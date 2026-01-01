Чим відрізняється купівля номера телефону від стандартного підключення





Стандартний номер VS красивий

Рішення



Основні відмінності між стандартним підключенням і купівлею красивого номера:



звичайний номер видається випадково з асортименту оператора, красивий — вибирається користувачем самостійно;

стандартне підключення безплатне, за унікальний номер стягується додаткова плата залежно від категорії;

звичайний номер одразу готовий до використання, красивий потребує підбору та оформлення замовлення;

стандартний номер прив’язаний до тих форматів і кодів оператора, які є у наявності, ексклюзивний номер можна оформити з будь-яким доступним кодом, зокрема з новим 077 у Київстар.

Існують різні категорії красивих номерів: прості, срібні, золоті та платинові. Вони відрізняються комбінаціями цифр і вартістю. Наприклад, золоті номери мають три повторювані поспіль цифри або розташовуються у порядку зростання чи спадання, а платинові — чотири однакові цифри.



Як працює купівля красивого номера та чому це зручно

Процес замовлення унікального номера в оператора Київстар займає кілька хвилин. Потрібно вибрати тип номера на сайті або в застосунку, ввести бажані цифри, визначитися з тарифом та оплатити покупку. Перший пакет послуг вже включено у вартість.



Фізична SIM-картка надсилається протягом 1–3 днів після оплати й активується автоматично. Доставлення — безплатне. Натомість eSIM підключається онлайн за лічені хвилини за допомогою QR-коду, який надходить після оплати через Apple Pay або Google Pay.



Красивий, як і будь-який інший номер, можна безплатно перенести до Київстар через послугу MNP — усі цифри та код зберігаються. Номер залишається з користувачем незалежно від зміни оператора чи тарифу. Перенесення зазвичай займає один робочий день, дату переходу можна вибрати самостійно.



Ексклюзивний номер може бути зручним у різних ситуаціях. Підприємцям і невеликому бізнесу така послуга актуальна, щоб клієнти легше запам’ятовували контакт і впізнавали його в рекламі чи на візитівці. Також вона може зацікавити тих, хто хоче зберегти у своєму номері важливу дату: день народження, річницю весілля чи народження дитини. Родини та пари користуються цією послугою, щоб оформити схожі номери, які легко набрати по пам’яті. Красивий номер може також стати нестандартним подарунком, особливо якщо підібрати комбінацію, яка має значення для конкретної людини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Коли людина купує стандартний стартовий пакет, номер телефону видається автоматично. Однак зараз оператори також пропонують купівлю ексклюзивного номера, коли користувач сам вирішує, якою буде комбінація. Це може бути важлива дата, улюблені цифри або поєднання, яке легко запам’ятати і відтворити. Розглянемо докладніше, чим відрізняється купівля номера телефону від стандартного підключення та які переваги дає такий вибір.Рішення купити номер телефону найактуальніше для бізнесу, роботи з клієнтами й особистого використання, коли критично важливо, щоб номер легко запам’ятовувався, його було зручно диктувати й розміщувати в рекламі. Водночас стандартне підключення вибирають люди, які хочуть швидко отримати мобільний зв’язок і не мають потреби у конкретній комбінації цифр.Основні відмінності між стандартним підключенням і купівлею красивого номера:Існують різні категорії красивих номерів: прості, срібні, золоті та платинові. Вони відрізняються комбінаціями цифр і вартістю. Наприклад, золоті номери мають три повторювані поспіль цифри або розташовуються у порядку зростання чи спадання, а платинові — чотири однакові цифри.Процес замовлення унікального номера в оператора Київстар займає кілька хвилин. Потрібно вибрати тип номера на сайті або в застосунку, ввести бажані цифри, визначитися з тарифом та оплатити покупку. Перший пакет послуг вже включено у вартість.Фізична SIM-картка надсилається протягом 1–3 днів після оплати й активується автоматично. Доставлення — безплатне. Натомість eSIM підключається онлайн за лічені хвилини за допомогою QR-коду, який надходить після оплати через Apple Pay або Google Pay.Красивий, як і будь-який інший номер, можна безплатно перенести до Київстар через послугу MNP — усі цифри та код зберігаються. Номер залишається з користувачем незалежно від зміни оператора чи тарифу. Перенесення зазвичай займає один робочий день, дату переходу можна вибрати самостійно.Ексклюзивний номер може бути зручним у різних ситуаціях. Підприємцям і невеликому бізнесу така послуга актуальна, щоб клієнти легше запам’ятовували контакт і впізнавали його в рекламі чи на візитівці. Також вона може зацікавити тих, хто хоче зберегти у своєму номері важливу дату: день народження, річницю весілля чи народження дитини. Родини та пари користуються цією послугою, щоб оформити схожі номери, які легко набрати по пам’яті. Красивий номер може також стати нестандартним подарунком, особливо якщо підібрати комбінацію, яка має значення для конкретної людини.

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