глущук на шпальтах



Найгостріше проблема стоїть для мешканців вулиці Сільської, розповіла голова ініціативної групи Ангеліна Карпюк. З її слів, також просять облаштувати пішохідний перехід.



"В нас ситуація з переходом — це так само як з транспортом, — каже Ангеліна Карпюк. — Маршрутка їде з Луцька, стає на повороті на село. Я з дитиною чи людина з інвалідністю, пенсіонер, мусять переходити дорогу між фурами. Ми просто біжим, коли нема машин".







До найближчої маршрутки — кілька кілометрів пішки



Раніше в село Струмівка їздив приміський автобус №168, розказує місцева мешканка Галина. Зараз люди по кілька кілометрів йдуть до міської маршрутки №7. Тут, на автошляху з активним рухом транспорту, селяни змушені перебігати дорогу через відсутність переходів поблизу.



"А ще як ідемо з сумками, ну ми ж в селі живемо, з двох сторін дивишся. Швидкість в нас не міняється, ніхто тобі не зупиняється, перейти неможливо. І за руку кожного береш, хто вийшов з маршрутки, ідемо цілою чередою, щоб разом", — говорить Галина Айзер.



Володимир Козицький з дружиною проживає на вулиці Сільській. Про відсутність транспортного сполучення каже так: "Мені боязко, що можуть людину збити. Невже треба чекати трагічного випадку?".



Місцеві жителі збирають підписи за пішохідний перехід



Підписи на облаштування пішохідного переходу біля вулиці Сільської через автошлях М-19 збирає місцева мешканка Анна Матрахова. З її слів, на карті зупинки в селі Струмівка є, а насправді облаштованих зупинок немає.



"Напроти вулиці Сільської пішла до середини, проїхало дві машини і ззаду мене поліція. Мене зупинили, сказали, що я порушила правила, назвали мені хмару статей, що я перейшла не на переході. Написали постанову, виписали штраф, на цьому все і закінчилося", — розповідає Анна Матрахова.



Жителька села Надія, коли їде до Луцька, зупиняє попутні автомобілі.



"То ж не тільки пенсіонери живуть. Ходять люди на роботу. Як їм з роботи і на роботу йти? Я добилась. Два рази вдень маршрутку, щоб зранку довезти і вечором привезти. Дали нам перевізника. Аргументи ставив, що немає людей і йому не вигідно. А як може бути вигідно, коли він не їздив. А другого не дають", — каже Надія Аврамук.



Проєкт пішоходного переходу є, але немає фінансування



Автошлях державного значення М-19 з чотирма смугами і великим потоком автівок має підвищену небезпеку, говорить поліцейський офіцер громади Олександр Остапчук. Тому, крім пішохідного переходу не зайвою була б і камера, аби контролювати швидкість.



"Ми неодноразово від поліції спільно з сільрадою письмово зверталися в службу відновлення, — говорить Олександр Остапчук. — В бюджеті сільради в 2023 році був розроблений проєкт і погоджений в Києві про облаштування тут пішохідного переходу разом з острівцем безпеки".



У 2020 році під час ремонту дороги звернень і прохань про облаштування переходу від людей не було, каже заступник начальника служби відновлення та інфраструктури Ігор Кравчук. Зараз на цю потребу бракує грошей.



"Підгайцівська сільрада повідомила, що було замовлено і розроблено схему організації дорожнього руху, яка передбачає облаштування пішохідного переходу і автобусних зупинок, — каже Ігор Кравчук. — На сьогодні ще відсутня Постанова Кабміну про фінансування дорожньої галузі в цьому році. В нас наразі взагалі ніяких коштів немає".



Перевізники не хочуть працювати на маршруті



Ситуацію журналістам прокоментував заступник голови Підгайцівської сільради Леонід Гроголь.



"Проєкт можу показати. Я його підготував, є дані погодження. На жаль, сільська рада своїми силами не в змозі профінансувати такі речі, — говорить посадовець. — Будемо шукати шляхи фінансування не всього об'єму, а частково якихось робіт. Це вартує мільйони коштів".



Щодо маршрутки №168 ситуація ще складніша, каже Леонід Гроголь: перевізники не хочуть працювати на маршруті, бо він – нерентабельний.



"Провівся тендер ось — ніхто не заявився на цей маршрут. І, на жаль, на сьогодні без транспорту знаходиться. Всі маршрути, які є на території громади, це є в підпорядкуванні обласної військової адміністрації", — сказав Леонід Гроголь.



В профільному управлінні Волинської обласної військової адміністрації ситуацію з транспортним сполученням у селі Струмівка Луцького району коментувати не будуть, розповіла Суспільному керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації Карина Мариневич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Жителі Струмівки Луцького району вимагають відновитиз обласним центром. В селі немає школи, дитсадка, аптеки та магазинів, тож люди змушені щодня добиратися до Луцька.Про це йдеться у матеріаліна шпальтах Суспільного Найгостріше проблема стоїть для мешканців вулиці Сільської, розповіла голова ініціативної групи. З її слів, також просять облаштувати пішохідний перехід."В нас ситуація з переходом — це так само як з транспортом, — каже Ангеліна Карпюк. — Маршрутка їде з Луцька, стає на повороті на село. Я з дитиною чи людина з інвалідністю, пенсіонер, мусять переходити дорогу між фурами. Ми просто біжим, коли нема машин".Раніше в село Струмівка їздив приміський автобус №168, розказує місцева мешканка Галина. Зараз люди по кілька кілометрів йдуть до міської маршрутки №7. Тут, на автошляху з активним рухом транспорту, селяни змушені перебігати дорогу через відсутність переходів поблизу."А ще як ідемо з сумками, ну ми ж в селі живемо, з двох сторін дивишся. Швидкість в нас не міняється, ніхто тобі не зупиняється, перейти неможливо. І за руку кожного береш, хто вийшов з маршрутки, ідемо цілою чередою, щоб разом", — говоритьз дружиною проживає на вулиці Сільській. Про відсутність транспортного сполучення каже так: "Мені боязко, що можуть людину збити. Невже треба чекати трагічного випадку?".Підписи на облаштування пішохідного переходу біля вулиці Сільської через автошлях М-19 збирає місцева мешканка. З її слів, на карті зупинки в селі Струмівка є, а насправді облаштованих зупинок немає."Напроти вулиці Сільської пішла до середини, проїхало дві машини і ззаду мене поліція. Мене зупинили, сказали, що я порушила правила, назвали мені хмару статей, що я перейшла не на переході. Написали постанову, виписали штраф, на цьому все і закінчилося", — розповідає Анна Матрахова.Жителька села, коли їде до Луцька, зупиняє попутні автомобілі."То ж не тільки пенсіонери живуть. Ходять люди на роботу. Як їм з роботи і на роботу йти? Я добилась. Два рази вдень маршрутку, щоб зранку довезти і вечором привезти. Дали нам перевізника. Аргументи ставив, що немає людей і йому не вигідно. А як може бути вигідно, коли він не їздив. А другого не дають", — каже Надія Аврамук.Автошлях державного значення М-19 з чотирма смугами і великим потоком автівок має підвищену небезпеку, говорить поліцейський офіцер громади. Тому, крім пішохідного переходу не зайвою була б і камера, аби контролювати швидкість."Ми неодноразово від поліції спільно з сільрадою письмово зверталися в службу відновлення, — говорить Олександр Остапчук. — В бюджеті сільради в 2023 році був розроблений проєкт і погоджений в Києві про облаштування тут пішохідного переходу разом з острівцем безпеки".У 2020 році під час ремонту дороги звернень і прохань про облаштування переходу від людей не було, каже заступник начальника служби відновлення та інфраструктури. Зараз на цю потребу бракує грошей."Підгайцівська сільрада повідомила, що було замовлено і розроблено схему організації дорожнього руху, яка передбачає облаштування пішохідного переходу і автобусних зупинок, — каже Ігор Кравчук. — На сьогодні ще відсутня Постанова Кабміну про фінансування дорожньої галузі в цьому році. В нас наразі взагалі ніяких коштів немає".Ситуацію журналістам прокоментував заступник голови Підгайцівської сільради"Проєкт можу показати. Я його підготував, є дані погодження. На жаль, сільська рада своїми силами не в змозі профінансувати такі речі, — говорить посадовець. — Будемо шукати шляхи фінансування не всього об'єму, а частково якихось робіт. Це вартує мільйони коштів".Щодо маршрутки №168 ситуація ще складніша, каже Леонід Гроголь: перевізники не хочуть працювати на маршруті, бо він – нерентабельний."Провівся тендер ось — ніхто не заявився на цей маршрут. І, на жаль, на сьогодні без транспорту знаходиться. Всі маршрути, які є на території громади, це є в підпорядкуванні обласної військової адміністрації", — сказав Леонід Гроголь.В профільному управлінні Волинської обласної військової адміністрації ситуацію з транспортним сполученням у селі Струмівка Луцького району коментувати не будуть, розповіла Суспільному керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію