Мікроголковий RF-ліфтинг в сучасній косметології - плюси та мінуси процедури омолодження

RF-ліфтинг - радіочастотний метод омолодження шкіри, який відбувається шляхом проникнення голок в глибокі шари епідермісу після прогріву тканин. Мікроголки запускають швидку циркуляцію крові та оновлення клітин, за рахунок чого підвищується еластин. Мертві клітини швидко відмирають, оновлюється верхній і середній шар дерми. Обличчя після ліфтингу виглядає молодим, свіжим, шкіра пружна і м'яка на дотик.



Неінвазивна апаратна процедура забезпечує підтяжку обличчя, покращення зовнішнього вигляду, і може використовуватись для різних зон: обличчя, шия, декольте, руки. За рахунок поєднання мікроголок і радіочастотних хвиль ця процедура стала інноваційною в області косметології, оскільки не потребує операційного втручання.



Монополярний RF-ліфтинг забезпечує прогрів тканин до 60°, впливає на підшкірно-жировий шар та епітеліальні клітини, дозволяє позбутися птозу та целюліту на стегнах, сідницях за 5-10 сеансів.



Мікроголковий мультиполярний ліфтинг - підтяжка тіла та обличчя, використовується новітня техніка, косметичні голки та електроди (прогрів до 60 градусів). Процедура націлена на зменшення другого підборіддя, покращення овалів фігури, зменшення жирових відкладень на проблемних зонах: стегна, сідниці, спина, живіт.



Плюси радіочастотного ліфтингу:



Безопераційне омолодження шкіри за рахунок глибокого проникнення мікроголок та радіохвиль.

Видимий результат до 12 місяців.

Мікроголкова неінвазивна технологія відбувається точковим шляхом, прогрів та голки проникають в верхні і середні шари дерми, що дозволяє позбутись від шрамів, птозу та целюліту, фотостаріння

Не потребує операційного чи хірургічного втручання.

Процедура підходить для найпробленіших ділянок тіла: ноги, руки, область сідниць.

Немає ризику появи пігментації чи шрамів.

Дозволяє прискорити ліполіз (розщеплення жирових клітин).

Серед мінусів варто виділити:



Є ризик можливого перегрівання тіла (гіпертермії), що призведе до опіків, головного болю, втрати свідомості, пігментних плям.

Не підходить жінкам молодших 30 років, які не мають видимих ознак старіння.

Можлива поява почервоніння та сухості шкіри в обмежених випадках.

Кому не варто робити ліфтинг? Можливі негативні наслідки

Дана технологія РФ-омолодження епідермісу підходить не всім. Лікарі та косметологи не рекомендують робити цю процедуру при: вагітності, годуванні , періоді лактації, вірусі герпесу на обличчі і тілі, ВІЧ-захворюванні, СНІД, раку, наявності імплантів на затребуваній ділянці шкіри, відкритих ранах, інфекційних захворюваннях після опіків чи аварії, онкології на високих стадіях, цукровому діабеті, наявності кардіостимулятора.



При гострих захворюваннях щитоподібної залози, варто відмовитись від підтяжки шиї та підборіддя радіочастотним методом. Наявність філлерів і ботоксу в зоні лиця також є перепоною, оскільки перегрів дерми в цій області створить сильний опік. При серцево-судинних хворобах серця чи малому згортанню крові мікроголковий РФ-ліфтинг в сучасній косметології можливий після консультації лікаря.



Показання до аппаратної процедури

Безопераційний РФ-ліфтинг варто зробити, якщо є:



Пришвидшене фотостаріння шкіри.

Слабка регенерація.

Глибокі та мімічні зморшки.

Деформація верхнього шару епідермісу: рубці, шрами, постакне, пігментація, гіперпігментація.

Целюліт.

Птоз.

Нерівний овал та провисання шкіри, складки на обличчі.

Як відбувається мікроголковий РФ-ліфтинг

Мікроголкова терапія проходить при дотриманні всіх санітарно-гігієнічних норм. Підготовка до ліфтингу розпочинається з тестування ділянки тіла або обличчя спеціальним обладнанням, консультації з кваліфікованим лікарем. Перед сеансом шкіру необхідно ретельно очистити, зробити демакіяж за необхідності, відмовитись від аптечних засобів, таблеток, алкоголю, тютюнових виробів. Після налаштування техніки, косметолог змащує область знеболювальним кремом, прогріває дерму спеціальним пристроєм, і вводить мікроголки. Сеанс триває до 40 хвилин в середньому, і може повторюватись через 7-10 днів для досягнення кращого результату.



Після першого сеансу потрібен ретельний та систематичний догляд. Для цього необхідно відмовитись від солярію, сауни, алкогольних засобів, тютюну та декоративної косметики на 1-2 тижні. Для нормалізації PH-балансу варто пити воду кожні 3 години. Оброблену ділянку не можна чіпати руками перші кілька годин.



Важливо знати, що радіочастотний пілінг сприяє швидкому оновленню верхньому шару дерми та гарно впливає на роботу поверхневого, провокуючи утворенню колагену і еластину. Омолодження даним способом підходить для всіх типів шкіри, може використовуватись на проблемних зонах, і має мінімальний ризик появи алергічних реакцій, опіків та висипань. Реабілітації немає, почервоніння та незначні подразнення проходять за 1-2 дні, або через 2 години в залежності від типу дерми.



Підсумок: Чи варто робити мікроголковий РФ-ліфтинг в сучасній косметології? Так, якщо гостро стоїть питання зменшення вікових набряків, видимих ознак старіння. Регенерація даним шляхом сприяє усуненню: пігментації, рубців, зморшок, целюліту та жирових відкладень, провисанню “другого” підборіддя, нерівного контуру. Помітний ефект голкового омолодження можна відчути після 2 тижнів, але накопичувальний результат триває 2-3 роки.



Часті запитання (FAQ)

Після процедури виникають опіки?



Ні, при ретельному дотриманню всіх правил опіки не виникають.



Ціна на фракційний РФ-ліфтинг обличчя в Києві?



Від 6000 грн.



Яке обладнання використовується при мікроголковому RF-ліфтингу?



Під час процедури косметолог використовує голки з захисним покриттям, вакуум, фракційну маніпулу.



Скільки часу тримається ефект після першого сеансу ліфтингу?



Ефект краще помітно після на 2-3 тиждень, отриманий результат тримається до 12 місяців.









