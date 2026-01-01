Скільки коштує страховка на авто: що впливає на ціну у 2026 році та де шукати знижки





У цій статті розберемо, від чого залежить вартість страховки, які орієнтовні тарифи та як заощадити, обираючи поліс.



Від чого залежить вартість страховки на авто

На ціну ОСЦПВ впливають декілька факторів:



Адреса реєстрації ТЗ. У великих містах, як-от Київ чи Одеса, поліси дорожчі — через високу інтенсивність руху та більший ризик ДТП.

Тип авто та об’єм двигуна. Потужні та великі автомобілі обходяться дорожче у страхуванні. Наприклад, страхування Volkswagen Polo 1.4 коштує дешевше, ніж BMW X5 3.0.

Марка та рік випуску. Нові та преміальні автівки — дорожче через високі витрати на запчастини та ремонт.

Стаж водіння. Автомобілісти, який кермують нещодавно (до 3 років), частіше потрапляють в ДТП, тому платять більше.

Пільги. Пенсіонери, УБД, особи з інвалідністю 1–2 груп, постраждалі від Чорнобиля та учасники Революції Гідності можуть отримати знижку до 50%.

Використання як таксі. Комерційне використання підвищує пробіг і знос авто, а також збільшує ймовірність ДТП, тому страховка для такої автівки дорожча.



Скільки коштує автоцивілка в Україні у 2026 році

Орієнтовні ціни для легкових авто з двигуном до 1,6 л:



Обласні центри — від 3600 грн

Київ — від 4700 грн.

Авто з двигуном 1,6–2 л:



Обласні центри — від 4000 грн

Київ — від 5000 грн.

Приклад цін від різних страхових компаній для BMW X1 2012 року випуску:



INGO — 5360 грн

ТАС — 6250 грн

ОРАНТА — 7700 грн.

Як бачимо, різниця між пропозиціями може становити понад 2000 грн для одного авто.



Причини подорожчання та різниці у вартості:



Підвищені ліміти виплат. Тепер ОСЦПВ покриває до 250 000 грн за шкоду майну та до 500 000 грн за шкоду життю й здоров’ю потерпілих.

Відмова від урахування зносу авто. Під час ремонту страховики не враховують, наскільки старе або зношене авто.

Індивідуальні тарифи страховиків. Кожна компанія самостійно формує ціну, враховуючи ризики регіону, пробіг авто, об’єм двигуна та стаж водія.



Як зекономити на страховці

Порівнюйте пропозиції різних страховиків

Найзручніше робити це через агрегатори страхових полісів. Наприклад, на iPay.ua зібрані пропозиції від провідних страхових компаній України (ТАС, ОРАНТА, КНЯЖА та ін.) з детальним описом умов, що дозволяє швидко вибрати найвигідніший варіант.



Просто вкажіть свій держномер або параметри авто на сторінці



Оформлюйте онлайн

Онлайн-оформлення дешевше та зручніше. Достатньо оплатити карткою або Apple Pay / Google Pay, і поліс приходить на email за кілька хвилин.



Використовуйте знижки та пільги

Перевірте, чи підпадаєте під категорію пільговиків, які мають право на 50% знижки (пенсіонери, УБД, учасники Революції Гідності, громадяни з інвалідністю та ін.)



У 2026 році на автоцивілку в Україні вже немає фіксованих цін. Для одного водія поліс може коштувати 4000 грн, а для іншого — 7000 грн і більше, навіть якщо автомобілі майже однакові. Кожна страхова компанія самостійно визначає вартість поліса, орієнтуючись на низку параметрів і встановлені ліміти.



Головне правило сьогодні — не брати перший-ліпший варіант. Різниця у вартості на одну й ту саму автівку може сягати сотень або навіть тисяч гривень — залежно від страхової компанії. І ці гроші можна легко заощадити, якщо витратити кілька хвилин на порівняння пропозицій та обрати найвигідніший варіант.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.

